Dev dalgalar ve yaşamı tehdit eden sahil koşulları üçüncü gününde de Kaliforniya sahillerini vuracak

Alışılmadık büyüklükteki dalgalar - genellikle 20 feet'in üzerinde - Kaliforniya sahili boyunca plajların kapanmasına neden oldu ve sahil kenarındaki birçok caddeye, eve ve işyerine zarar verici su taşkınları gönderdi.

İtfaiye şefi Brian McGrath, CNN'e bağlı TNLA'ya yaptığı açıklamada, zor durumdaki Ventura County'de dalgaların deniz duvarlarını aştığını ve park halindeki arabaları caddelere ve önemli kavşaklara taşıyarak ilk müdahale ekiplerinin yollarını kapattığını söyledi. McGath, yerel bir oteldeki su baskınının da zemin kattaki tüm odalarda hasara yol açtığını söyledi.

Pasifik Okyanusu'ndan karaya doğru ilerleyen bir dizi güçlü fırtınanın neden olduğu yüksek su ve tehlikeli rip akıntıları Perşembe gününden bu yana Güney Kaliforniya'dan Oregon'a kadar Batı sahillerinin çoğunu kuşatmış durumda.

Cumartesi günü Kuzey Kaliforniyalılar için tehlikeler azalacak olsa da, orta ve Güney Kaliforniya'nın kıyı bölgeleri, etkilenen bölgelerde yaklaşık 25 metreye ulaşabilecek aşırı dalgalar tarafından hırpalanmaya devam edecek.

Kaliforniya'nın Körfez Bölgesi'ne çarpan bazı dalgalar 40 feet - yaklaşık bir telefon direği büyüklüğünde - zirveye ulaşabilir ve diğerlerinin 28 ila 33 feet'e ulaşması bekleniyor.

Güney Oregon sahili de Cumartesi günü erken saatlerde güçlü sörf ve şiddetli rüzgarlarla sarsılacak. Bölgede Cumartesi sabahına kadar 20 ila 25 feet arasında dalgalar beklendiği için yüksek sörf uyarıları yürürlükte.

Meraklı izleyiciler ve heyecanlı sörfçüler muhteşem sörfün büyüsüne kapıldılar, ancak yerel yetkililer potansiyel olarak hayatı tehdit eden koşullar nedeniyle insanları sudan ve plajlardan uzak durmaya çağırıyor.

Los Angeles'taki Ulusal Hava Durumu Servisi, "Plajlar, iskeleler ve savunmasız limanlar güvenli kabul edilmemelidir" dedi.

Ventura County yetkilileri, Cumartesi akşamına kadar sahile vuracak 15 ila 20 metrelik dalgalar nedeniyle Yeni Yıl Arifesi boyunca tüm plajları kapattı. İlçe, Hermosa, Manhattan ve Palos Verdes sahilleri ile birlikte Cumartesi günü en aşırı dalgalarla karşı karşıya kalacak ve önemli kıyı taşkınları riski altında olacak.

McGrath Cuma günü TNLA'ya verdiği demeçte "Dalgaların etkileyici göründüğünü biliyoruz ve buraya gelme isteğini anlıyoruz," dedi. "Ancak hem onların hem de bizim güvenliğimiz için insanlardan uzak durmalarını ve bölgeden uzak durmalarını istiyoruz."

İtfaiye şefi, Ventura ilk müdahale ekiplerinin Cuma günü "yüksek dalgaların arasından geçebileceklerini düşünen" yaklaşık 10 kişiyi kurtardığını söyledi. İtfaiyeci Andy VanSciver CNN'e verdiği demeçte, iki plaj sakininin de iskele yakınlarında bir kişiyi kurtardıktan sonra kıyıya dönmeye çalışan bir cankurtaranın sudan çıkarılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Yetkililer, Perşembe günü yaşanan şiddetli dalgaların ilk turunda, Ventura Beach'in Pierpont bölgesinde seyircilerin sıralandığı bir sahil bariyerine çarpan bir dalganın yaklaşık 20 kişiyi sürüklediğini söyledi. Yaralanan sekiz kişi hastaneye kaldırıldı.

Yükselen dalga bariyeri aşarken kaçmaya çalışan insanların videosunu çeken Colin Hoag, "Dehşet verici ve kıyamet gibiydi" dedi. Hızla hareket eden deniz suyu bazı insanların ayaklarını yerden kesti ve sürücüler hızla uzaklaşmaya çalışırken arabaları ezdi.

"İnsanlar bağırıyor ve çığlık atıyordu. Koşabildiğim kadar hızlı koştum," diyor Hoag.

Dalgaları tetikleyen fırtınalardan biri de Cumartesi gününe kadar Kaliforniya'ya yağmur ve rüzgar getirecek.

Cumartesi sabahı yağmur, Pazar günü Rocky Dağları üzerinde zayıflamadan önce iç kesimlere ve Güney Kaliforniya'ya kayacak.

Daha iç kesimlerde, orta ve doğu Kaliforniya'nın bazı bölgelerine kış karışımı yağacak. Yüksek rakımlı tepe ve zirvelerde bir metreden fazla kar görülebilirken, alçak rakımlı dağlık bölgelerde 6 ila 12 inç arasında kar bekleniyor.

CNN'den Mary Gilbert ve Cindy Von Quednow bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com