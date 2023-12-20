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Danimarkalı Thomas Bjorn Avrupa'nın 2018 Ryder Kupası kaptanı seçildi

Bjorn'a 2018 için Avrupa kaptanlığı verildi

Danimarkalı yedi Ryder Cup'ta yer aldı

Bir sonraki turnuva Fransa'da düzenlenecek

45 yaşındaki oyuncu, ilk kez Fransa'da düzenlenecek olan golfün en prestijli takım etkinliğinde Avrupa'ya liderlik edecek ilk İskandinavyalı olacak.

Oyuncu olarak 1997, 2002 ve 2014'te olmak üzere üç kez kazanan tarafta yer aldı ve Ekim ayında Hazeltine'da Darren Clarke yönetiminde Avrupa'nın sekiz yıllık saltanatını sona erdiren 17-11'lik yenilgi de dahil olmak üzere dört kez oyuncu olmayan kaptan yardımcısıydı.

Çaylak yılı olan 1996'dan bu yana 15 Avrupa Turu şampiyonluğu bulunan Bjorn, Danimarka'nın en başarılı golfçüsüdür ve ülkesinden Ryder Cup'ta oynayan ilk golfçüdür.

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Bjorn, 2016'da yardımcılığını yapan İskoç Paul Lawrie'nin önünde beş kişilik bir jüri tarafından kaptanlık görevine getirildikten sonra yaptığı açıklamada "Bu kariyerimdeki en güzel günlerden biri" dedi.

"Avrupa Turu'nda uzun süre yaşadım ve nefes aldım ve şimdi aynı şeyi önümüzdeki iki yıl boyunca Ryder Cup için yapacağım. Bu görevi üstlenmek için sabırsızlanıyorum.

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"Oyuncuyken ve kaptan yardımcısıyken pek çok kaptanı inceledim ve her zaman 12 harika oyuncudan oluşan bir takıma liderlik etmenin nasıl bir duygu olduğunu merak ettim.

"Şimdi bunu yapma sırası bende ve bu benim için heyecan verici bir an."

Seçici kurul Clarke, selefleri Paul McGinley ve Jose Maria Olazábal, European Tour CEO'su Keith Pelley ve Race to Dubai galibi Henrik Stenson'dan oluşuyordu ve aynı zamanda turnuva komitesinin bir üyesiydi.

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Pelley, Bjorn'un deneyimi, bağlılığı ve tutkusu nedeniyle seçildiğini söyledi.

"Ryder Cup'ın olabileceği en büyük spor etkinliği olmasını istiyor. Dolayısıyla bu özelliklere baktığınızda, bunların onu harika bir Ryder Cup kaptanı yapacağına inanıyorum" dedi.

Avrupa, Minnesota'da Davis Love'ın takımı tarafından ezilmeden önce son yedi Ryder Cup'ın altısını kazanmıştı.

2018 turnuvası Paris'in merkezine 25 km uzaklıktaki Saint-Quentin-en-Yvelines'de bulunan Le Golf National'da düzenlenecek. Turnuva Avrupa kıtasında sadece ikinci kez düzenlenmiş olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com