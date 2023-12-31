Daniil Medvedev Wimbledon'da oynamak için hala umutlu

Karar, erkekler ve kadınlar turları ile bazı oyuncular tarafından hızla kınandı ve Rafael Nadal kararı "adaletsiz" olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz hafta boyunca, yasağın yürürlükte kalması halinde Wimbledon'ın iki tur tarafından sıralama puanlarından mahrum bırakılabileceği ve dünyanın en ünlü tenis turnuvasının bir gösteri etkinliğine indirgenebileceği de öne sürüldü.

"Neler olup bittiğini takip etmeye çalıştım çünkü verecek herhangi bir kararım yok. Şu anda Wimbledon'ın kendisi, ATP, belki de İngiliz hükümeti işin içinde" dedi. Son altı haftayı fıtık ameliyatı sonrası iyileşerek geçirdikten sonra Cenevre'de sahalara dönecek olan Rus tenisçi Pazar günü gazetecilere verdiği demeçte.

"Bu zor bir durum ve hayattaki her durum gibi, 100 oyuncuya sorarsanız, herkes farklı bir fikir verecektir.

"(100 kişiye) bir tenis topu gösterdiğinizde, eminim bazıları bunun sarı değil yeşil olduğunu söyleyecektir. Ben sarı olduğunu düşünüyorum. (Ama) biri bana yeşil olduğunu söylerse, bu kişiyle çatışmaya girmeyeceğim."

Ocak ayında Avustralya Açık finalinde Nadal'a kaybeden Medvedev, kondisyonunu toparlarken Monte Carlo, Madrid ve Roma'daki etkinlikleri atlamak zorunda kaldığı için Avrupa toprak kort sezonunun başlangıcını kaçırdı.

All England Lawn Tennis Club (AELTC), Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı duruma tepki olarak iki ülkeden oyuncuların bu yılki Wimbledon'da yarışmasını yasakladı. Belarus, işgal için önemli bir hazırlık bölgesi olmuştur.

AELTC bu kararı İngiliz hükümeti ile yapılan görüşmelerin ardından aldığını açıkladı.

ABD Açık şampiyonu Medvedev, AELTC'nin kararında geç de olsa bir U dönüşü yapabileceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

"Bu kararın %100 olup olmadığını ve (benim için) bitip bitmediğini bilmiyorum," dedi.

"Eğer oynayabilirsem, Wimbledon'da oynamaktan mutlu olacağım. Bu turnuvayı seviyorum. Eğer oynayamazsam, başka turnuvalarda oynamaya çalışacağım ve oynama şansım olursa gelecek yıl için iyi hazırlanacağım."

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Kaynak: edition.cnn.com