Danimarka'nın Veliaht Prensesi Mary Avustralya doğumlu ilk Kraliçe olacak

Mary'nin Tazmanya'dan Danimarka tahtına uzanan yolunun son etabı, 14 Ocak'ta istifa edeceğini açıklayan Kraliçe Margrethe II'nin sürpriz bir şekilde tahttan çekilmesiyle yılbaşı gecesi temizlendi.

Kraliyet Sarayına göre, Kral Eric III'ün bir manastıra katılmak için tacı bıraktığı 1146 yılından bu yana bir hükümdarın tahttan feragat etmediği Danimarka'da bu son derece nadir görülen bir hareket.

Margrethe'nin en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik Kral olurken, eşi Veliaht Prenses Mary de Kraliçe olan ilk Avustralyalı olacak ve bu gelişme ülkesindeki destekçilerini sevindirecek.

Mary'nin Avustralyalı hayranlarının çoğu için bu, 2000 yılındaki Olimpiyatlar sırasında Sydney'deki bir barda başlayan romantizm için uygun bir final.

Hikayeye göre ikili, daha sonra Danimarka'nın gelecekteki Kral ve Kraliçesi olacak bir çiftin kökenleri bir yana, bir Danimarka kraliyet ailesini bulmak için pek de olası olmayan bir yer olarak kabul edilen Slip Inn'de göz göze geldi.

Milyonlarca kişi çiftin 2004 yılında evlenmesini izledi. Yirmi yıl sonra tahta çıkışlarının Kopenhag'dan Mary'nin doğduğu Tazmanya'nın başkenti Hobart'a kadar dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri büyülemesi bekleniyor.

Tazmanya Başbakanı Jeremy Rockliff Pazartesi günü yaptığı açıklamada eyaletin "Veliaht Prenses Mary ile daha fazla gurur duyamayacağını" söyledi.

Rockliff, "Gösterdiği tevazu, zarafet ve nezaketle Veliaht Prenses Mary'nin bu ayın sonunda ilan edildiğinde kocası Kral Frederik'in yanında Kraliçe olarak kucaklanacağından eminim" dedi.

"Gelecek neslin ve Tazmanya'nın kendi doğumlu Kraliçesinin Danimarka'nın geleceğine liderlik etmesini izlemek için sabırsızlanıyorum."

Kraliyetten feragat

Kraliçe Margrethe'nin yılbaşı konuşmasının büyük bir kısmı, bir hükümdarın geride bıraktığı yılın iniş ve çıkışlarını özetlediği bilindik konuları kapsıyordu.

Savaş trajedisine, Gazze'de kaybedilen masum hayatlara, antisemitizmin yayılmasına ve Danimarka'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin önemine değindi. İklim değişikliği, yapay zekanın zorlukları ve 18 yaşına yeni giren torunu Prens Christian ile duyduğu gurur hakkında konuştu.

Ardından hükümdar kendi hayatına ve yakın zamanda geçirdiği başarılı sırt ameliyatının ona nasıl geleceği düşünme fırsatı verdiğine döndü. Daha spesifik olarak, "şu anın sorumluluğu bir sonraki nesle devretmek için uygun bir zaman olup olmadığını" düşündüğünü ve "şu anın doğru zaman olduğu" sonucuna vardığını söyledi.

"14 Ocak 2024'te - sevgili babamın yerine geçtikten 52 yıl sonra - Danimarka Kraliçesi olarak görevimden ayrılacağım. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e devredeceğim," dedi Margrethe.

Kraliyet muhabirleri boşlukları doldurmak için acele ederken, duyuru Danimarka'daki Yeni Yıl kutlamalarını geçici olarak durdurdu.

Kristian Ring-Hansen Holt Avustralya'daki ABC kahvaltı televizyonuna verdiği demeçte "Kimse bilmiyordu" dedi.

The Australian Women's Weekly'nin baş editörü Juliet Rieden, Danimarkalıların çoğunun Margrethe'nin, Eylül 2022'deki ölümüne kadar hüküm süren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth gibi ömür boyu görevde kalmasını beklediğini söyledi.

Ancak Reiden CNN'e yaptığı açıklamada, geriye dönüp bakıldığında bazı kararların Kraliçe Margrethe'nin kenara çekilmeye hazırlandığını gösterdiğini söyledi. Örneğin, kraliyet ailesini küçültme ve en küçük oğlu Prens Joachim'in çocuklarından kraliyet unvanlarını alma hamlesi ve bu hamleden memnun olmayan ve kısa süre önce ABD'ye taşınan eşi Prenses Marie.

Rieden, "Bence bunu, oğlu Veliaht Prens Frederik'in monarşisinin ilk aşamalarında bunu yapmak zorunda kalmaması için yaptı, böylece her şeyi aradan çıkarabilir ve sonra yeni bir sayfa açabilirdi" dedi.

Rieden, bunun aynı zamanda kraliyet ailesini en popüler iki üyesi tarafından yönetilen, paranın karşılığını veren bir aile olarak sunmak isteyen pragmatik bir hükümdarın mantığını da yansıttığını söyledi.

Rieden, "Kraliyet ailesi Danimarka'da %82'lik bir popülariteye sahip - bunlar politikacıların hayalini kurduğu türden rakamlar" dedi.

Danimarka kraliyet ailesinin ülke anayasasına göre sınırlı bir rolü var ve yetki parlamentoda. Monarklar yeni yasaları imzalamanın yanı sıra önemli bir büyükelçilik rolü de oynuyor.

Popüler bir kraliyet

Mary 1972 yılında İskoç bir matematik profesörü ile İngiliz bir yönetici asistanının çocuğu olarak dünyaya geldi. Resmi biyografisine göre, okula ve üniversiteye devam etmek için Hobart'a geri dönmeden önce eğitimine Houston, Teksas'ta başladı.

Mary'nin iş dünyasına girişi, Sydney merkezli bir emlak firmasında işe başlamadan önce reklam yöneticiliği ve Avrupa seyahatlerini içeriyordu. Orada, daha sonra Kopenhag Katedrali'nde dünya çapında televizyonda yayınlanan gösterişli bir törenle evleneceği genç Danimarka prensi Frederik ile tanıştı.

Aralarında şu anda tahtın sıradaki varisi olan Prens Christian'ın da bulunduğu dört çocuğu oldu.

Mary, duruşu ve moda anlayışı ile övülmesinin yanı sıra, 2007 yılında kurulan Mary Vakfı aracılığıyla sosyal amaçlara olan kararlı bağlılığıyla da takipçi kazanmıştır.

"Kadınların ve kız çocuklarının cinsel haklarının ateşli bir savunucusu. Mülteciler için ateşli bir savunucu. Dolayısıyla Danimarka'da ciddi bir rol model ve lider olarak değerini kanıtladı ve bence Avustralya onun dönüştüğü kraliyet ailesiyle gurur duyabilir," dedi Rieden.

Eve yapılan ziyaretler genellikle yerel manşetlere konu olur ancak hepsi hoş karşılanmamıştır.

Geçen yılın sonlarında dünya medyası Prens Frederik'in Meksika doğumlu aktris Genoveva Casanova ile aşk yaşadığı iddialarını gündeme taşıdı.

Casanova iddiaları şiddetle reddeden bir açıklama yayınladı ve gece gezmesinde çekilmiş görüntülerini yayınlayan İspanyol dergisi Lecturas'a karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etti. Kraliyet Sarayı henüz bir yorumda bulunmadı.

Rieden, "Bence bu muhtemelen Danimarka kraliyet ailesinin 'asla şikayet etme, asla açıklama yapma' senaryolarından biri olan bir can sıkıntısıydı," dedi. "Onlara göre hiçbir şey olmadı."

Yeni nesil Danimarka kraliyet ailesi tahta çıktığında, geçtiğimiz Mayıs ayında İngiltere Kralı Charles III'ün taç giyme törenine eşlik eden şatafat ve gösterişten hiçbiri olmayacak.

Ayrıntılar henüz teyit edilmedi ancak Kraliyet Sarayı, Kraliçe Margrethe'nin monarşinin danışma organı olan Devlet Konseyi'nde tahttan feragat edeceğini açıkladı.

Rieden, 14 Ocak'ta yeni Kral ve Kraliçe'nin Danimarka başbakanıyla birlikte Christiansborg Sarayı'nın balkonuna çıkacağını ve belki de kraliyet ailesinin Kopenhag'daki resmi konutu Amalienborg'dan el sallayacağını söylüyor.

"Sanırım Mary ve Frederik'i balkonda göreceğiz ve sanırım tüm ailelerini de etraflarında göreceğiz. Bu da Danimarka'nın yeni modern monarşisini temsil edecek ve bence bu çok güçlü bir imaj olacak" dedi.

Bunun Avustralya'da Mary'ye olan ilgiyi arttıracağını söyleyen Rieden, prensesin The Australian Women's Weekly dergisinin kapağında yer almasının genellikle satışları arttırdığını da sözlerine ekledi.

"O çok ama çok popüler bir kapak yıldızı. Bence bu popülarite şimdi Kraliçe olmasıyla daha da artacak," dedi.

CNN'in KraliyetHaberleriiçin kaydolun , kraliyet ailesinin iç yüzünü, toplum içinde neler yaptıklarını ve saray duvarlarının ardında neler olup bittiğini haftalık olarak size ulaştıralım.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com