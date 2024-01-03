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Devlet medyası, İran'da askeri komutan Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen patlamalarda en az 20 kişinin öldüğünü bildirdi

Devlet medyası IRNA, İran'ın Kerman kentinde öldürülen askeri komutan Kasım Süleymani'nin gömülü olduğu mezarlığın yakınında meydana gelen iki patlamanın ardından en az 20 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını söyledi.

 and  Anne Legman
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Devlet medyası, İran'da askeri komutan Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen patlamalarda en az 20 kişinin öldüğünü bildirdi

IRNA, ilk patlamanın Süleymani'nin mezarının 700 metre uzağında, ikincisinin ise hacıların ziyareti sırasında bir kilometre (0,6 mil) uzakta meydana geldiğini ekledi.

Süleymani, dört yıl önce Çarşamba günü Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda eski Başkan Donald Trump'ın emriyle düzenlenen bir ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

IRNA, Siyasi ve Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı'nın "olayın bir gaz patlamasından mı yoksa bir terör saldırısından mı kaynaklandığının belli olmadığını" söylediğini aktardı.

İran devlet medyasında yayınlanan videolarda patlamanın ardından bölgede koşuşturan büyük kalabalıklar görülüyor.

Bu bir son dakika haberidir. Daha fazla ayrıntı yakında...

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Kaynak: edition.cnn.com

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