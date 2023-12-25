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Diego Maradona'nın ikonik 'Tanrı'nın Eli' tişörtü online müzayedede rekor kırarak 9,3 milyon dolara satıldı

Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı giydiği ve Meksika'daki o turnuvadaki parlaklığıyla özdeşleşen tişört, internet üzerinden yapılan bir açık artırmada yaklaşık 9,3 milyon dolara satılarak bir spor hatırası rekorunu kırdı.

 and  Alex Stellmacher
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Diego Maradona'nın ikonik 'Tanrı'nın Eli' tişörtü online müzayedede rekor kırarak 9,3 milyon dolara satıldı

Sotheby's, mavi formanın kimliği belirsiz bir alıcıya 7,142,500 £ (9,284,536 $) karşılığında satıldığını açıkladı.

Forma daha önce, Arjantin'in 2-1'lik çeyrek final zaferinden sonra Maradona ile forma değiştiren İngiltere'nin eski orta saha oyuncusu Steve Hodge'un elinde bulunuyordu.

Maç sırasında Hodge, Maradona'nın meşhur 'Tanrı'nın Eli' golünü atması için topu istemeden havaya attı.

Birkaç dakika sonra Maradona, daha sonra bir FIFA anketinde oylandığı üzere "Yüzyılın Golü "nü attı; yarı saha çizgisi yakınlarında bir pas aldı, kaleye doğru ilerledi, bir dizi İngiliz oyuncu ve çalımdan kurtuldu ve ardından Peter Shilton'ın yanından topu ağlara gönderdi.

Sotheby's Sokak Kıyafetleri ve Modern Koleksiyonlar Müdürü Brahm Wachter yaptığı açıklamada, "Bu tarihi forma sadece spor tarihinin değil, 20. yüzyıl tarihinin de önemli bir anının somut bir hatırlatıcısıdır" dedi.

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Diego Maradona'nın 'Tanrının Eli' ve 'Yüzyılın Golü' rekorları kıran tişörtü.

"Müzayedeyi duyurduğumuzdan bu yana geçen haftalarda hem sporseverler hem de koleksiyoncular tarafından ziyaret edildik ve halka açık sergi süresince havada hissedilir bir heyecan vardı - ve bu sınırsız coşku açık artırmada da yankılandı.

"Bu forma muhtemelen bugüne kadar müzayedeye çıkan en gözde futbol formasıdır ve bu nedenle şu anda kendi türündeki herhangi bir nesne için müzayede rekorunu elinde tutması uygundur."

Sotheby's'e göre, bir spor hatırası için bir önceki müzayede rekoru, Aralık 2019'da 8,8 milyon dolara satılan 1892 tarihli Olimpiyat Manifestosu'nun orijinal imzalı el yazmasıydı.

Forma, maçlarda giyilen bir forma için daha önceki rekoru kırdı.

Maçta giyilen bir forma için bir önceki rekor, 2019'da 5,64 milyon dolara satılan Babe Ruth'un Yankees deplasman formasına aitti.

Müzayede öncesinde Maradona'nın formasının 4 milyon £ (5,25 milyon $) ile 6 milyon £ (7,5 milyon $) arasında bir fiyata alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

*Müzayede evinden yapılan açıklamada, "Sotheby's formasının Maradona'nın meşhur golü attığı sırada giydiği formayla birebir eşleştirilmesi, önde gelen spor hatıraları fotoğraf eşleştirme firması Resolution Photomatching tarafından gerçekleştirildi ve daha sonra eşleşen özellikleri doğrulamak için formayı fiziksel olarak inceleyen Sotheby's Baş Bilim Sorumlusu tarafından gözden geçirildi" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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