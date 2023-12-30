içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlerTenis

Denis Shapovalov ateşli İtalya Açık galibiyetinin ardından tacizcilere karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu

Kanadalı tenis yıldızı Denis Shapovalov, Pazartesi günü İtalya Açık'ta bir seyirci tarafından tahrik edilmesinin ardından, sporun kalabalıktaki tacizcilere karşı daha sert bir duruş sergilemesi çağrısında bulundu.

 and  Alex Stellmacher
1 dakikada okunur
Shapovalov, Lorenzo Sonego'ya karşı oynadığı İtalya Açık maçı sırasında kutlama yapıyor..aussiedlerbote.de
Shapovalov, Lorenzo Sonego'ya karşı oynadığı İtalya Açık maçı sırasında kutlama yapıyor..aussiedlerbote.de

Denis Shapovalov ateşli İtalya Açık galibiyetinin ardından tacizcilere karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu

Roma'da İtalyan Lorenzo Sonego'ya karşı kazandığı 7-6 3-6 6-3'lük galibiyetin ikinci setinde Shapovalov, hakeme korttaki bir top işaretini göstermek için fileyi geçtikten sonra bir puan cezası aldı.

Bu olay stadyumda yuhalama seslerinin yükselmesine neden oldu ve Shapovalov hakemle tartışmasına kısa bir süre ara vererek bir taraftara "kapa çeneni" diye bağırdı.

"Bana sahayı terk etmemi, oradan çıkmamı söylüyordu, beni el sallayarak sahadan çıkardı. Belli ki beni sinirlendirmeye çalışıyordu," diyen Shapovalov, Reuters'a göre bir basın toplantısı düzenledi.

"Bence bir oyuncu bir şeyden bahsederse hakemin göz kulak olması gerekir.

"(Söyleyenin) oyundan atılmamasının nedeni (hakemin) bana ne olduğunu görmediğini söylemesiydi. Bu çok anlaşılabilir bir durum. Ondan sonra ona göz kulak olduğunu hissediyorum. Ondan sonra beni rahatsız etmedi."

İtalya Açık'ın bir sonraki turunda Nikoloz Basilashvili ile karşılaşacak olan Shapovalov, daha sonra soğukkanlılığını kaybettiği için hakemden özür diledi.

Shapovalov, tenisin hecker'lara karşı daha katı olabileceğini ve NBA'e benzer bir yaklaşım sergileyebileceğini de sözlerine ekledi.

"Onlar (taraftarların) çizgiyi aşmaması için güvenlik ve diğer konularda oldukça katılar. Eğer geçerlerse, hemen dışarı atılıyorlar," dedi Shapovalov.

8 Mayıs 2022; Dallas, Teksas, ABD; Phoenix Suns guardı Chris Paul (3), American Airlines Center'da oynanan 2022 NBA playoffları ikinci tur dördüncü maçının ikinci çeyreğinde Dallas Mavericks forveti Maxi Kleber (42) ve forvet Dorian Finney-Smith'i (10) geçerek potaya gidiyor. Zorunlu Kredi: Jerome Miron-USA TODAY Sports

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Daniel Zeferino şike yapmak ve bahisçilere yardım etmekten suçlu bulunduktan sonra ömür boyu men....aussiedlerbote.de
Spor

Tenis hakemi şike yapmaktan ömür boyu men edildi

Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA) Salı günü yaptığı açıklamada, Portekizli başhakem Daniel Zeferino'nun şike yapmak ve bahisçilere yardım etmekten suçlu bulunarak ömür boyu tenisten men edildiğini duyurdu.

 and  Anne Legman
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

Daniel Zeferino şike yapmak ve bahisçilere yardım etmekten suçlu bulunduktan sonra ömür boyu men....aussiedlerbote.de
Spor

Tenis hakemi şike yapmaktan ömür boyu men edildi

Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA) Salı günü yaptığı açıklamada, Portekizli başhakem Daniel Zeferino'nun şike yapmak ve bahisçilere yardım etmekten suçlu bulunarak ömür boyu tenisten men edildiğini duyurdu.

 and  Anne Legman
Üyeler Herkese Açık