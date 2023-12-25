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Danielle Collins: Amerikalı oyuncu Avustralya Açık'ta Iga Swiatek'e karşı kazandığı zaferle ilk grand slam finaline ulaştı

Amerikalı Danielle Collins, Perşembe günü Avustralya Açık yarı finalinde Polonyalı Iga Swiatek'i yenerek ilk grand slam finaline ulaştı

 and  Christian Meier
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Collins, Melbourne Park'ta Polonyalı Iga Swiatek'e karşı oynadığı tek kadınlar yarı finali....aussiedlerbote.de
Collins, Melbourne Park'ta Polonyalı Iga Swiatek'e karşı oynadığı tek kadınlar yarı finali sırasında backhand vuruşu yapıyor..aussiedlerbote.de

Danielle Collins: Amerikalı oyuncu Avustralya Açık'ta Iga Swiatek'e karşı kazandığı zaferle ilk grand slam finaline ulaştı

28 yaşındaki Collins, 7 numaralı seri başını 6-4 6-1'lik setlerle alt etti ve Cumartesi günü Melbourne Park'taki tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Ash Barty ile karşılaşacak.

27. sıradaki oyuncunun finale yükselmesi Collins için olağanüstü bir geri dönüş hikayesinin de başlangıcı oldu.

Geçen yıl Nisan ayında Amerikalı oyuncu endometriozis (rahim içini kaplayan dokunun rahim dışında büyümesi) nedeniyle acil bir ameliyat geçirmiş ve Fransa Açık'ta karnından sakatlanmıştı.

Floridalı oyuncu sağlık sorunları konusunda her zaman açık sözlü oldu ve endometriozis nedeniyle yaşadığı ağrıların şimdiye kadar yaşadığı en kötü ağrılar olduğunu söyledi.

Collins geçen yıl Ağustos ayında WTA web sitesine verdiği demeçte "Ameliyat olmasaydım, hayatımı bu şekilde yaşamaya devam edemezdim" dedi ve özellikle adet dönemlerinde aşırı ağrı çektiğini sözlerine ekledi.

"Adet döngülerim ve endometriozis nedeniyle yaşadığım acı, şimdiye kadar yaşadığım en kötü acılardan bazılarıydı."

Collins kariyerini kurtardığı için cerraha teşekkür etti ve 2019'da Melbourne'da yarı final oynayarak sahneye çıktığından beri hayatının en iyi tenisini oynuyor.

Amerikalı tenisçi ilk grand slam şampiyonluğu için mücadele ederken, rakibi Ash Barty de 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı evinde kazanan ilk tenisçi olmayı umuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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