Delta uçağı Charlotte havaalanına burun takımları havada iniş yaptı

CLT Havalimanı'nın Facebook üzerinden yaptığı paylaşıma göre, olayda yaralanan olmadı ancak havalimanı ekipleri uçağı pistten çıkarmak için çalışırken pist kapatıldı.

Delta'dan yapılan açıklamaya göre Boeing 717 ile gerçekleştirilen uçuş Atlanta'dan sabah 7:25 sularında kalktı. Uçakta 96 müşteri, iki pilot ve üç uçuş görevlisi bulunuyordu.

"CLT'ye yaklaşırken pilotlar 'burun dişlisi güvensiz' uyarısı aldı. Mürettebat, göstergeyi daha fazla araştırmak için kaçırılmış bir yaklaşma prosedürü başlattı," dedi Delta web sitesinde bir yazıda.

Havayolu, ilk raporların mürettebatın Charlotte'daki hava trafik kontrol kulesi tarafından uçtuğunu gösterdiğini, böylece hava trafik kontrolörlerinin uçağı görsel olarak inceleyebileceğini söyledi. Bu gözlem, burun iniş takımı kapılarının açık olduğunu, ancak burun takımının kendisinin aşağı inmediğini gösterdi.

Delta'dan yapılan açıklamaya göre uçak Charlotte'a TSİ 08:58'de burun iniş takımları açık bir şekilde iniş yaptı.

Pist günün büyük bir bölümünde kapalıydı. Saat 19:00 sularında havalimanı web sitesinde uçağın 18R/36L pistinden kaldırıldığını ve pistin incelendiğini duyurdu.

"Pist artık açık. Lütfen güncel uçuş durumu için havayolu şirketinizi kontrol etmeye devam edin" denildi.

'Sorunsuz bir iniş oldu'

Yolcu Chris Skotarczak, Çarşamba sabahı acil iniş sırasında uçaktaki pilotların ve mürettebatın "sakin ve toparlanmış" olduklarını söyledi.

Skotarczak, "Mürettebat ayağa kalktı ve tüm prosedürleri ve güvenlik acil durum protokollerini gözden geçirmeye başladı" dedi.

"Uçağın gölgesini görebiliyordum ve burun takımlarının aşağıda olmadığını görebiliyordum. Gazı tekrar açtık ve birkaç kez daire çizdik ve sonunda iniş için geldik. Sorunsuz bir iniş oldu ve pilotlar ve mürettebat inanılmazdı. Kabin içinde herkes sakin ve soğukkanlıydı."

Delta CNN'e yaptığı açıklamada "Hiçbir şey müşterilerimizin ve insanlarımızın güvenliğinden daha önemli değildir" dedi. "Bu nadir bir olay olsa da, Delta uçuş ekipleri birçok senaryoyu güvenli bir şekilde yönetmek için kapsamlı bir şekilde eğitim almaktadır ve 1092 sefer sayılı uçuş bildirilen yaralanmalar olmadan güvenli bir şekilde inmiştir. Yaşadıkları deneyim için müşterilerimizden özür dileriz."

Tüm yolcular otobüslerle uçaktan indirildi ve terminale götürüldü.

Havaalanı sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, olay nedeniyle bazı Delta uçuşlarının ertelendiğini söyledi.

FAA, etkilenen pist kapatılırken havalimanındaki diğer iki pistin açık kaldığını söyledi.

FAA, iniş sırasında burun takımının neden aşağı inmediğini araştıracak. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da soruşturma yürütüyor.

CNN'den Pete Muntean, Jamiel Lynch ve Caroll Alvarado bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com