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Danny Willett: Kardeşçe 'sevgi' yeşil ceket başarısına yardımcı oluyor

Danny Willett Augusta'daki ilk büyük ödülünü üç atış farkla kazandı

1999'dan beri ilk Avrupa Masters şampiyonu ve 1996'dan beri ilk İngiliz oldu

Kardeş Peter özlü yorumlarıyla Twitter'da trend oluyor

Danny, Masters'ı kazanmak için Jordan Spieth'in muazzam çöküşünden faydalanırken, okul öğretmeni Peter Willett, kardeşinin final turunu komik ve dokunaklı tweetlerle yorumlayarak kendi sosyal medya vızıltısını yaratıyordu.

Golfçü Willett 12 günlük yolculuğunu "çılgın" olarak tanımladı - eşi Nicole geçen Salı günü ilk çocukları Zachariah'ı doğurdu ve ilk büyük şampiyonluğunu kazandı.

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Peter ise ağabeylerinin en iyi yaptığı şeyi yapıyordu: küçük kardeşlerini kolluyor ve bu süreçte Twitter'da en çok konuşulan trendlerden biri haline geliyordu.

Peter Twitter'da "Yeşil sizi şişman gösteriyor, ceketi reddedin" diye yazarken, bir başka tweet'te de şöyle yazıyordu: "Nutkum tutuldu. Bir keresinde evcil faremi incittiği için bu çocuğun kafasına yumruk atmıştım. Şimdi bak."

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Çok geçmeden Peter kendi şöhret iddiasını tweet'lemeye başladı: "Bir Masters şampiyonuyla aynı banyoyu paylaştığımı söyleyebileceğim."

'Su tasarrufu'

Danny daha sonra CNN'e şunları söyledi: "Bunu kanıtlayabilecek birkaç resim var. Eskiden hepimiz su tasarrufu yapmaya çalışırdık. İşte buydu, bir sıcak su banyosu, mümkün olduğunca çok insan girer, temizlenmeye çalışırdı."

Rahip Stephen ve İsveçli matematik öğretmeni Elisabet Willett'in oğlu olan 28 yaşındaki golfçü, İngiltere'nin kuzeyindeki Sheffield'de yaşayan dört kardeşin üçüncüsü.

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İlk golf deneyimini gençliğinde Galler'in Anglesey kentindeki aile tatillerinde kaba ve hazır üçte birlik bir sahada yaşadı.

Willett 16 yaşında okuldan ayrıldıktan sonra Alabama'daki Jacksonville Eyalet Üniversitesi'nde iki yıl geçirdi ve 2008 yılında dünyanın bir numaralı amatörü oldu.

Şimdi ise 1999'da İspanyol Maria Olazabal'dan bu yana Masters'ı kazanan ilk Avrupalı ve 1996'da Nick Faldo'nun üç şampiyonluğundan sonuncusunu kazanmasından bu yana ilk İngiliz oldu.

Willett, Spieth'in sporun en büyük çöküşlerinden birini yaşamasının ardından atağa geçti ve muhtemelen Greg Norman'ın 20 yıl önce son güne altı atış önde girdikten sonra Faldo'ya karşı aldığı kötü şöhretli yenilgiyi gölgede bıraktı.

Son şampiyon Spieth 10. vuruşta beş vuruşluk bir liderlikle duruyordu ve görünüşe göre arka arkaya yeşil ceketlere doğru rahat bir yürüyüşe hazırdı.

Kırk dakika kadar sonra Spieth, Augusta'da büyüleyici bir öğleden sonra Willett'in bir vuruş gerisinde kaldı.

Spieth iki bogey ve dörtlü bogey yedili ile tehlikeli kısa 12. vuruşun önündeki suya iki atış yaparak patladı.

Önünde birkaç grup olan Willett, 15. green'den çıkarken lider olduğunu öğrendi.

"Tuvalete gittim ve yolda herkes bağırıyor, çığlık atıyor ve diyordu ki - bilirsiniz - yukarı bak, Masters'ı sen yönetiyorsun," diye ekledi Willett, oğlu Pazar günkü doğum tarihi civarında gelirse etkinliği atlayacağına söz vermişti.

Sadece ikinci Masters'ında oynayan ve artan heyecanla başa çıkmaya çalışan Willett, daha sonra turnuvanın kontrolünü ele geçirmek için birdie yapmak için par-üç 16'ya çarpıcı bir yaklaşım attı.

"Herkesi görmezden gelmeye çalıştım, ulaşmaya çalıştığım hedefe odaklanmaya çalıştım ve süreçlerimden geçtim" dedi.

İngiltere'ye döndüğünde, kayınbiraderi Sarah Twitter'da yorumlarda bulundu: "Bize bunu bir daha yaşatma Dan, 20 yaş yaşlandım."

Willett daha sonra CNN'e verdiği demeçte, "Etrafımda beni ayakta tutan harika bir aile, kayınvalide ve arkadaş grubuna sahip olduğum için çok ayrıcalıklıyım," dedi.

"Olmak için çok çalıştığım kişi olmamı sağlamak için... iyi golf oynayıp oynamadığımdan bağımsız olarak. Gerçekten umurlarında değil. Benim iyi bir insan olduğumu ve doğru şeyleri yapmaya ve çok çalışmaya devam edersem, golfte elde edeceğim her küçük ödülün bir bonus olduğunu önemsiyorlar."

18. green'e iki vuruşta ulaşan Willet'in kulüp binasında beş altı vuruşla neredeyse ele geçirilemez bir liderlik kurması için dört vuruş yapması gerekiyordu.

Peter, "3 vuruş yaparsan Amerika'da da kalabilirsin," diye tweet attı.

Willett parasını yaptı ve kulüp binasında Spieth'in felaketten kurtulmak için boşuna çabalamasını izledi.

Danny, Masters şampiyonuna verilen meşhur yeşil ceketini alırken Peter ve ailenin geri kalanı evde kutlama yapıyordu.

Peter, "Yarın iyi bir ders veremeyecek kadar yorgun olduğumda ve bir çocuk bana tükürdüğünde, sadece gülümseyeceğim ve 'Twitter'ı kazandım' diyeceğim" diye yazdı.

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Kaynak: edition.cnn.com