Dart heyecanı 16 yaşındaki Luke Littler, Dünya Dart Şampiyonası finali öncesinde 'odaklandı'

16 yaşındaki oyuncu, bu yıl turnuvaya ilk kez katılmasından bu yana dünya çapında bir yıldız haline geldi ve genç yetenek, kendisinden onlarca yıl daha deneyimli rakiplerini yenerek olasılıklara meydan okumaya devam ediyor.

Şimdi Çarşamba günkü finalde İngiliz Luke Humphries ile karşılaşacak olan Litt, şampiyonluğu kazanan en genç oyuncu olma şansına sahip.

Littler Salı günü yarı finalde eski dünya şampiyonu Rob Cross'u yendikten sonra gazetecilere "Söyleyecek söz bulamıyorum," dedi.

"Henüz o kupayı kaldırmayı hayal bile edemiyorum. Sadece odaklanmam, rahatlamam ve Luke Littler olmam gerekiyor."

Bu yılki yarışmadaki performansları Litter'ı farklı bir stratosfere fırlattı ve burada anın adamı olmanın getirdiği baskıyla başa çıkmayı çabucak öğrenmek zorunda kaldı.

Sosyal medyaya girdiğinizde, rahat tarzı ve hayata son derece normal yaklaşımıyla kamuoyunu kendine hayran bırakan Littler'dan bahsetmemek için kendinizi zor tutacaksınız.

Littler'ın galibiyetlerini kebaplarla kutladığına dair söylentiler kendisini kitlelere sevdirdi ve görünüşe bakılırsa Littler her şeyi olduğu gibi kabul ediyor.

Dart dünyasındaki herkes Littler'ın bu seviyede yarışabilecek potansiyele sahip olduğunu biliyordu, ancak Littler'ın kendisi de dahil olmak üzere çok az kişi kariyerinin bu aşamasında kupayı kaldırmaya bir galibiyet uzaklıkta olduğunu hayal edebilirdi.

Finale giden yol

Her şey ilk turda Christian Kist'e karşı kazanılan zaferle başladı; Littler unutulmaz bir performans sergileyerek Hollandalı rakibini düz setlerde saf dışı bıraktı.

Etkileyiciydi, evet, ama çok az kişi dünya gençler şampiyonunun turnuva ilerledikçe bu yüksek dart seviyesini koruyabileceğini düşünüyordu.

Ancak Littler buhar treni yoluna devam etti ve Andrew Gilding mağlup edilen bir sonraki oyuncu oldu.

Bu galibiyet Littler'ın kısa Noel tatilinin ardından turnuvaya geri dönmesini sağladı ve genç oyuncu 16 yaşındaki normal haline geri döndü

Noel'i nasıl geçirdiği sorulduğunda gazetecilere "Dürüst olmak gerekirse, sadece Xbox ve daha fazla Xbox'tı" dedi.

Aradan sonra dikkatler genç oyuncunun üzerinde toplanmaya başlamıştı. Üçüncü turda Matt Campbell'a karşı kazandığı düz set zaferi dikkatleri üzerine çekti ve dart efsanesi Raymond van Barneveld ile karşılaşmayı garantiledi.

Hollandalı veteran, spor tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve Littler'ın çocukluk kahramanı. Ancak genç oyuncunun duygusallığa ayıracak vakti yoktu ve 56 yaşındaki oyuncuyu nispeten kolay bir şekilde eleyerek şampiyonluk için gerçek bir rakip olduğunu kanıtladı.

Çeyrek finalde Brendan Dolan'la eşleşen Littler, Kuzey İrlandalı'yı buldozerle geçerken çok az enerji harcadı. Maç, Sky Sports'ta 1,4 milyon seyirciyle turnuva tarihinin en çok izlenen çeyrek final maçı oldu.

Gürültü ve heyecandan etkilenmeyen Littler, soğukkanlılığını koruyarak bugüne kadarki en iyi performansını sergiledi ve 2018 şampiyonu Cross'u dünya standartlarında bir maçta mağlup etti.

"Bu unvanı kazanmak inanılmaz olurdu. Kendime bir maç kazanıp Noel'den sonra geri dönme hedefi koydum ve hala buradayım," dedi Littler.

Littler'la sahneden uzakta konuştuğunuzda o da diğer gençler gibi. Üçüncü tur maçı öncesinde CNN Sport 'a verdiği röportajda, sosyal medyada gördüğü ilgi karşısında sersemlemiş bir halde, yumuşak bir dille konuşuyordu.

Ancak elinde dartlarla bir tahtanın önüne geçtiğinde Littler bir makineye dönüşüyor, yaşının ötesinde olgunlaşıyor ve coşkulu Alexandra Palace kalabalığının önünde korkusuzlaşıyor.

"Buna bayılıyorum," dedi. "İnsanlar tezahürat yapıyor, biralarını yudumluyor, çılgınca. Odaklanmak zor, adınızı söylüyorlar ama bunu kafanızdan uzak tutmalı ve bir şekilde odaklanmalısınız."

Şimdi yenmesi gereken bir rakibi daha var, ancak Humphries muhtemelen bugüne kadarki en zorlu sınavını verecek.

Kısa süre önce yarı finalde Scott Williams'ı 6-0 yenerek dünya 1 numarası olan 28 yaşındaki Humphries, şimdi tamamen Çarşamba günkü "büyük" fırsata odaklandığını söyledi.

"Bir açıklama performansı ortaya koymam gerekiyordu çünkü Luke [Littler] bu gece harikaydı. Oyunumun her yönü istediğim gibiydi ve bu çok özel bir an," dedi yarı final galibiyetinin ardından gazetecilere.

"Dünya bir numarası olmak sadece çocukken hayal edebileceğiniz bir şey, ancak yarın Dünya Şampiyonu olursam sonsuza dek benimle kalacak, bu yüzden aklım tamamen buna odaklanmış durumda."

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Kaynak: edition.cnn.com