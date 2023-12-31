Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Tshisekedi tartışmalı seçimlerin ardından yeniden seçildi

Sonuçların açıklanması, muhalefetin seçimin yapılış biçimine ilişkin günlerdir süren şikayetlerinin ardından geldi.

Başkent Kinşasa'da sonuçları açıklayan CENI Başkanı Denis Kadima, Tshisekedi'nin 18 milyondan fazla geçerli oydan 13 milyondan fazlasını aldığını ve katılımın %43'ten fazla olduğunu söyledi.

Kadima'nın Tshisekedi'nin geçici olarak seçildiğini açıklamasının ardından Tshisekedi'nin destekçilerinden alkış sesleri yükseldi.

Siyasi partiler, adaylar ve onlar tarafından yetkilendirilenlerin seçim sonucuna Anayasa Mahkemesi'nde itiraz etmek için iki günleri var. Mahkemenin daha sonra davayı karara bağlamak ve nihai sonucu ilan etmek için yedi günü var.

18'lik oy oranıyla ikinci olan muhalefet adayı Moise Katumbi, devlet kurumlarının bağımsız olmadığı iddiasını gerekçe göstererek CENI'nin sonuçlarına yasal bir itirazda bulunmaktan şimdiden vazgeçti.

Diğer muhalif adaylar ise sonuçlara itiraz edip etmeyeceklerini açıklamadı.

Pazar günü erken saatlerde aralarında Katumbi'nin de bulunduğu dokuz muhalif cumhurbaşkanı adayı ve altı siyasi parti liderinden oluşan bir grup, geçici sonuçların açıklanmasının ardından destekçilerinden protesto için sokaklara çıkmalarını istedi.

Ortak açıklama

Ana muhalefet adayları ortak bir bildiriyle "Sahte seçimi ve sonuçlarını kategorik olarak reddediyoruz" dedi. Herkesin mutabık kalacağı bir tarihte yeni bir seçim organıyla yeni seçimlerin yapılmasını talep ettiler.

"Seçim hilesinin ilan edilmesinin ardından halkımızı kitlesel olarak sokaklara çıkmaya çağırıyoruz" dediler.

Kongo hükümeti daha önce seçimlerin tekrarlanması çağrılarını reddetmişti.

Lojistik aksaklıklar, seçim gününün aşılması ve şeffaf olmayan oy sayımı, dünyanın en büyük kobalt ve diğer değerli endüstriyel emtia üreticisi olan ve yaklaşık Batı Avrupa büyüklüğündeki bir ülkeyi daha da istikrarsızlaştırma tehdidinde bulunan bir anlaşmazlığı körükledi.

Seçim gününden bu yana, aralarında eski petrol yöneticisi Martin Fayulu'nun da bulunduğu Tshisekedi'nin başlıca rakiplerinden bazıları, CENI'yi oylamanın başkanın lehine sonuçlanmasına izin vermekle suçlayarak yarışmanın ve yasama seçimlerinin tekrarlanması çağrısında bulunuyor.

CENI ve hükümet bu iddiaları ve bağımsız gözlemci grupların oy verme işleminin planlanmamış bir şekilde uzatılmasının ve seçim günü ve oyların sayımı sırasında yaşanan diğer olayların seçimin güvenilirliğini ve yasal dayanağını tehlikeye atmış olabileceği yönündeki uyarılarını reddetti.

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Kaynak: edition.cnn.com