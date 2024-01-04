Demi Moore'un yer aldığı 'Feud' fragmanı merhum Treat Williams'ı son rolünde gösteriyor

Çarşamba günü yayınlanan fragmanda Williams medya patronu William S. Paley'i canlandırırken, Naomi Watts da eşi Babe Paley'i canlandırıyor. 1990'da ölen gerçek hayattaki Paley, CBS yayın ağını kurmasıyla tanınan Amerikalı bir işadamıydı.

Fragmanda "orijinal ev kadınları" olarak tanımlanan yeni dizide Watts, Demi Moore, Chloe Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart ve Diane Lane'in de aralarında bulunduğu yıldız oyuncular yazar Truman Capote (Tom Hollander) ile bağlantılı çeşitli sosyeteleri canlandırıyor.

Yaklaşık üç dakikalık klipte Williams'la birlikte, arka planda Linda Ronstadt'ın "You're No Good" şarkısı çalarken, 1960'ların New York sosyetesinin müstehcen dramını canlandırırken görülüyorlar.

CNN'in haberine göre Williams, Vermont'ta geçirdiği bir motosiklet kazasının ardından Haziran ayında 71 yaşında hayatını kaybetti. Onlarca yıllık Hollywood kariyerine sahip olan Williams, en çok "Blue Bloods" ve "Everwood" dizilerindeki rolleriyle tanınan sevilen bir aktördü. "Feud "daki çalışması ölümünden önceki son projesiydi.

Williams'ın eşi Pam Williams, Çarşamba günü People'da yayınlanan röportajında merhum eşinin "Feud "daki çalışmaları için "Bu projede her departmanda en iyilerin en iyileriyle çalışıyordu ve daha mutlu olamazdı" dedi.

Resmi sinopsise göre "Feud", yazar Capote'nin "bir zamanlar sırdaşı olduğu" ve "Kuğular" olarak bilinen bir grup seçkin sosyete kadınıyla arasının açılmasını konu alıyor.

"Feud "un 1. sezonu 2017'de, başrollerini Susan Sarandon ve Jessica Lange'in sırasıyla Bette Davis ve Joan Crawford olarak paylaştığı "Bette and Joan" ile başladı. Dizinin yapımcılığını Ryan Murphy üstleniyor.

"Feud: Capote Vs. The Swans" 31 Ocak'ta Hulu üzerinden izlenebilecek.

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Kaynak: edition.cnn.com