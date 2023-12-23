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Daniel Ricciardo: Red Bull 2018'de Formula 1 mücadelesine hazır

Daniel Ricciardo Red Bull'un Formula 1'deki en iyi kadroya sahip olduğundan emin

Avustralyalı, dünya şampiyonluğu için mücadele edebileceğinden emin

Melbourne'deki sezon açılışına kısa bir süre kala Avustralyalı pilot, yarış günü ortamını taklit etmek üzere tasarlanmış Red Bull yarış simülatöründe oturarak aracın yeni tasarımındaki pürüzleri gideriyor.

Ricciardo, Red Bull'un Milton Keynes'teki merkezinde yaptığı açıklamada, geçen sezonki versiyondan çok az şeyin değiştiğini, 2018 tasarımının 2017'dekinin bir "evrimi" olduğunu söylüyor.

"En büyük fark, taraftarların bakış açısından görsel olarak olacak" diyor. "Hale var, köpekbalığı yüzgeci kesilmiş, aracın arka spoyleri, tüm bu kaporta azalmış.

"Bir sürü şey var, hepsini anlamıyorum bile... muhtemelen yarısını bile anlamıyorum," diye gülüyor Ricciardo.

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Sürücülerin kafalarını uçan parçalardan korumak için tasarlanmış titanyum bir yapı olan hale, 2018'de F1'de kullanılmaya başlanmadan önce görüş ayrılıklarına neden oldu.

Dışarıdan bakıldığında oldukça hantal görünen yapısına rağmen Ricciardo yeni güvenlik bariyerinin kokpitin içinden neredeyse hiç fark edilmediğinde ısrar ediyor.

"Şimdiden içinde birkaç tur attım ve dürüst olmak gerekirse neredeyse hemen unutuyorum" diyor.

"Bu kadar büyük bir yapı olmasına rağmen, her zaman ileriye ve viraja baktığınız için, bir nevi içini görüyorsunuz. Yani orada olduğunu bile fark etmiyorsunuz."

Federation Internationale de l'Automobile (FIA) tarafından test edildiğinde, halenin sürücünün kafasına yönelik küçük nesnelerin %17'sini engellediği tespit edildi.

Ancak Ricciardo bu ek korumanın sürücülerin pistte daha fazla risk almasına yol açmayacağını vurgulamak istiyor.

"Yarışa yaklaşımınız ya da aldığınız riskler açısından hiçbir değişiklik yok" diye ısrar ediyor.

"Eğer duvara çarparsak, bu duvarı daha yumuşak hissettirmez, bu sadece öndeki araçtan fırlayan bir nesne, bir tekerlek veya bir kanatla olası bir ölümden kurtarmak içindir.

"Eğer bu bize doğru gelecekse, o zaman hale umarım bunu koruyacaktır.

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Home Grand Prix

Sezonun açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sine bir haftadan biraz fazla bir süre kala, Ricciardo'nun dikkati kendi evindeki yarışta ilk podyum derecesini elde etmeye odaklanmış durumda.

Red Bull'a katıldığı 2014 yılından bu yana, 28 yaşındaki pilot 2016 yılında en iyi derecesi olan dördüncülüğü elde edebildi ve geçen yıl yarışı tamamlayamadı.

Ricciardo, geldiğinden bu yana sezona güçlü başlangıçların Red Bull'un en önemli özelliği olmadığını açıkça kabul ediyor ve bunu takımın Barselona'daki sezon öncesi testlerine daha iyi hazırlanmasına bağlıyor.

Ricciardo bir kez iyi bir başlangıç yaptığında, Melbourne'deki 2014 sezon açılışını ikinci sırada bitirdi, daha sonra aracının yakıt düzenlemelerini ihlal ettiği tespit edildikten sonra diskalifiye edildi.

Bu diskalifiye, 1985 yılında F1 dünya şampiyonasının bir parçası haline gelmesinden bu yana bir Avustralyalının yarışı podyumda bitiremediği anlamına geliyor.

Ricciardo, "Bu sezona önceki sezonlara kıyasla çok daha güçlü başlayacağımız konusunda kendime güvenim tam," diyor.

"Arabayı bu yıl daha erken çıkardık, takım arabayı hazırlama konusunda biraz daha proaktif davrandı.

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"Son dakikada (test için) Barselona'ya getirip iyi çalışmasını beklerken çok açgözlü ya da aşırı özgüvenli olmamak, ki normalde öyle olmuyor."

Ricciardo, 20 yaşındaki sansasyonel Max Verstappen ile birlikte Red Bull'un 2018 sezonuna girerken "kesinlikle en güçlü kadroya sahip olduğuna" inanıyor.

Kendine güveni tam olan Ricciardo, takımının artık geçen yılın iki lider pilotu Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel'i kovalayacak ateş gücüne sahip olduğu konusunda kararlı.

"Geçmişten ders aldık ve şimdi ilerleyip çok çok iyi şeyler yapacağız ve gümüş ve kırmızı arabalara meydan okuyacağız" diyor.

"Sahip olduğumuz kadroyu seviyorum, Max'i bir takım arkadaşı olarak seviyorum, yoğunluğunu seviyorum ve açıkça görülüyor ki son derece yüksek bir beceri seviyesine sahip. Rekabet açısından birbirimize uygun olduğumuzu düşünüyorum."

Genellikle yarış hafta sonlarında padokta gezinirken, gözlüklerini takmış ve yüzünde Cheshire Kedisi gibi bir sırıtışla bulunan Ricciardo, baskıyı hisseden biri gibi görünmüyor.

Kariyerinin beşinci yarışı olacak bu yarış öncesinde Ricciardo'nun omuzlarında beklenti baskısının ağır olacağını tahmin etmek zor değil.

Ancak pistteki en iyi hafta sonlarından biri olduğuna inandığı bu yarış hakkında söyleyecek sadece olumlu şeyleri var.

"Melbourne sezona başlamak için çılgın bir yol," diyor gülümseyerek.

"Özellikle benim için çünkü şu anda griddeki tek Avustralyalı benim, bu yüzden ilk yarışın heyecanı, ilgisi var ve sonra bunu benim için ikiye katlıyorsunuz çünkü doğal olarak Avustralya'da benimle ilgilenen daha fazla insan var - bu çılgınca."

Ricciardo bu mücadeleden keyif alıyor gibi görünüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com