Detroit Pistons, Toronto Raptors karşısında aldığı galibiyetle 28 maçlık tarihi mağlubiyet serisine son verdi

Detroit sadece NBA tarihine geçmekle kalmadı, aynı zamanda 1942-1945 yılları arasında NFL'de üst üste 29 maç kaybeden Chicago Cardinals'a ait olan Amerikan profesyonel spor tarihinin en uzun mağlubiyet serisini de yakalamanın eşiğine geldi.

Cumartesi günkü galibiyet Pistons'ın 28 Ekim'den bu yana aldığı ilk galibiyet oldu.

Baştan sona çekişmeli geçen maçta ikinci çeyreğin ortalarında gelen 14-4'lük seri Pistons'ın devre arasına sekiz sayı önde girmesine yardımcı oldu. Perşembe günü NBA'in en iyisi Boston Celtics'e karşı oynanan maça benzer şekilde, Toronto'nun geri gelip üçüncü çeyrekte Pistons'la farkı açmasının ardından Detroit'in üstünlüğü ikinci yarıda kayboldu.

Ancak Pistons güçlü durdu ve Jaden Ivey'in üçlüğüyle dördüncü çeyreğin bitimine altı dakikadan az bir süre kala 110-99 öne geçerek farkı yeniden çift hanelere çıkardı. Eksik kadrolu Raptors, Scottie Barnes'ın 8-2'lik serisiyle karşılık vererek beş sayıya kadar indi ve aradaki farkı korudu.

Guard Gary Trent Jr. maçın bitimine iki saniye kala attığı üçlükle skoru 127-129'a getirdiğinde Raptors ralliyi tamamlayacakmış gibi göründü ancak takımın geri dönüş çabası kısa sürdü.

Eski NBA 1 numarası Cade Cunningham maçı 30 sayı ve 12 asistle tamamlarken, Jalen Duren 18 sayı ve 17 ribauntla Pistons'ı ilk galibiyetine taşıdı.

"Mücadeleye devam ettik. Uzun, çok uzun bir süreçti - tüm bu mağlubiyetler - ama pes etmeyen ve her gün bunu ortaya koyan ve hala pozitif kalan ve birbirlerine moral veren bir grubun parçası olduğum için mutluyum," dedi Cunningham maçtan sonra.

Cunningham, "İki aydır gittiğimiz her yerde üzerimizde ağır bir yük var, ki bu gerçek dışı... bu kadar uzun sürmüş olması," diye ekledi. "Bu uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi, uzun zamandır uğraştığımız bir şeydi ve sonunda o tümseği aştık, geri dönmeye çalışmıyoruz. Şimdi gerçekten kim olacağımızı ve oynadığımız ateşle oynamaya devam edip etmeyeceğimizi göreceğimiz yer başlıyor."

Pistons, takımın Cumartesi günü erken saatlerde RJ Barrett, Immanuel Quickley ve ikinci tur draft hakkı karşılığında yıldız forvet OG Anunoby, guard Malachi Flynn ve forvet Precious Achiuwa'yı New York Knicks'e takas etmeyi kabul etmesinin ardından üç oyuncusuz mücadele eden bir Raptors takımına karşı oynamanın avantajını yaşadı.

"Hayatım boyunca bir sürü soyunma odasında bulundum ve bu benim için bir ilk... rahatlama değildi, sadece Tanrı'ya şükür gibiydi, bilirsiniz, sonunda." Detroit Pistons baş antrenörü Monty Williams maçtan sonra galibiyet hakkında şunları söyledi. "Çocuklar çığlık atıyordu, neredeyse ağlayacaktım ve çocuklarımız için çok mutluyum, soyunma odasındaki herkes için mutluyum."

Perşembe günü Pistons, Celtics'e yenilerek üst üste 28. maçını da kaybetti ve 2014-15 sezonundan 2015-16 sezonuna kadar iki sezon boyunca üst üste 28 maç kaybeden Philadelphia 76ers'ın rekorunu egale etti.

Bir önceki tek sezonluk mağlubiyet serisi rekoru 2010-11 Cleveland Cavaliers ve 76ers'a aitti ve her iki takım da kendi sezonlarında 26 maç kaybetmişti.

Pistons bir sonraki maçını Pazartesi günü Houston Rockets'a karşı deplasmanda oynayacak ve üst üste ikinci maçını kazanmaya çalışacak.

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Kaynak: edition.cnn.com