Depoda 35 yıl geçiren 'sanat eğlence parkı'

1980'lerde Jean-Michel Basquiat, Salvador Dalí, Keith Haring ve Sonia Delaunay gibi efsanevi sanatçılar tarafından tasarlanan oyuncak ve atraksiyonlarla faaliyet gösteren bir "sanat eğlence parkı" olan Luna Luna, 36 yıl sonra ilk kez sergileniyor. Luna Luna: Forgotten Fantasy başlıklı sürükleyici enstalasyon deneyimi geçtiğimiz Cuma günü Los Angeles'ta açıldı.

Luna Luna'nın bulunduğu 60.000 metrekarelik geniş depo alanına girildiğinde, park ziyaretçileri anında, eserleri sergilenen sanatçıların çoğunun şöhretlerinin zirvesinde oldukları döneme geri dönüyorlar: Keith Haring'in canlı çizgi çizimleri elle boyanmış atlıkarıncasını çevreliyor; David Hockney'in silindirik "Büyülü Ağaç "ı Disney filmlerinden fırlamış gibi. Los Angeles'ın uzun süreli çocuk tiyatrosu topluluğu Bob Baker Marionette Theater'dan cambazlar, kostümlü karakterler ve kuklacılar, orijinal yinelemesinde gösteriye katkıda bulunan hokkabazlar, tabak çeviriciler, pandomimciler ve diğer tiyatro sanatçılarına saygı duruşunda bulunarak etrafta dolaşıyor.

Karnaval ışıkları, Kenny Scharf'ın Luna Land'in ifade sürüşlerinden biri olan trippy sandalye salıncak sürüşünü aydınlatıyor. Heller'in Luna Land'e kendi katkılarından biri: park müdavimlerinin istedikleri kişiyle - ya da her neyse - 'evlenebilecekleri' anarşik bir düğün şapeli.

İlk olarak 1987 yazında Almanya'nın Hamburg kentinde açılan park, Avusturyalı sanatçı, yazar ve pop yıldızı André Heller'in fikriydi. Heller, on yıldan uzun bir süre önce, çocukluğunun geçtiği Viyana'daki Prater eğlence parkından esinlenerek Luna Luna'yı tasarlamaya başladı. Amacı, sanatın herkes için erişilebilir - ve ilgi çekici - olabileceği bir dünya yaratmaktı; 2022 yılında New York Times'a verdiği bir röportajda Heller, "avangard denilen - bazen biraz züppe olan ve kitlelerle bağlantı kurmayan sanatçılar - ile normal insanlar arasında büyük bir köprü kurmayı" umduğunu söyledi.

Alman Neue Revue dergisinden altı haneli bir burs aldığı söylenen Heller, Ingmar Bergman ve Henry Miller'ın da aralarında bulunduğu dönemin en tanınmış 30'dan fazla yaratıcısını Luna Luna'ya katkıda bulunmaya ikna etmek için dünyayı dolaştı.

Fotoğraflarla: André Heller'in "sanat eğlence parkı" Luna Luna

Küratör Dieter Buchhart'a 2016 yılında verdiği demeçte, "Tüm bu önemli sanatçıların bu kadar az paraya katılmasının nedeni, onlara 'Dinleyin, sürekli en büyük siparişleri alıyorsunuz; herkes sizin resimlerinizi veya heykellerinizi istiyor, ama ben sizi kendi çocukluğunuza bir yolculuk yapmaya davet ediyorum' dememdi" dedi. "Gerçekten istisnasız herkes, elbette, bu güzel, hoş bir meydan okuma diyerek cevap verdi."

Basquiat'nın katkıda bulunduğu tasarımlar (anatomik çizimler gibi daha önceki çalışmalarına atıfta bulunan), ortasında devasa bir babun poposu resmi bulunan beyaz bir dönme dolabın üzerine boyandı. Dalí, 1939 New York Dünya Fuarı için yarattığı sürrealist lunaparkın devamı olan aynalı bir jeodezik lunapark içeren bir pavyon olan Dalídom'u inşa etti.

Kenny Scharf karikatürize figürlerle süslü gökkuşağı renklerinde bir sandalye salıncağı yaptı, Monika Gilsing "Rüzgar İmgeleri" ile süslenmiş bayraklar tasarladı ve daha tuhaf sergilerden biri olan "Rüzgarlar Sarayı "nda Heller, bir orkestra klasik müzik çalarken sanatçıların mikrofonlara osurduğu bir parça üzerinde sanatçı Walter Navratil ile işbirliği yaptı.

Bir dünya fuar alanı

Heller'in büyük planları vardı: Viyana'ya kalıcı olarak yerleştirilmeden önce Luna Luna'nın Hamburg'dan bir dünya turuna çıkması gerekiyordu. İkinci durağının San Diego, Kaliforniya olması planlanıyordu, ancak yasal sorunlar planlanan Amerika çıkışını zorlaştırdı ve sonunda engelledi. Heller borç batağına düştü ve hayırsever bir kuruluş olan Stephen ve Mary Birch Vakfı parkı satın almayı kabul etti. Ancak giriş ücreti ve diğer konulardaki anlaşmazlıklar vakfın anlaşmadan çekilmesine neden oldu ve yıllar süren davalar açıldı. Luna Luna kapatıldı ve depolandı, büyük ölçüde unutuldu. (Ancak Luna Luna'ya duyduğu tatmin olmamış hayranlığı Times'a "erotik rüyalar görmeyi bırakamadığınız bir aşk ilişkisi gibi" diye tanımlayan Heller'ın kendisi tarafından değil).

2019 yılında, kreatif direktör Michael Goldberg Luna Luna'nın efsanesine internette rastladı. "Luna Luna: Forgotten Fantasy "yi gezerken CNN'e "Anında aşık oldum" dedi. "Pek çok farklı sanatçının - pek çok farklı sanat akımının, kariyerlerinin farklı aşamalarındaki sanatçıların - bir araya gelerek bir şey yarattığını görmek bana çok cazip geldi." Goldberg, tesadüfi bir şekilde, uluslararası bir sanat avukatı olan Daniel McClean ile Luna Luna'yı geri getirmenin yollarını tartışmakta olan Heller'a başvurdu. Goldberg daha sonra bu fikri rapçi Drake ve menajeri Adel Nur tarafından kurulan sanat ve eğlence şirketi DreamCrew'a götürdü. DreamCrew, Luna Luna'nın tamamını Stephen ve Mary Birch Vakfı'ndan açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın aldı.

Ocak 2022'de nakliye kasaları açılarak onlarca yıllık eserlerin nihayet yeniden gün ışığına çıkması sağlandı. Ancak 35 yıl depoda kaldıktan sonra, orijinal motorlardan bazıları hala çalışıyor olsa da, atraksiyonlar artık işlevsel değildi. (Luna Luna'nın şu anki halinde ziyaretçiler bazı tesislerin içine girebiliyor, ancak gezinti araçları insan kullanımı için onaylanmamış durumda). Projenin küratöryel direktörü Lumi Tan, "Restorasyon için bir şablon yoktu," diye açıkladı. "Bu eserler interaktif olmaları için yaratıldıklarından, koruma yaklaşımımız onları parkın açılışından önceki görünümlerine kavuşturmak yerine, 1987 yılında yaklaşık 300.000 ziyaretçi tarafından kullanımlarını yansıtmayı amaçlıyor."

"Luna Land "i ziyaret eden bir ziyaretçi: Forgotten Fantasy" ziyaretçisi, Dalí'nin "Dalídom" enstalasyonunun aynalı iç mekanlarını deneyimliyor.

Bu proje devam ediyor; aralarında Basquiat, Haring ve Dalí'nin eserlerinin de bulunduğu 16 eser "Luna Luna: Unutulmuş Fantezi "de sergilenirken, diğerlerinin restorasyonu sürüyor.

Ziyaretçiler, orijinal atraksiyonlara katılmanın yanı sıra, parkın orijinal gelişimine dair bir fotoğraf arşivini görüntüleyebilir ve parkın nasıl ortaya çıkarıldığı ve restore edildiği hakkında bilgi edinebilirler. Sergi için yeni tasarlanan ürünlerin yanı sıra orijinal Luna Luna'ya ait arşiv ürünleri (Haring, Hockney ve pop sanatçısı Roy Lichtenstein tarafından tasarlanan tişörtler ve posterler dahil) de satılıyor .

Goldberg, enstalasyonun açılış hafta sonu için CNN'e gönderdiği e-postada, "Dürüst olmak gerekirse böylesine inanılmaz bir tepkiyi hayal bile edemezdik," dedi. "Genç aileleri, arkadaş gruplarını, randevuya çıkan çiftleri, turistleri, yaşlıları ve aradaki herkesi kapılarımız açılmadan önce sıraya girerken ve saatler sonra kulaktan kulağa gülümseyerek ayrılırken görmek tüm ekip için gerçekten çok etkileyiciydi."

Luna Luna: Unutulmuş Fantezi 2024 baharına kadar sergilenecek. Ancak Los Angeles sadece bir başlangıç olabilir; parkın yeni sahipleri Heller'in orijinal vizyonuna uygun bir küresel tur için günümüz sanatçılarından yeni ve tamamen çalışır durumda atraksiyonlar sunmalarını planlıyor. (Ancak Heller geçen yıl Avusturyalı Falter dergisine Basquiat'a atfedilen bir çerçevenin satışına "şaka" olarak katıldığını itiraf ettikten sonra artık yeniden canlandırma sürecine dahil değil).

Goldberg sonuç olarak, yeni serginin hem sanatı takdir edenlere hem de bu konuda hiçbir şey bilmeyenlere ulaşmaya çalışarak orijinalinin ruhunu çağrıştırdığını söyledi. "Luna Luna, yaratıcı bir şeyler yapma yolunda ilerlemeniz için size ilham verebilecek ya da sizi sanata yeniden bağlayabilecek bir şey," diye açıkladı. "Gerçekten sadece neşe uyandırmak ve insanlar için duygu yaratmak için tasarlandı."

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Kaynak: edition.cnn.com