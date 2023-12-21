Denzel Washington, Will Smith'in Oscar tokadı hakkında kamuoyu önünde konuştu

Washington Cumartesi günü Piskopos T.D. Jakes'in liderlik zirvesine konuk ve konuşmacı olarak katıldı. İnanç ve ödüllü oyunculuk kariyeri hakkında yapılan iki saatlik tartışma sırasında Washington'a meşhur tokat ve sonrasında yaşananlar soruldu.

Washington, Jakes'in onaylı Twitter hesabında yayınlanan videoda "Şeytan sizi görmezden geldiğinde yanlış bir şey yaptığınızı anlarsınız diye bir söz vardır" dedi.

"Bilirsiniz, şeytan der ki, 'Oh, hayır, onu rahat bırakın, o benim favorim. Onu rahatsız etmeyin' der. Tersine, şeytan üzerinize geldiğinde, belki de doğru bir şey yapmaya çalıştığınız içindir. Ve her ne sebeple olursa olsun, şeytan o gece o durumu ele geçirdi."

Akademi Ödülleri'nde Smith, Jada Pinkett Smith'in tıraşlı kafasıyla ilgili bir şaka yaptıktan sonra sahneye çıkmış ve o sırada sunuculuk yapan Chris Rock'a tokat atmıştı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra Smith ilk Akademi Ödülünü kazandı ve Akademi'den ve diğerlerinden daha önceki olay için özür diledi.

Kabul konuşması sırasında Smith, ödülü kazanmadan önce adaylardan biri olan Washington'ın kendisiyle bir bilgelik paylaştığını söyledi: "En yüksek anınızda dikkatli olun, şeytan sizin için o zaman gelir."

Washington Cumartesi günkü tartışma sırasında, aktör ve yapımcı Tyler Perry ile birlikte olaydan sonra Smith ile birlikte dua ettiklerini söyledi.

Washington, Jakes'e "Neyse ki orada insanlar vardı, sadece ben değil, boşlukta olan başkaları da vardı" dedi. "Tyler Perry hemen benimle birlikte oraya geldi."

Washington olaydan sonra üç adamın ne hakkında konuştuğunu ya da dua ettiğini söylemedi.

"Biz kimi kınayacağız?" diye sordu Washington. "Olayın tüm ayrıntılarını bilmiyorum ama tek çözümün dua etmek olduğunu biliyorum."

Smith Pazartesi günü Instagram üzerinden yaptığı açıklamada davranışını "kabul edilemez ve affedilemez" olarak nitelendirerek özür diledi .

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Kaynak: edition.cnn.com