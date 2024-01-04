Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas'ı yenmesinin ardından Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal ile karşılaşacak

Rus oyuncu geçen yılki ABD Açık zaferinin ardından turnuvanın favorilerinden biriydi ve Yunan rakibini dört sette 7-6 (5-7) 4-6 6-4 6-1 yenerek rüştünü bir kez daha ispatladı.

Medvedev turda sık sık bölücü bir karakter olmuştur ve yarı finalde onun en iyi ve en kötü yönleri bir kez daha sergilendi.

Medvedev, ikinci sette hakem koltuğuna doğru bir tirat attıktan sonra görünür şekilde küfür ettiği için uyarıldı ve görünüşe göre taraftarları kendisine karşı çevirdi.

Rus oyuncu Tsitsipas'ın babasına kızmış gibi göründü ve puan aralarında kalabalığın arasından koçluk yaptığını söyledi - ki bu yasak bir şey - ve hakemin bunu fark etmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı.

"Bir grand slam yarı finalinde nasıl bu kadar kötü olabilirsin? Bana bak! Seninle konuşuyorum" diyen Medvedev, hakem Jaume Campistol'a "aptal" olup olmadığını sorduktan sonra bağırdı.

Tsitsipas daha sonra hakemin tribünden koçluk yapan babasını görmesi üzerine kural ihlali yaptı.

Bu iki oyuncu ilk kez birbirlerine karşı öfkeli tepkiler vermiyor ama bu son olay Amerika Açık şampiyonunu bir an için oyundan düşürmüş gibi görünüyor.

Ancak 25 yaşındaki oyuncu üçüncü seti kazanmak için hızla toparlandı ve yıkıcı bir dördüncü set performansının ardından maçtan galip ayrıldı.

Medvedev maçın son anlarında bir galibiyete imza atarken seyircilerden sessiz bir tepki geldi ancak dünya 2 numarası kötü adam olmaya alışkın.

"Dürüst olmak gerekirse, kötü duyguların bana çok fazla yardımcı olduğunu düşünmüyorum" dedi maçtan sonra, kalabalığın bazı alayları arasında.

"Çoğu zaman bu yüzden maç kaybediyorum çünkü konsantrasyonunuzu kaybediyorsunuz ve çok fazla enerji kaybediyorsunuz. Bunu yaptığım anda, bunun büyük bir hata olduğunu düşündüm. Yeniden konsantre olmayı başardığım için mutluyum.

"Bence bu maç oldukça önemli, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve işe yaradığı için mutluyum."

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'En iyilerden birine karşı oynayacağım'

Yıllarca yeni nesil olarak sınıflandırıldıktan sonra, bu turnuva Medvedev'in artık ATP Tour'daki en büyük tehditlerden biri olduğunu ve grand slam kazanmak için gerekenlere sahip olduğunu kanıtladığını bir kez daha hatırlattı.

2020'de ATP Tour Finalleri'nde kazandığı zafer, sezon sonu turnuvasını kazanma yolunda dünya 1, 2 ve 3 numaralarını yenen ilk oyuncu olarak Rus oyuncu için bir dönüm noktası oldu.

Ardından 2021 Amerika Açık'ta Novak Djokovic'in kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kazanmasını engellemek için tüm ihtimallere meydan okudu.

Şimdi Nadal 21. şampiyonluğunu kazanmaya çalışırken, başka bir adamın tüm zamanların erkekler grand slam şampiyonluğu rekorunu kırmasını engelleme fırsatına sahip.

Medvedev, üst üste ikinci grand slam şampiyonluğunu kazanmak için "En iyilerden birine karşı oynayacağım ve komik olan, 21. slam'i kazanmaya çalışan biri" dedi.

"Sanırım geçen sefer Rafa [Amerika Açık finalini] izliyordu ve kimin için tezahürat yaptığını bilmiyorum. Sanırım Novak da iki gün içinde izliyor olacak.

"Ben hazırım, Rafa'nın çok güçlü bir oyuncu olduğunu biliyorum ve bu maçı kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım."

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Kaynak: edition.cnn.com