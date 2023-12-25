Denver Nuggets Batı Konferansı finallerine yükselirken Nikola Jokić şov yaptı

Pek çok kişinin Batı Konferansının nihai galibini belirleyeceğini tahmin ettiği seride, karar maçına sadece bir takım çıktı - o da seriyi 4-2 ile tamamlayan Nuggets'tı.

Jokić bir kez daha mükemmeldi ve inanılmaz playoff performansını sürdürerek 32 sayı, 12 asist ve 10 ribaund ile etkileyici bir performans sergiledi.

'Joker' maçın gidişatını baştan belirledi ve ilk çeyrekte Suns'ı yaktı. İki kez MVP seçilen oyuncu ilk 12 dakikada 26 sayı attı ya da asist yaptı - Suns takım olarak sadece 26 sayı üretebildi.

Nuggets ilk çeyreğin ardından 44-26 öne geçti ve bir daha da arkasına bakmadı.

Jokić triple-double ile oyunu kontrol etti ve Jamal Murray ve Kentavious Caldwell-Pope'un 20'şer sayılık katkılarıyla Nuggets galibiyete giden yolu kolaylaştırdı.

Bu sonuç ve özellikle de bu performans Suns taraftarlarını endişelendirecek zira pek çok kişi Phoenix'in geçen yılki korkunç 7. Maç performansının bir tekrarı olduğunu düşünecek.

2022'de Dallas Mavericks Suns'ı 123-90'lık skorla mağlup ederek kritik bir playoff eşleşmesine imza atmıştı ve Suns bir kez daha ya kazanacakları ya da evlerine dönecekleri bir maçta üretken olamadı.

Devin Booker şutunda zorlandı ve sahada kaldığı 36 dakikada sadece 12 sayı üretebildi. Kevin Durant de Suns serisi için hayal kırıklığı yaratan bu gecede elinden gelenin en iyisini yapmaktan uzaktı.

Durant maçtan sonra gazetecilere "Kötü bir duyguydu," dedi. "Utanç vericiydi. Çıkıp bizi ağzımızdan vurdular ve toparlanamadık."

Suns'a sürpriz bir şekilde skorda liderlik eden Cameron Payne de gazetecilere konuştu: "En azından daha yakın olmasını isterdim. Elbette kazanmak istiyorum ama bu hiç de iyi görünmüyor."

Denver baş antrenörü Michael Malone seri galibiyetinin ardından takımına övgüler yağdırdı.

Maçtan sonra gazetecilere "Savunma yaptığımızda, ribaunt aldığımızda, koştuğumuzda, topu paylaştığımızda, hepimiz NBA'deki en iyi takım olduğumuza inanıyoruz" dedi.

NBA Playoffları

Playofflarda Boston Celtics, ev sahibi avantajına sahip olmamasına rağmen Philadelphia 76ers karşısında 6. Maçı kazanmayı garantiledi.

Celtics 95-86'lık galibiyetle serinin 7. Maç için Boston'a dönmesini sağladı ve deplasmanda harika bir takım performansı sergiledi.

Her iki takımın da geçmiş yıllardaki bazı yanlışları düzeltmek istediği serinin son maçı inanılmaz bir karşılaşma olacak ve görünen o ki Sixers bu mücadeleye hazır.

Sixers'tan Tyrese Maxey gazetecilere "Eğer Boston'daki 7. maçta deplasmanda savaşmak zorunda kalsaydım, bu grupla gitmek isterdim," dedi. "Bazı savaşçılarımız olduğunu biliyorum, bazı dirençli adamlarımız olduğunu biliyorum. Maça çıkmaya hazırım."

Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors arasındaki serinin 6. maçının sonucu beklenirken 7. maç Pazar günü oynanacak ve saati henüz belli değil.

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Kaynak: edition.cnn.com