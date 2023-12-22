Derek Hough eşi Hayley Erbert'in kafatası ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi

Hough, kendisi gibi profesyonel bir dansçı olan Erbert'in bu ayın başlarında geçirdiği acil kraniyektominin ardından bu hafta başarılı bir kafatası ameliyat ı geçirdiğini sosyal medyadan duyurdu.

"Dancing with the Stars" jüri üyesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hayley'nin kraniyoplasti ameliyatının planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını büyük bir rahatlama, minnettarlık ve ezici bir sevinçle paylaşmak istiyorum" dedi.

Şöyle devam etti: "Olağanüstü tıbbi ekibe en içten takdirlerimi sunuyorum. Onların uzmanlığı ve sağlam elleri bu yolculukta çok önemliydi ve ameliyatın sorunsuz ve başarılı geçmesini sağladı. Özellikle de sadece ameliyatı gerçekleştirmekle kalmayıp 2 hafta önce onun hayatını kurtaran Dr. Mai'ye."

Hough kendilerine olumlu mesajlar gönderen herkese teşekkür etti.

"Her birinizden gelen destek ve dualar bizi derinden etkiledi. Düşünceleriniz, dualarınız ve pozitif enerjiniz bu zorlu dönemde bizim için bir güç ve teselli kaynağı oldu," diye yazdı. "Etrafımızı ne kadar çok sevgi ve ilginin sardığını bilmek gerçekten iç açıcı."

Hough'a göre, Erbert'e patlayan bir kan damarından kaynaklanan kraniyal hematom teşhisi konmuş ve iki hafta önce acil bir kraniyektomi yapılması gerekmişti. Kafatası implantı ameliyatının amacı "kafatasını doğal şekline döndürmek ve beyni yaralanmalardan korumaktı" diye yazdı.

Hough sözlerini şöyle tamamladı: "Bu ameliyat eşimin iyileşme yolculuğunda önemli bir dönüm noktasıdır ve sizin desteğiniz bu noktaya gelmemizde çok önemli bir rol oynamıştır. Böylesine sevgi dolu bir toplulukla çevrili olarak tam bir iyileşme yolunda olduğunu bilerek gelecek için umut ve iyimserlikle doluyuz."

İkili Ağustos ayında Kaliforniya'da nikah masasına oturdu.

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Kaynak: edition.cnn.com