Danielle Collins: ABD'li tenis yıldızı hayatını değiştiren ameliyatın ardından Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Nisan ayında Amerikalı oyuncu endometriozis nedeniyle acil bir ameliyat geçirmiş ve Fransa Açık'ta bir karın sakatlığı yaşamıştı.

2022'ye hızlı bir giriş yapan 28 yaşındaki tenisçi, Çarşamba günü Fransız Alize Cornet'i 7-5 6-1 yenerek Avustralya Açık 'ta yarı finale yükseldi.

"İnanılmaz bir duygu. Özellikle yaşadığım bazı sağlık sorunlarından sonra bu seviyeye geri dönebilmek ve bu şekilde rekabet edebilmek, olduğum kadar fiziksel olabilmek çok ödüllendirici," dedi Collins çeyrek final galibiyetinin ardından.

Floridalı sporcu sağlık sorunları konusunda her zaman açık sözlü oldu ve endometriozis (rahim içini kaplayan dokunun rahim dışında büyümesi) hastalığından kaynaklanan ağrıların şimdiye kadar yaşadığı en kötü ağrılar olduğunu söyledi.

Geçen yıl Ağustos ayında WTA web sitesine verdiği demeçte, "Artık onsuz idare edemeyeceğim bir noktaya geldim," dedi ve özellikle adet dönemlerinde aşırı ağrı çektiğini sözlerine ekledi.

"Ameliyat olmamış olsaydım, hayatımı bu şekilde yaşamaya devam edemezdim. Adet döngülerim ve endometriozis nedeniyle yaşadığım acı, şimdiye kadar yaşadığım en kötü acılardan bazılarıydı."

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Yarı final koşusu

Collins, kariyerini kurtardığı için cerraha teşekkür ediyor ve 2019'da Melbourne'de yarı final oynayarak sahneye çıktığından beri hayatının en iyi tenisini oynuyor.

Cornet karşısındaki performansı, Collins'in bu yarışmada hesaba katılması gereken bir güç olduğuna dair pek çok kanıt gösterdi.

Dip çizgiden itibaren baskın bir formdaydı ve bunaltıcı Avustralya sıcağında rekabet edebilecek enerjiye sahip olduğunu kanıtladı - ikinci seti sadece 30 dakikada tamamladı.

Dünya 30 numarası şimdi Perşembe günü yedinci seribaşı Iga Swiatek'e karşı ilk grand slam finalinde yer almak için zorlu bir mücadeleye çıkacak.

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Kaynak: edition.cnn.com