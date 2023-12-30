Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' topunun 3,3 milyon dolara kadar satılması bekleniyor

Arjantin ve İngiltere arasında oynanan 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde kullanılan top 16 Kasım'da Londra'da açık artırmaya çıkarılacak ve 2.7 ila 3.3 milyon dolar arasında bir değer biçildi.

Maradona bu topla iki ikonik gol atmıştı: ilkinde tartışmalı bir şekilde elini kullanıp topu ağlara göndermiş, ikincisinde ise birçok İngiliz oyuncuyu çalımlayarak geçmiş ve kaleci Peter Shilton'ı çalımlamıştı.

Arjantin maçı ve bir hafta sonra da turnuvayı kazanmaya devam edecekti.

Mayıs ayında Maradona'nın İngiltere'ye karşı giydiği forma internette yapılan bir açık artırmada 9,3 dolara satıldı - o zamana kadar bir spor hatırası için ödenen en yüksek miktar.

Ancak spor hatıraları piyasası için gişe rekorları kıran bir yılda, bu rakam üç ay sonra bir Mickey Mantle beyzbol kartının 12,6 milyon dolara, Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri formasının ise Eylül ayında 10,1 milyon dolara satılmasıyla gölgede kaldı.

1986 Dünya Kupası çeyrek final topu şu anda maçı yöneten ve Maradona'nın tartışmalı ilk golünün geçerli sayılmasına izin veren Tunuslu hakem Ali Bin Nasser'e ait.

Maçtan sonra topu geri aldı ve soyunma odasında yan hakemleri ve dördüncü hakem tarafından imzalanarak hatıra olarak saklandı.

Bin Nasser, "Bu top uluslararası futbol tarihinin bir parçası - bunu dünyayla paylaşmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum" dedi.

İki yıl önce vefat eden Maradona, daha sonra İngiltere'ye attığı ilk gol sorulduğunda, "biraz Maradona'nın kafasıyla, biraz da Tanrı'nın eliyle" attığını söylemişti.

Londra merkezli Graham Budd Auctions şirketi önümüzdeki ay Dünya Kupası Özel Müzayedesi kapsamında topun satışını gerçekleştirecek.

Müzayede evi başkanı Graham Budd, "2022 spor hatıraları piyasasında üç kez kırılan rekorlarla harika bir yıl oldu" dedi.

"Pazarda heyecan verici bir dönem yaşanıyor ve bu ünlü futbol topunun da rekor kırıp kırmayacağını merak ediyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com