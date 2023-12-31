Danimarka Kraliçesi Margrethe 52 yıl tahtta kaldıktan sonra tahttan çekileceğini açıkladı

Kraliçe Margrethe, Danimarka televizyonunda yayınlanan geleneksel yılbaşı konuşmasında tahtı oğlu Veliaht Prens Frederik'e devredeceğini söyledi.

Gelecekle ilgili düşüncelerini Şubat 2023'te geçireceği bir sırt ameliyatına bağlayan Margrethe, sorumluluğu bir sonraki nesle devretmek için "şimdi doğru zaman" olduğuna karar verdiğini belirtti.

"İki hafta sonra 52 yıldır Danimarka Kraliçesi olacağım. Böyle bir süre herkeste iz bırakır - bende de! Zamanın bedeli ağır oluyor ve "rahatsızlıkların" sayısı artıyor. İnsan geçmişte başardığı kadar çok şeyi üstlenemiyor" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com