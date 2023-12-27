Detroit Pistons bir sezonda en uzun mağlubiyet serisi ile NBA rekorunu kırdı

Pistons'ın Detroit Little Caesars Arena'da Nets'e 112-118 yenilmesinin ardından tek sezonluk rekor 27 maça çıktı. Pistons'ın mağlubiyeti, büyük çoğunluğu ikinci yarıda olmak üzere guard Cade Cunningham'ın 41 say ısına rağmen geldi. Cameron Johnson ve Mikal Bridges sırasıyla 24 ve 21 sayıyla Nets'e liderlik etti.

Pistons Salı günü dördüncü çeyreğin başlarında kısa süreliğine öne geçtikten sonra geri çekildi ve Cunningham'ın bir atışı Nets'in farkı yaklaşık bir dakika kala 2'ye indirmesini sağladı. Ancak Nets'ten Dorian Finney-Smith bir sonraki pozisyonda köşeden bir 3'lük isabeti buldu ve Brooklyn oradan devam etti.

Salı günkü mağlubiyet Detroit'i, bir önceki sezon 26 maç kaybetme rekorunu paylaşan 2010-2011 Cleveland Cavaliers ve 2013-2014 Philadelphia 76ers'ın bir maç önüne geçirdi.

76ers, iki sezonu kapsayan 28 maçlık seriyle NBA'in genel mağlubiyet rekorunu elinde tutuyor. Bu seri 2014-2015 sezonunun sonunda başlamış ve bir sonraki sezonda da devam etmişti.

Detroit, Perşembe günü Boston'da Celtics ile oynayacağı maçta bu seriyi egale edebilir.

Pistons son galibiyetini 28 Ekim'de Chicago Bulls'u mağlup ederek almıştı. Takımın şu anki derecesi 2-28.

Bu mağlubiyet serisi, son birkaç sezondur yüksek draft seçimleriyle - 2021'de 1 numaralı seçimle Cunningham ve bu yıl 5 numaralı seçimle Ausar Thompson dahil - ve koç Monty Williams'ı bu yıl yüklü bir kontratla takıma çekerek gençlerle yeniden inşa etmeye çalışan bir takım için hayal kırıklığı yarattı.

Bu gelişmekte olan bir hikayedir ve güncellenecektir.

CNN'den Jacob Lev bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com