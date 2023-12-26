Dave Chappelle, Morgan Freeman'ın da yardımıyla yılbaşı özel programının ön gösterimini yaptı

Yılbaşı gecesi yayınlanacak olan dizinin ön gösterimi Morgan Freeman tarafından anlatılıyor.

"Ne hakkında rüya görüyorsunuz? Uykunuzda gördüğünüz rüyaları değil, kalbinizde tuttuklarınızı" dediği duyuluyor Freeman'ın. "Ertelenmiş bir rüyaya ne olur? Şanslı Dave, bunu bilmiyor."

Chappelle ve Freeman'ın Washington DC'de Lincoln Tiyatrosu'nda çekilen özel gösteriyi izlerken çekilen görüntüleri, komedyenin sahnede performans sergilediği kliplerle birlikte kısa bir süre spotta yer alıyor.

"The Dreamer", komedyenin 2021'de Netflix'te yayınlanan ve bazı LGTBQ+ savunucuları ve sanatçılar tarafından transfobik olarak görülen espriler nedeniyle eleştirilere yol açan ve düzinelerce Netflix çalışanının tartışmalar üzerine iş bırakmasına neden olan "The Closer" adlı özel programını takip ediyor.

O dönemde Netflix CEO'su Ted Sarandos, yayıncı kuruluşun Chappelle'in özel programının arkasında durmasına kızan çalışanlarıyla daha iyi iletişim kurmayarak "çuvalladığını" kabul etmiş ve Ekim 2021'de Variety 'ye verdiği demeçte "çok daha insancıl davranması gerektiğini" söylemişti.

Netflix'e göre "The Dreamer "da Chappelle, Mayıs 2022'de Los Angeles'ta sahnedeyken bir adam tarafından saldırıya uğradığı olayı ve aynı yıl Oscar ödüllerinde yediği "tokadı " anlatıyor.

"The Dreamer" 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com