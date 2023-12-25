Öne çıkan hikayeler

Daniel Abt'ın ilk Formula E galibiyeti elinden alındı

Abt teknik düzenlemeleri ihlal etmiş sayıldı

İkinci sıradaki Felix Rosenqvist birinciliği devraldı

Pazar günkü Hong Kong ePrix'sinde damalı bayrağı gören Alman sürücü, yarış sonrası aracında yapılan incelemede sporun teknik ve sportif düzenlemelerinin ihlal edildiğinin ortaya çıkmasının ardından diskalifiye edildi.

OKU: Abt ilk Formula E galibiyetini elde etti

Motor sporlarının dünya yönetim organı FIA tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "İnvertör ve MGU üniteleri üzerindeki FIA güvenlik etiketleri (barkodlar), yarışmacı Audi Sport ABT Schaeffler tarafından etkinlik için sağlanan Teknik Pasaportta beyan edilenlerle uyuşmamaktadır."

Audi Sport ABT Schaeffler karara itiraz ediyor.

Karar, yarışı ikinci sırada bitiren Mahindra Racing pilotu Felix Rosenqvist'in birinciliğe yükseldiği ve Formula E çaylak pilotu Edoardo Mortara'nın Venturi takımı adına ikinci sırayı aldığı anlamına geliyor.

Yarışı dördüncü bitiren Mitch Evans son podyuma çıkan isim olurken, bu onun bu spordaki ilk başarısı ve Panasonic Jaguar Racing için de bir ilk oldu.

Abt, uzun süredir yarışın lideri olan Mortara'yı takip ederken İsviçre doğumlu sürücü iki tur kala aracını spinledi.

Pahalıya mal olan bu hatayla hem Abt hem de Rosenqvist tarafından geçildi.

Revize edilen yarış sonucu Sam Bird'ün 35 puanla sürücüler şampiyonasında lider olduğu anlamına geliyor.

DS Virgin pilotu Cumartesi günü sezonun açılış yarışını kazanmış ve Pazar günü yarışı beşinci sırada tamamlamıştı.

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Bird, Techeetah'dan Jean-Eric Vergne'in iki puan önünde yer alırken Rosenqvist 29 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Mortara beş puan geride ve Evans da 15 puanla Nick Heidfeld ile birlikte beşinci sırada yer alıyor.

Abt'ın diskalifiye edilmesi, Pazar günkü yarışı 11. sırada bitiren 2015/16 şampiyonu Sebastien Buemi'nin 10. sıraya yükselmesi ve sezonun ilk puanını alması anlamına geliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com