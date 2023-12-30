Detroit Pistons'ın Amerikan spor tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yakalamaktan kaçınmaya çalıştığı yeni D-Day'i

Chicago Cardinals'ın 1942-1945 yılları arasında NFL'de üst üste 29 mağlubiyet almasından bu yana hiçbir Amerikan takımı Pistons kadar uzun bir mağlubiyet serisi yaşamadı. 28 mağlubiyetle NBA'de tek sezonda rakipsiz bir başarısızlık yaşadılar.

28. mağlubiyetleri, Pistons'ın ilk yarıdaki 19 sayılık farkın üçüncü çeyrekte erimesine izin vermesinin ardından Perşembe günü uzatmada Boston Celtics'e 128-122 yenildikleri yürek parçalayıcı maç oldu.

Pistons baş antrenörü Monty Williams maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onlar için üzülüyorum, biliyorsunuz, ligdeki çoğu takıma karşı bu şekilde oynarsak sadece bir maç kazanmaya değil, birçok maç kazanmaya çok yaklaştığımızı hissediyoruz" dedi.

"Onlara sadece yaptıkları şeyi yapmanın çok büyük bir karakter ve dürüstlük gerektirdiğini söyledim. Bizim karşılaştığımızdan daha zor şartlar altında pes eden takımlar gördüm."

Kaybetme serisi, son birkaç sezondur yüksek draft seçimleriyle - 2021'de 1 numaralı seçimle guard Cade Cunningham ve bu yıl 5 numaralı seçimle Ausar Thompson dahil - ve Williams'ı bu yıl yüklü bir koçluk sözleşmesiyle Pistons'a çekerek gençlerle yeniden inşa etmeye çalışan bir takım için acımasız bir hayal kırıklığı.

Ancak bu Pistons takımı gelecekteki başarının işaretlerini vermek yerine, 1972-1973 Philadelphia 76ers, 2011-12 Charlotte Bobcats, 2015-16 Sixers ve 1992-93 Dallas Mavericks ile birlikte NBA'in gelmiş geçmiş en kötü takımları arasına katıldı.

Aslında, şu anda tüm bu takımlardan daha kötü bir galibiyet yüzdesine sahip, bu sezon sadece 0.065'lik bir rekorla, NBA'in en kötü sezonunun şüpheli rekorunu elinde tutan 1972-73 Sixers'ın topladığı 0.110 galibiyet yüzdesine kıyasla.

Ligin en genç takımı olan ve yaş ortalaması sadece 23,5 olan Pistons'ın iç karartıcı mağlubiyet serisinde tecrübe eksikliği de göze çarpıyor.

Eski Pistons yıldızı ve şu anda NBA'in basketbol operasyonları başkanı olan Joe Dumars Athletic'e verdiği demeçte "Bunu yaşayan herhangi bir takım için üzülürdüm; diğer 29 takımdan herhangi biri için, onlar adına hayal kırıklığı hissederdim" dedi.

"Bu Pistons - organizasyon için, oradaki taraftarlar için üzülüyorum. ... Tüm kariyerimi orada geçirdim. Bu yüzden onların bu duruma düşmesini izlemek çok zor. Umarım yakın zamanda bu kötü gidişe bir son verebilirler."

Pistons Cumartesi günü saat 18:00'de Toronto Raptors ile karşılaşacak.

CNN'den Jason Hanna bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com