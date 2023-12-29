Detroit Pistons Boston Celtics'e uzatmada kaybetti ve üst üste 28 mağlubiyetle NBA rekorunu egale etti

Pistons son iki aydır tek sezonda rakipsiz bir başarısızlık serisine imza attı ve Salı günü 27 maçla bir sezonda üst üste en fazla mağlubiyet alan takım olarak NBA rekorunu kırdı.

Bu son mağlubiyetle Detroit, Philadelphia 76ers'ın 2014-2015 sezonunun sonundan bir sonraki yılın başına kadar elde ettiği 28 maçlık NBA genel mağlubiyet rekorunu egale etti.

Celtics maça 23-6 ile NBA'in en iyi derecesiyle girerken, Pistons NBA'in en kötü derecesi olan 2-28 ile girdi.

Aradaki uyumsuzluğa rağmen Pistons devre arasına 66-47 önde girdi, ancak Boston fırtına gibi geri dönerek maçı eşitledi ve Boston'daki TD Garden'da coşkulu kalabalığın önünde 3. çeyrekte Detroit'e 35'e 16 üstünlük sağladı.

Dördüncü çeyrekte iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Boston bitime iki dakikadan az bir süre kala 106-100 öne geçmeyi başardı. Detroit ise Jaden Ivey'in üst üste altı sayısıyla cevap vererek maçı eşitledi.

İki takım da 108-108'de berabere kalırken, Celtics'in süper yıldızı Jayson Tatum son saniyede maçı kazanma şansı yakaladı ancak orta mesafeden attığı şutu kaçırınca maç uzatmaya gitti.

Uzatmada Boston guardı Derrick White 10 sayı atarak Celtics'in galibiyete uzanmasına yardımcı oldu.

Pistons son galibiyetini 28 Ekim'de Chicago Bulls'u mağlup ederek almıştı.

Daha önce 2010-2011 Cleveland Cavaliers ve 2013-2014 Philadelphia 76ers 26 maç kaybederek tek sezonluk rekoru paylaşmıştı.

Pistons, Cumartesi günü Detroit'te Toronto Raptors'a karşı oynayacağı maçta NBA rekorunu kırma ya da mağlubiyet serisine son verme şansına sahip olacak.

Mağlubiyet serisi, son birkaç sezondur yüksek draft seçimleriyle (2021'de 1 numaralı seçimle guard Cade Cunningham ve bu yıl 5 numaralı seçimle Ausar Thompson dahil) ve koç Monty Williams'ı bu yıl yüklü bir kontratla kulübe çekerek gençlerle yeniden inşa etmeye çalışan bir takım için büyük bir hayal kırıklığı.

CNN'den Jason Hanna bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com