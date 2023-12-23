Denver Hayvanat Bahçesi yetkilileri bebek orangutanın babasının kim olduğundan emin değillerdi. Maury Povich'ten babalık testi sonuçlarını açıklamasını istediler.

Denver Hayvanat Bahçesi'nin entegre iletişim direktörü Jake Kubié'ye göre, Siska'nın annesi Sumatra orangutanı Eirina'nın hamileliği geçen bahar doğrulandığında, hayvanat bahçesi yetkilileri babanın kim olduğundan emin değildi.

İki olasılık olduğunu biliyorlardı: 2019'da Eirina'ya eş olarak Denver Hayvanat Bahçesi'ne taşınan 16 yaşındaki Jaya ya da 30 yaşındaki Berani.

Kubié CNN'e gönderdiği bir e-postada, "Siska 27 Ağustos 2023'te doğduktan sonra, Hayvan Bakım ve Sağlık ekiplerimiz Eirina ve Siska'nın bağlanma süresine müdahale etmemek için çok dikkatli davrandılar ve DNA'sını Berani ve Jaya'dan alınan örneklerle karşılaştırabilmek için Siska'dan saç örneği alabilmek için birkaç ay beklemek zorunda kaldılar" dedi.

Kubié, hayvanat bahçesinin hayvan bakım uzmanlarının daha önce, her ikisi de kritik tehlike altındaki bir türün üyeleri olan Eirina ve Berani arasında kur yapma ve çiftleşme faaliyetlerini gözlemlediklerini söyledi.

Denver Hayvanat Bahçesi'ne göre, vahşi doğada yaklaşık 9,200 orangutan kalmıştır. Jaya, Sumatra Orangutan Türlerini Yaşatma Planı'nın bir parçası olarak hayvanat bahçesine getirildi.

DNA testi sonunda sonuçlar açıklandı ve Kubié büyük duyuruyu yapmak için akıllarına sadece bir kişinin geldiğini söyledi: Televizyon tarihinin en uzun soluklu gündüz kuşağı talk show sunucusu.

84 yaşındaki eski sunucu, 31 sezonun ardından 2022'de sona eren "Maury" programının ortak bölümleri haline gelen ifşaatların ardından babalık testi sonuçlarının kralı olarak tanındı.

"Bu beni, 'Acaba Maury duyurumuza gerçekten yardımcı olur mu' diye düşünmeye sevk etti." dedi Kubié.

Kubié'ye göre Povich'in eski baş yapımcısıyla temasa geçti ve o da hayvanat bahçesini Povich'in yönetici asistanıyla temasa geçirdi.

Kubié, Povich'in ekibine gönderdiği ilk e-postada, "'Bu alışılmışın dışında bir fikir olabilir - ya da belki bu tür şeyler için her zaman size başvuruluyor olabilir - ama Maury'nin babalık sonuçlarını sadece onun yapabileceği gibi açıklamasını sağlayarak bize yardım etmeye açık olup olmadığınızı merak ediyordum" diye yazdığını söylüyor.

Povich'in asistanı eski talk show sunucusunun büyük duyuruyu yapmaya hazır olduğunu doğruladı.

Kubié, hayvanat bahçesinin Povich'in büyük açıklamayı yaptığı videoyu 15 Aralık'ta, o akşam özel bir onuru kabul etmeden hemen önce aldığını söyledi.

Denver Hayvanat Bahçesi 19 Aralık'ta X'te yayınladığı videoda Povich'in smokin giydiğini ve elinde bir zarf tuttuğunu göstererek, "Gündüz Emmy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü yeni alan Maury Povich, 4 aylık Sumatra orangutanımız Siska'nın babalık sonuçlarını açıklamamıza yardımcı olmak için burada!" dedi.

"Söz konusu orangutan, 4 aylık Siska, Berani olduğunda, baba sensin!" Povich'in anons ettiği klipte, hayvanat bahçesi ekibinin bu haber üzerine tezahürat yaptığı görülüyor.

Kubié, "Maury ve ekibiyle çalışmak harikaydı ve özellikle kendisi için böylesine önemli bir günde bize destek olmak için zamanının ve enerjisinin bir kısmını paylaştığı için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com