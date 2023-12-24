Detroit Pistons bir sezonda en uzun mağlubiyet serisi ile NBA rekorunu kırdı

Cumartesi günü Nets'e 126-115 mağlup olan Detroit, 2010-2011 Cleveland Cavaliers ve 2013-2014 Philadelphia 76ers ile birlikte 26 maçla en uzun tek sezonluk mağlubiyet rekorunu paylaşıyor.

76ers, iki sezona yayılan şüpheli bir başarı olan 28 maçlık genel mağlubiyet rekorunu elinde tutuyor. Mağlubiyet serisi 2014-2015 sezonunun sonunda başladı ve bir sonraki sezon da devam etti.

Pistons son galibiyetini 28 Ekim'de Chicago Bulls'u mağlup ederek aldı. Takımın rekoru şu anda 2-27'de bulunuyor.

Baş antrenör Monty Williams Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ligde kaybetmek korkunç bir şey ve biz de bunu çok yaşadık," dedi. "Her gece savaşmaya devam etmelerinden dolayı gurur duyuyorum."

Takımının mağlubiyet serisinin ortasında nasıl hissettiği sorulduğunda Williams, "arka arkaya bu kadar çok" kaybettiğinizde "moralinizin bozulmasının" insan doğasında olduğunu söyledi.

Williams, "İnsanların insan olmasına izin vermelisiniz ama ertesi gün geri dönmeleri beni hayrete düşüren bir şey," diye ekledi. "Pek çok takımla çalıştım ve pek az takımda bu tür bir dayanıklılık var. Çocuklarımız herhangi bir mağlubiyet serisinin parçası olmak istemiyorlar ama her gün maçı kazanmak için odaklanarak, azimle ve cesaretle geri dönüyorlar."

Pistons Salı günü Detroit'teki Little Caesars Arena'da Nets'i ağırladığında rekoru kırma şansına sahip olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com