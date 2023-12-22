DeSantis yanlısı süper PAC, Iowa ve New Hampshire'daki TV reklam alımlarını iptal ederek saha oyununa odaklandı

AdImpact verilerine göre, Never Back Down Cuma günü iki eyalette ve bazı ulusal medya pazarlarında yaptığı yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki gelecek reklam rezervasyonlarını kesti - bu da DeSantis'in müttefiklerinin 15 Ocak'ta Iowa'da yapılacak seçimlerde oy verme işlemi başlamadan önceki son haftalarda ilgi çekmek için çabaladıklarının son işareti.

Haftalardır, DeSantis'in teklifini destekleyen ayrı bir dış grup olan Fight Right, dikkatini Florida valisine, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'in yükselen tehdidini savuşturmaya çalışırken bile, önde giden ve eski Başkan Donald Trump ile arasındaki farkı daraltma arayışında bir destek vermeyi amaçlayan televizyon reklamlarına odaklıyor.

30 saniyelik Fight Right spotu, Haley'in Çin konusundaki sicilini sorguluyor ve "Hilekar Nikki'ye güvenemeyiz" sonucuna varıyor.

Ancak Never Back Down'ın TV reklamlarını geri çekme kararı, DeSantis'in karşı karşıya olduğu zorlukların altını çiziyor.

Grubun başkanı Scott Wagner, Cuma günü yaptığı bir açıklamada bu değişikliği kabul ederken, Fight Right'ın bunun yerine reklam yayınlayacağını belirtti.

"Asla Geri Adım Atma, bu yarıştaki en gelişmiş taban ve siyasi parti grubu operasyonunu yürütmek ve Amerika'yı Sol'un felaket politikalarından kurtaracak olan Vali DeSantis'in GOP adaylığını kazanmasına yardımcı olmak olan temel misyonuna lazerle odaklanmıştır. Iowa, New Hampshire, Güney Carolina ve ötesinde sahada çalışırken Fight Right ve diğerlerinin Vali DeSantis için yayın yapmasından heyecan duyuyoruz" dedi.

Bu son hamle, Never Back Down'ın üst düzey yetkililerin ayrılması ve kaynakların yönetimine yönelik devam eden eleştiriler de dahil olmak üzere birkaç hafta süren çalkantılar yaşamasının ardından geldi.

CNN'in bu ayın başlarında bildirdiği gibi, grubun baş harfleri Iowa'da bir espri konusu haline geldi.

Iowa'da uzun süredir görev yapan bir Cumhuriyetçi yetkili "NBD ne demek, No Big Deal?" diye sordu.

DeSantis'in Mayıs ayında Beyaz Saray yarışına girmesinden önce kurulan Never Back Down, adayın Florida valiliği sırasında biriktirdiği on milyonlarca dolarlık fonu aldı ve bugüne kadar reklam için 40 milyon doların üzerinde harcama yaptı. Grup ayrıca DeSantis'e kritik kampanya altyapısı sağlamak için milyonlar harcadı ve erken seçim yapılan eyaletlerde mitinglere, belediye binalarına ve otobüs turlarına ev sahipliği yaptı.

Bu arada DeSantis yanlısı başka dış gruplar da ortaya çıktı. DeSantis yanlısı ek reklamlar için milyonlarca dolar harcamaya başlayan Fight Right, valinin Iowa'da Never Back Down'ın reklamlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesinin ardından kuruldu.

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, DeSantis yanlısı bir başka yeni grup olan Good Fight ise henüz bu hafta kuruldu ve Iowa'yı hedeflemek üzere şu ana kadar toplam 276.000 dolar tutarında yeni reklam rezervasyonları yapmaya başladı.

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Kaynak: edition.cnn.com