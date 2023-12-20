Deniz kabukları ve mercanlardan yapılmış 2300 yıllık bu mozaik Roma'nın altında gömülü olarak bulundu

Yaklaşık 2300 yıllık olduğu tahmin edilen eser, Roma Forumu yakınlarında bulunan ve 2018'den bu yana kazı çalışmaları devam eden daha büyük bir aristokrat konağının parçasıdır.

Yaklaşık beş metre (16,4 ft) uzunluğunda olan ve sarmaşıklar, lotus yaprakları, asalar, trompetler, miğferler ve mitolojik deniz canlılarının tasvirlerini içeren mozaik sahne, sedef, deniz kabukları, mercanlar, değerli cam parçaları ve mermer parçaları kullanılarak özenle oluşturulmuştur. Eser polikrom kristaller, süngerimsi traverten ve egzotik, antik Mısır mavisi çinilerle çerçevelenmiştir.

Alandan sorumlu Kolezyum Arkeoloji Parkı başkanı arkeolog Alfonsina Russo, bu keşfi "eşsiz" kılan şeyin sadece mozaiğin inanılmaz derecede korunması değil, aynı zamanda zaferleri duvarlarında anan son derece zengin bir aristokrat patron tarafından finanse edilmiş ve kazanılmış olması muhtemel deniz ve kara savaşlarının kutlama sahnelerini içeren dekorasyonu olduğunu söyledi.

Mozaiğin zafer tasvirlerinin karmaşıklığı proje üzerinde çalışan ekibi şaşırtmıştır. Russo'nun ideal ya da gerçek hayattaki bir yer olabileceğini söylediği, traverten kaya parçalarıyla tasarlanmış bir uçurumun tepesinde oturan, gözetleme kuleleri ve sundurmaları olan duvarlarla çevrili bir sahil kasabası gösteriliyor. Düşman filolarını yutan efsanevi deniz canavarlarının tasvirlerinin yanı sıra yelkenleri açılmış yelkenli gemi sahneleri de yer alıyor.

Arkeologlar, sergide kullanılan narin - ve o dönem için pahalı - mercan dallarının Akdeniz'den mi yoksa Kızıldeniz'den mi (Romalılar tarafından malzeme çıkarmak için kullanılan en yakın ve en yaygın okyanuslar) geldiğini tespit etmeye çalışıyorlar. Ekip, tasarımda yer alan nadir bir mavimsi cam hamurunun da muhtemelen antik Mısır kenti İskenderiye'den geldiğine inanıyor.

Russo CNN'e verdiği röportajda, "25 metrekare (270 ayak kare) büyüklüğündeki bu ziyafet salonu, birkaç kata yayılmış bir 'domus' (Latincede ev anlamına gelen sözcük) içinde sadece bir mekân" dedi. "Eski zamanlarda, güçlü soylu aileler Palatine Tepesi'nde yaşarken, zenginliği ve yüksek sosyal rütbeyi göstermek için bir sembol olarak zengin dekoratif unsurlar kullanmak gelenekseldi."

Russo tarafından bir "mücevher" olarak nitelendirilen oda, muhtemelen yaz aylarında misafirleri ağırlamak için kullanılan, bahçeye bakan bir açık ziyafet salonuydu.

Böylesine özenli bir alan, o dönemde soylular arasında çok popüler olan su oyunlarıyla konukları etkilemek için de kullanılmış olabilir. Russo, "Süslü duvarların içine gömülmüş, leğenlerin içine su taşımak ya da su oyunları yaratmak için fıskiyeleri fışkırtmak üzere yapılmış kurşun borular bulduk" dedi.

Roma'daki Università degli Studi di Roma Tre'de Roma antik eserleri profesörü ve mozaik laboratuvarı başkanı Marco Rossi, bu yazlık ziyafet odalarının sadece ev sahiplerinin ve misafirlerin dinlenmek için gittikleri bir yer olmadığını, aynı zamanda konak sahibi tarafından zenginliklerinin ve rütbelerinin bir göstergesi olarak kullanıldığını belirtti.

Rossi eserle ilgili olarak "Mozaikler genellikle zeminlerde bulunur, ancak bu tüm ön duvar boyunca uzanıyor ve inanılmaz derecede iyi korunmuş" dedi. "Yerdeki bazı mozaiklerin başına gelebileceği gibi molozların ağırlığıyla harap olmamış ve narin olmasına rağmen yüzyıllar boyunca en ufak bir yontulma bile olmamış."

Rossi, bütün bir duvar mozaiğinin bulunmasının son derece nadir bir durum olduğunu, bunun nedeninin de bu parçaların, üzerinde yürünmek ve basınca dayanmak üzere tasarlanan zemin mozaiklerine kıyasla daha narin olmaları olduğunu sözlerine ekledi.

Bilim insanları, büyük evin konumunun da duvarın korunmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Roma'nın ünlü Palatine Tepesi'nin yan tarafında yer alan ve daha sonra toprak hareket ettikçe yüzyıllar boyunca çamur ve toprakla kaplanan yapı ve içindeki hazineler, toprak katmanları tarafından hava ve ışıktan korunmuştur.

Bu yeni keşfin hala ortaya çıkarması gereken pek çok sır olsa da - örneğin mülkün neden ve ne kadar zaman önce terk edildiği - Russo, arkeologların belki de çözebileceği bir gizem olduğuna inanıyor: Muhtemelen Romalı bir senatör olan sahibinin kimliği.

Russo, "Bu kişi o kadar zengindi ki, bu malikaneyi dekore etmek için imparatorluğun dört bir yanından bu kadar değerli unsurları ithal etmeye gücü yetiyordu" dedi. "Şu ana kadar bu kişinin kimliğine ışık tutacak hiçbir şey bulamadık, ancak daha fazla araştırmanın soylu aileyi tespit etmemizi sağlayabileceğine inanıyoruz."

Russo ve ekibi mekânı Ocak ayı başında halka açmayı hedefliyor. "Bu anımsatıcı mekânın diğer katmanlarını ve alanlarını (daha fazlasını keşfetmek için) kazmaya devam edeceğiz" dedi. "Bu gerçekten Roma lüksünün inanılmaz bir göstergesi."

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Kaynak: edition.cnn.com