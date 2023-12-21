Dijital göçebe bir aile olmak için her şeylerini sattılar. İşte bundan sonra olanlar

Her ikisi de teknoloji sektöründe çalışan çift, egzotik yerlerden uzaktan oturum açabilme fikrini sevmiş olsa da, 2020'de Covid-19 salgınının zirvesine ulaşana kadar dijital göçebe yaşam tarzının aileleri için gerçek bir olasılık olduğunu fark etmediler.

Aslen Toronto, Kanada'dan olan Justin, "İşlerimiz tamamen uzaktan çalışmaya başladı," diye açıklıyor. "Ve bence bu, Atlanta'da yaşamaya razı olmak zorunda olmadığımızı fark etmemizi sağladı.

"Meksika'da sahilden çalışma olasılığımızın önünü açtı. Bu yüzden birkaç hafta denedik ve gerçekten çok sevdik."

'İnanç sıçraması'

Bir süre Meksika'dan ABD'ye gidip geldiler ve bunun kendilerine uygun olduğunu kısa sürede anladılar.

Sınırlar yeniden açıldığında ve hayat normale döndüğünde, bu noktada ikinci çocuklarını bekleyen Courtney ve Justin, oraya geri dönmek için can atıyorlardı.

Tam zamanlı dijital göçebe olmayı daha yakından incelemeye başladılar ve birkaç yıl içinde bunu denemeye karar verdiler.

Ancak zaman geçtikçe ve oğulları Xavier okul çağına yaklaştıkça, çift bunu ertelemek için her zaman bir neden olacağını kabul etti.

Courtney ve Justin, o dönemde ABD'deki siyasi iklimden, özellikle de 2020'de çocuklar ve gençler için önde gelen ölüm nedeni olan silah şiddeti konusundan giderek daha fazla endişe duyduklarını açıklıyorlar.

Aslen Jacksonville, Florida'dan olan Courtney, "Sanırım ikinci bir çocuğumuz olacağının, Xavier'in burada okula gitmesi gerekeceğinin ve seçimlerin yaklaştığının farkına vardık," diyor. "Bu bir tür sarmala dönüştü.

"Ve 'Bir inanç sıçraması yapalım ve bunu çözelim' gibi bir şeydi."

Altı yıldır birlikte olan çift, 2021'in sonlarında ABD'den ayrılma kararı aldı.

Önümüzdeki sekiz ay boyunca evlerini ve eşyalarının çoğunu sattılar ve öngörülebilir gelecekte göçebe olarak yaşamak için planlar yaptılar.

Courtney ve Justin'e göre, bazı arkadaşları ve aileleri kararları karşısında şok oldu ve iki küçük çocukla neden kalkıp ülkeyi terk ettiklerini anlayamadılar.

"Tam olarak anlayamadılar," diye itiraf ediyor Justin. "Ama sanırım zamanla insanlar anladı."

Hareket halinde

Orgialar, kızları Whitley doğduktan sadece 10 hafta sonra, ABD'de köleliğin sona ermesinin anıldığı federal bir bayram olan Juneteenth'te yola çıktılar.

Courtney, "Juneteenth'te ayrılışımız önceden planlanmamıştı, ama bence tesadüfi oldu," diye belirtiyor.

Doğruca Meksika'ya döndüler ve birkaç ay boyunca Guadalajara, Sayulita, Puerto Vallarta, Mexico City, Tulum ve Playa del Carmen'de zaman geçirdiler.

Courtney ve Justin, ABD'ye yakınlığı ve harika bir altyapıya sahip çok sayıda şehre sahip olması nedeniyle Meksika'yı bir "başlangıç noktası" olarak seçtiklerini söylüyorlar.

"Meksika aynı zamanda çok büyük ve çok çeşitli" diye ekliyor Courtney. "Orayı mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde keşfetmek istiyoruz."

Dört kişilik aile, Medellin ve Bogota'yı ziyaret ettikleri Kolombiya'ya geçmeden önce İspanya ve Fas'a da seyahat etti ve ardından Brezilya'ya gitti.

"Yavaş seyahat ediyoruz," diye açıklıyor Justin. "Yani her yeni yerde altı ay. Eğer bu şehrin birkaç haftadan fazla zaman geçirmek istediğimiz bir yer olmadığına karar verirsek daha az [zaman] harcıyoruz.

"Ama altı ay için plan yapmaya çalışıyoruz."

İki küçük çocukla seyahat etmenin zorlukları olsa da, aslında beklediklerinden daha kolay olduğunu söylüyorlar.

"Gerçekten daha zor olacağını düşünmüştüm," diye itiraf ediyor Courtney. "Ama bunu onlar çok küçük olduğundan beri yapıyoruz. Ve o kadar sık seyahat ediyoruz ki, artık her şeyi öğrenmiş durumdalar.

"Havaalanına gitmek onlar için markete gitmek gibi bir şey [artık]. Ne olacağını biliyorlar.

"Tüm süreçlerimizi yerine getiriyoruz. Yani bir nevi ikinci doğa haline geldi."

Dönüm noktası anlar

Seyahat konusunda profesyonel olmalarına rağmen Courtney ve Justin, çocuklarının ara sıra sinir krizi geçirmekten kaçınmadıklarını itiraf ediyorlar.

"Yeni yürümeye başlayan çocuklar yeni yürümeye başlar," diye ekleyen Courtney, bu kadar çok hareket halinde olmanın getirdiği bazı "niş problemler" olduğunu, kaybolan sonsuz oyuncakların da bunların arasında olduğunu belirtiyor.

"Bence güzel olan şey, hepimizin bu yaşam tarzı sayesinde gerçekten çok fazla uyum ve esneklik geliştirmiş olması ve bu çocuklar için de geçerli."

Courtney ve Justin, bir aile olarak rahatça yaşayabileceklerinden ve çalışabileceklerinden emin olmak için seçtikleri yerler hakkında çok fazla araştırma yapıyorlar. Ancak bazı yerleri diğerlerinden daha zorlayıcı bulmuşlar.

Örneğin, dijital göçebeler arasında popüler bir Kolombiya şehri olan Medellin'i "çocuklarla gezinmesi zor" bulduklarını ve oradaki kalışlarını kısa kestiklerini söylüyorlar.

ABD'den ayrıldıklarından bu yana geçen 18 ay içinde Orgialar, Whitley'nin Rio de Janeiro'da ilk adımlarını atmasını izlemek ve Noel'de Marakeş'te Atlas Dağları'nda ata binmek gibi çeşitli dönüm noktalarını bir aile olarak deneyimlediler.

Courtney, "Ne zaman bir şeyi ilk kez ya da çok özel bir şekilde deneyimleme fırsatımız olsa," diyor.

"Ve bunu çocukların gözünden görebildiğimde, sanırım bunlar benim için her zaman en önemli anlar olacak."

Courtney ve Justin maceralarını Instagramve YouTube üzerinden anlatıyor ve yaptıklarına hayran olan diğer ebeveynlerden çok destek gördüklerini söylüyorlar.

"ABD'den pek çok ebeveyn, özellikle de siyahi ebeveyn, 'Keşke ben de bunu yapabilsem, çocuklarımla daha çok seyahat etmek istiyorum. Ama çocuklarımla uçağa binmeye bile korkuyorum' diyor."

Başkalarının neden endişeli olabileceğini anlasalar da, çift, "çok fazla çeşitliliğin olmadığı bölgeleri" ziyaret ederken bazen kendilerini rahatsız hissetmelerine rağmen, hiçbir zaman güvensiz hissetmediklerini vurguluyor.

Courtney, "Özellikle çocukların bakıma ihtiyacı olabileceğini düşündüğümüzde, gitmemeyi tercih ettiğimiz bazı bölgeler olduğunu düşünüyorum," diye ekliyor.

"Sırf bazı endişelerimiz olduğu ya da çeşitlilik hakkında bazı şeyler duyduğumuz ya da diğer insanların oradaki deneyimleri nedeniyle. Ama sonuçta bunun bizi kendi gözlerimizle görmekten alıkoymasına izin vermiyoruz."

Başkalarının söyledikleriyle yetinmek yerine "ayaklarımızın yere basmasının" ve yerleri bağımsız olarak ziyaret etmenin önemli olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

Courtney, "Başkalarının güvenlik konusunda söylediklerini dinlemiş olsaydık, Brezilya ya da Meksika'ya asla gitmezdik," diye ekliyor. "Sadece etrafta dolaşan şeyleri dinlerseniz hiçbir yere gidemezsiniz."

Dört yaşındaki Xavier ve bir yaşındaki Whitley'nin dünyayı görmeyi gerçekten takdir etmek için çok küçük olduklarını düşünenlerden zaman zaman olumsuz yorumlar alıyorlar.

Ancak Courtney ve Justin, çocuklarını bu kadar erken yaşta farklı yerler ve kültürlerle tanıştırabilecek konumda oldukları için son derece minnettarlar.

Courtney, ABD'den ayrıldıklarından beri oğullarının özgüveninin nasıl arttığını anlatmaya devam ediyor.

"Xavier yetişkinlerle sohbet ederken kendi ayakları üzerinde durabiliyor" diyor. "Çocuklarımız odalara neredeyse kendinden emin bir şekilde girmeyi seviyor. Kendilerini bir yerlere ait hissediyorlar, çünkü bir yerlere gidiyorlar.

"Ve bence, özellikle Siyah çocuklar için, bu gerçekten önemli bir şey.

"Onların bu dünyada ait olmadıkları ve gidemeyecekleri hiçbir yer olmadığını bilmelerini, anlamalarını ve buna inanmalarını istiyoruz.

"Ait olmadıkları hiçbir oda ve oturamayacakları hiçbir masa yoktur."

Güçlü bağ

Evde eğitim almayı düşünmüş olsalar da Orgialar uluslararası okulların aileleri için daha uygun olabileceğini düşünüyor ve çocukları büyüdükten sonra muhtemelen bu yolu seçeceklerini öne sürüyorlar "böylece hareket etmek hala bir seçenek."

Yola çıktıklarından beri birkaç kez ABD'ye döndüler, Atlanta ve Florida'da sevdikleriyle vakit geçirdiler ve yakın zamanda Portekiz'i ziyaret ettiler.

Uzakta geçirdikleri zamanı değerlendiren çift, bir aile olarak çok daha yakınlaştıklarını düşünüyor.

Justin, "Birbirimize pek çok açıdan güvenmeyi öğrendik ama aynı zamanda bu bir macera," diyor. "Bu bir deneyim."

Dijital göçebe yaşam tarzı aileleri için uygun olsa da çift, özellikle alışık değilseniz seyahatin stresli olabileceğini ve işlerin her zaman yolunda gitmeyebileceğini kabul ediyor.

Cancun'da "kalacak yerleri, bagajları ve uçuşları olmadan" geçici olarak mahsur kaldıkları bir durumu hatırlatan Courtney, bu gibi aksiliklerin onları daha dirençli hale getirdiğini düşünüyor.

"Bu anlar, ne kadar stresli olsalar da, her şey bittikten sonra 'Vay canına, bu harika' dediğiniz bir konuma getiriyorlar sizi. Bir ekip olarak çok iyi çalışıyoruz.

"Ve çocuklarla o kadar çok küçük özel anımız var ki, umarım bunlar onların temel anıları olur.

"Çünkü bütün gün kreşe gitmedikleri ve akşamları onlar bizden, biz de onlardan daha kötü olduğumuz alternatif bir yaşam tarzı seçtik."

Şu anda Meksika'da bulunan çift, yılsonu tatillerini Kanada'da geçirdikten sonra Kolombiya'ya geri dönmeyi ya da Senegal'e giderek Afrika'yı daha fazla keşfetmeyi planlıyor. Courtney ve Justin gelecekte Asya'yı ziyaret etmeyi de çok istiyorlar.

"İkimiz de [Asya'ya] hiç gitmedik," diye açıklıyor Courtney. "Bu yüzden biraz zaman dilimi hesaplaması yapmaya ve bunu nasıl mümkün kılabileceğimizi görmek için esnekliğimizin sınırlarını gerçekten test etmeye çalışıyoruz."

ABD'deki mevcut siyasi iklimin cesaretlerini kırdığını söyleyen çift, kendileri gibi ailelerin bu tür bir yaşam tarzının ulaşılabilir olduğunu görmelerinin önemli olduğunu düşündükleri için deneyimlerini düzenli olarak dürüstçe paylaşmaya çalıştıklarını açıklıyor.

Courtney, "[Sosyal medya içerikleri] gerçekten de insanlara ve özellikle de siyah Amerikalı ailelere başka seçenekleri olduğunu göstermek için" diye ekliyor.

"Bir kaynak olmayı ve aynı zamanda fiziksel ve duygusal güvenliğe sahip olduğunuz bir yaşam tarzını mümkün olduğunca çok insan için gerçeğe dönüştürmek için karşılaştığımız kaynakları paylaşmayı umuyoruz."

Hikayelerinin başkalarına da ilham vermesini umuyorlar ve dijital göçebe yaşam tarzının ya hep ya hiç olmak zorunda olmadığına dikkat çekiyorlar.

"Eğer beğenmezseniz, her zaman geri dönebilirsiniz," diyor Justin. "Bebek adımlarıyla başlamak isteseniz bile.

"Bizim yaptığımız gibi evinizi ve tüm eşyalarınızı satmak zorunda değilsiniz."

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Kaynak: edition.cnn.com