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Daytona 500 hakkında bilinmesi gereken 9 şey

58. Daytona 500 yarışı Pazar günü

Daytona 500 NASCAR yarış sezonunun ilk yarışıdır

İşte yarış başlamadan önce bilmeniz gereken dokuz şey:

1. Daytona 500 yarışı nedir?

"Büyük Amerikan Yarışı" olarak da adlandırılan Daytona 500, NASCAR sezonunu başlatan 200 tur ve 500 mil uzunluğunda bir yarıştır.

2. Nerede düzenleniyor?

İsim büyük bir hediye. Motor yarışı her yıl Daytona Beach, Florida'daki Daytona International Speedway'de düzenleniyor. Pist iki buçuk mil uzunluğundadır.

3. Yarışa katılmaya nasıl hak kazanılır?

Sürücülerin Daytona 500'e katılabilmeleri için birden fazla şansları vardır. Sürücüler Daytona Coors Light Pole Qualifying'de yarışabilir, bu yarışta takımlar arka arkaya iki tur atar ve daha hızlı olan tur sıralama zamanı olarak kullanılır ya da 150 millik iki sıralama yarışı olan Duel at Daytona'da yarışabilir.

Daytona 500 Coors Light Pole Qualifying yarışında en hızlı iki sıralamacı 1. ve 2. başlangıç pozisyonlarını kazanır. Bunlar garanti edilen tek pozisyonlardır ve sezon açılış yarışı için ön sırayı oluştururlar. Daytona'daki Düello, ön sıra dışındaki başlangıç pozisyonlarını belirler. Daytona 500'de bu yıl önceki 43 yerine toplam 40 sürücü yarışacak ve kazanan 40 puan kazanacak.

4. Yarış ilk ne zaman yapıldı?

İlk Daytona 500 yarışı 22 Şubat 1959'da Lee Petty'nin Johnny Beauchamp'ı foto finişte yenmesiyle gerçekleşti. Ancak 1982'den bu yana sadece sezon açılış yarışı olarak düzenlenmektedir.

5. Bu sürücüler ne kadar hızlı yarışıyor?

Geçen yıl yarışan sürücülerin çoğu 189 mph civarında hız yaptı. Buddy Baker 177.602 mph ile 1980'den beri en hızlı ortalama kazanma hızı rekorunu elinde tutuyor. Junior Johnson 1960 yılında 124.740 mph ile en yavaş ortalama hız ile kazanmıştır.

Joey Logano geçen yıl Daytona International Speedway'de NASCAR Sprint Cup Series Daytona 500'ü kazandı.

6. Birden fazla Daytona 500 şampiyonluğu kazanan var mı?

Evet. Richard Petty yedi Daytona 500 şampiyonluğu ile en çok zafer kazanma rekorunu elinde tutuyor. Geçen yılın galibi Joey Logano, birden fazla kazanan 12. sürücü olmaya çalışacak.

7. Araçları yarışı birinci bitirirse sürücüler ne kazanır?

Daytona 500'ü kazanan sürücü Harley J. Earl Trophy'nin bir kopyasını evine götürür. Bu gıpta edilen ödül her yıl Omaha, Nebraska'da John Lajba tarafından elle şekillendirilmektedir. Yarışı kazanmak aynı zamanda bir para ödülünü de beraberinde getiriyor. Geçen yıl Logano ve Team Penske birincilikleri için 1,5 milyon dolardan fazla para ödülü kazandılar.

8. Daytona 500'ü kaç kişi izliyor?

Ortalama TV izleyicisi 20 milyondur. NASCAR 2012'den itibaren seyirci sayılarını açıklamayı bıraktı. Ancak son seyirci rekoru 140.000 civarındaydı.

9. Yarışı nasıl izleyebilirim?

Daytona 500'ü Pazar günü saat 13:00'te Fox'ta izleyebilirsiniz. Ayrıca NextVR uygulaması ile canlı sanal gerçeklik yayınını da deneyimleyebilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com