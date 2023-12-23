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Darrell 'Bubba' Wallace: Lewis Hamilton NASCAR yıldızına nasıl ilham verdi?

Wallace, National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) Drive for Diversity programı sayesinde ün kazandı

Dernek uzun zamandır yeterince çeşitliliğe sahip olmadığı için eleştiriliyor

Wallace geçen ay tarihe geçti ve 70'lerden bu yana ilk tam zamanlı Afro-Amerikan stok araba sürücüsü oldu

Ancak Hamilton sadece rekor kırmıyordu. F1'in ilk siyahi pilotu olarak Hamilton aynı zamanda engelleri yıkıyor ve NASCAR'dan Darrell "Bubba" Wallace gibi genç ve gelecek vadeden pilotlara ilham veriyordu.

Wallace CNN Sport'tan Don Riddell'a "Kendimi özdeşleştirebileceğim kimse yoktu" diyor. "Xbox'ta F1 2010-11 oyununu oynadığımı hatırlıyorum ve her seferinde Lewis Hamilton'ı seçerdim. Onun büyük bir hayranı oldum ve neler yaşadığını gördüm. O benim için büyük bir rol model."

2010 yılında Wallace bunu bilmiyordu ama onun da kaderinde motor sporları tarihi yazmak vardı.

1970'lerin başından bu yana ilk tam zamanlı Afrikalı-Amerikalı NASCAR sürücüsü olan Wallace, geçen ay yarışı ikinci sırada bitirerek Daytona 500 galibi Austin Dillon'dan spot ışıklarının bir kısmını çaldı.

Bu, yarış tarihinde Afrikalı-Amerikalı bir sürücü tarafından gerçekleştirilen en iyi performanstı.

Wallace'ı çok şaşırtan bir şekilde, piste çıkmadan önce kahramanı ona şans diledi.

"Hey @BubbaWallace! Bugünkü yarışında sana en iyisini diliyorum," diye tweet attı Hamilton. "Parçala onu!!!"

"Çıldırmış gibiydim ... O tweet'i görmek, bana gösterdiği saygıyı görmek gerçek dışıydı" diyor 24 yaşındaki Alabamalı pilot.

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'Kaskı taktığınızda hepimiz aynıyız'

Motor sporları - NFL, NBA ve beyzbolun aksine - ve NASCAR beyaz sürücülerin hakimiyetinde olma eğiliminde olmuştur.

50'li ve 60'lı yıllarda Wendell Scott, ölüm tehditleri, diğer sürücülerin sabotajları ve yarışı iki tur geride bitiren beyaz bir sürücüye galibiyet veren yetkililer karşısında yarış tutkusunu sürdüren siyah sürücüler için bir öncüydü.

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Wallace, Afro-Amerikan bir sürücü olmanın kimliğinin önemli bir parçası olduğunu, ancak bunun hiçbir zaman motivasyonu olmadığını söylüyor.

"Buna hiç dikkat etmedim," diyor Wallace. "Her zaman söylediğim gibi, kaskı taktığınızda kimin kim olduğunu bilemezsiniz - hepimiz aynıyız, günün sonunda hepimiz sürücüyüz.

"İnsanlara ait olduğumu kanıtlamak için değil, sadece kazanmak için çok çalışmaya devam ettim."

Genç Afro-Amerikalılara ilham veriyor

Yarışlarda yükselirken hiçbir zaman etnik kökenine odaklanmamış olsa da Wallace genç sürücüler üzerindeki etkisinin farkında. Bazıları şimdiden Wallace'a yaklaşarak onun kendileri için bir rol model olduğunu söylüyor.

"O da benim gibi karma bir çocuktu ve onunla karşılaşmak çok özeldi," diyor. "Bence bu benim için benzerliğimi, rekabetçi doğamı, duygularımı ve her gün nasıl olduğumu göstermek için bir şans."

Ancak 2018 Daytona 500'ün ardından Wallace, yeni tek siyah sürücü unvanını gururla taşıyor ve Twitter hesabına iliştirdiği şu tweet de bunun kanıtı:

"Sporumuzun en üst seviyesinde Afro-Amerikan kökenli tek bir sürücü var. O da benim. Yıllarca 'siyah sürücü' hakkında bir şeyler duymayı bırakmayacaksınız. Bunu kucaklayın, kabullenin ve yolculuğun tadını çıkarın."

NASCAR geleneksel olarak çeşitlilikle tanınmasa da, on yıllar boyunca - 2015'e kadar - pistte Konfederasyon bayrağının dalgalandığını görmek nadir değildi, ancak spor son yıllarda bunu tersine çevirmeye çalışıyor.

Çeşitlilik için Sürüş

2009 yılında, farklı geçmişlerden gelen yetenekli sürücülere yarışma fırsatı vermek amacıyla Drive for Diversity programını oluşturdu. Program, geleneksel NASCAR imajına her zaman uymayanlara eğitim, destek ve ekipman sağlıyor.

Wallace başarısı için kısmen bu çeşitlilik programına teşekkür etmek zorunda. Yarışta kendisine bir şans verilmesinin kendisi için dünyalara bedel olduğunu söylüyor.

"NASCAR'ın bu inisiyatifi harekete geçirebilmek ve farklı bir geçmişe, farklı bir demografiye sahip sürücülere bir şans verebilmek için yaptıkları için çok müteşekkirim, bir sonraki seviyeye ulaşmak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir pakette sahip olmaları gerekmiyor."

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Hedefleri arasında çok sayıda yarış ve şampiyonluk kazanmak olsa da, gözünün daha da büyük bir şeyde olduğunu söylüyor: Hall of Fame.

"Pek çok (yarış arabası sürücüsü) Onur Listesi'ne girmek istediğini söylemez, bir gün orada olmayı çok isterim - ve bu yolculuk beni nereye götürürse götürsün, eğer bu NASCAR'daki son yılımsa ya da bu bir başlangıçsa - ki öyle olduğuna inanıyorum - o zaman elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum ki işim bittiğinde geriye dönüp bakabileyim ve yapabileceğim daha fazla bir şey olmadığını söyleyebileyim."

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Kaynak: edition.cnn.com