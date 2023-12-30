Denis Shapovalov ateşli İtalya Açık galibiyetinin ardından tacizcilere karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu

Roma'da İtalyan Lorenzo Sonego'ya karşı kazandığı 7-6 3-6 6-3'lük galibiyetin ikinci setinde Shapovalov, hakeme korttaki bir top işaretini göstermek için fileyi geçtikten sonra bir puan cezası aldı.

Bu olay stadyumda yuhalama seslerinin yükselmesine neden oldu ve Shapovalov hakemle tartışmasına kısa bir süre ara vererek bir taraftara "kapa çeneni" diye bağırdı.

"Bana sahayı terk etmemi, oradan çıkmamı söylüyordu, beni el sallayarak sahadan çıkardı. Belli ki beni sinirlendirmeye çalışıyordu," diyen Shapovalov, Reuters'a göre bir basın toplantısı düzenledi.

"Bence bir oyuncu bir şeyden bahsederse hakemin göz kulak olması gerekir.

"(Söyleyenin) oyundan atılmamasının nedeni (hakemin) bana ne olduğunu görmediğini söylemesiydi. Bu çok anlaşılabilir bir durum. Ondan sonra ona göz kulak olduğunu hissediyorum. Ondan sonra beni rahatsız etmedi."

İtalya Açık'ın bir sonraki turunda Nikoloz Basilashvili ile karşılaşacak olan Shapovalov, daha sonra soğukkanlılığını kaybettiği için hakemden özür diledi.

Shapovalov, tenisin hecker'lara karşı daha katı olabileceğini ve NBA'e benzer bir yaklaşım sergileyebileceğini de sözlerine ekledi.

"Onlar (taraftarların) çizgiyi aşmaması için güvenlik ve diğer konularda oldukça katılar. Eğer geçerlerse, hemen dışarı atılıyorlar," dedi Shapovalov.

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Kaynak: edition.cnn.com