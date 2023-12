DeSantis, Trump iddianamelerinin ön seçim yarışında 'çok fazla oksijen emdiğini' söyledi

DeSantis Perşembe günü CBN News'e verdiği röportajda Trump'ın karşı karşıya olduğu iddianamelerin yarışta kendisine yardımcı olduğuna ve aynı zamanda sahanın geri kalanından "çok fazla oksijen emdiğine" inandığını söyledi.

"Bir şeyin değişmesini isteseydim, Trump'ın bu konularda suçlanmamış olmasını isterdim. Dürüst olmak gerekirse, Alvin Bragg'den bu yana davaları eleştirdim. Bence Bragg gibi biri Donald Trump'tan başka biri olsaydı bu davayı açmazdı ve bu yüzden böyle biri adaleti çarpıtıyor, ki bu kötü bir şey. Ama aynı zamanda önseçimi de çarpıttığını düşünüyorum ve bence yaşanan ana sorunlar da bunlar oldu," dedi DeSantis.

İddianamelerin Trump'a yardımcı olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda DeSantis, "hem bunun hem de eski bir başkanın suçlandığı haberinin ön seçim etrafındaki konuşmaya hakim olduğu gerçeğinin" olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Hem bu, hem de bence diğer pek çok şeyi gölgede bıraktı ve çok fazla oksijen emdi" dedi.

DeSantis, Trump'ın ön seçimlerde iddianamelerden faydalanabileceğini ancak Demokratların genel seçimlerde eski başkanın iddianamelerini kendi avantajlarına kullanabileceklerini söyledi.

DeSantis, "Genel seçimlerde Demokratların bu konuda bir planı olduğunu düşünüyorum," dedi. "Bence iş altı ay sonra Trump'ın muhtemel aday olduğu ve tüm bunları yaşamak zorunda kaldığı bir noktaya gelirse, bunu nasıl atlatacaklarına dair bir planları var."

DeSantis'in samimi açıklamaları, Trump'ı terk eden seçmenlerin desteğini bir araya getirmeye çalışan rakiplerin eski başkanın üstünlüğünü kırmakta zorlandıkları Cumhuriyetçi önseçimlerin altında yatan dinamiğe işaret ediyor. Trump'ın iddianamelerinin ardından yayınlanan anketler, desteğinin bu iddianamelerin ardından daha da güçlendiğini ve ön seçim dinamiklerini daha da karmaşık hale getirdiğini gösterdi.

Trump, ulusal anketlerde GOP başkan adaylığı için yarışan rakiplerine karşı büyük bir üstünlüğe sahip. New Hampshire Üniversitesi tarafından geçen ay yapılanbir CNN anketinegöre, New Hampshire'daki Cumhuriyetçi önseçiminde de muhtemel seçmenler arasında önemli bir üstünlüğü var. New Hampshire'daki avantajı, ulusal önseçim anketlerinde elde ettiği çoğunluk desteğinin gerisinde kalmaya devam ediyor; muhtemel seçmenlerin %42'si Trump'ı tercih edeceklerini söylüyor.

DeSantis, Trump aleyhindeki iddianameleri defalarca kınadı.

Eski başkan bu yıl dört iddianamede yer aldı. İlk olarak Mart ayında Manhattan bölge savcısı tarafından 2016 yılında bir yetişkin film yıldızına sus payı ödemesiyle ilgili suçlamalarla itham edildi.

Trump, Haziran ayında Miami'deki federal büyük jüri tarafından, görevden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray'dan gizli ulusal savunma belgelerini almak ve hükümetin materyalleri geri alma girişimlerine direnmekle suçlandı.

Diğer iki iddianame, özel danışman Jack Smith'in eski başkan ve müttefiklerinin 2020 seçimlerini geçersiz kılma çabaları iddialarına ilişkin soruşturması ve Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis tarafından yürütülen ve eski başkan ve müttefiklerinin 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etme yönündeki en açık çabalarından bazılarını kapsayan kapsamlı bir soruşturma sonucunda geldi.

Kaynak: edition.cnn.com