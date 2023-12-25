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Daniel Abt ilk Formula E galibiyetini Hong Kong ePrix'de kutladı

Daniel Abt Hong Kong galibiyetinin ardından Formula E şampiyonasında lider

Çaylak Edoardo Mortara ikinci turunda ilk podyumunu elde etti

Bir sonraki tur 13 Ocak'ta Marakeş'te gerçekleşecek

Formula E kariyerinin büyük bölümünde Audi Sport ABT Schaeffler takım arkadaşı Lucas di Grassi'nin övgüler almasını izledi, ancak Pazar günkü Hong Kong ePrix'sinde podyumda en yüksekte duran Abt oldu.

Venturi Racing'in çaylak sürücüsü Edoardo Mortara'nın yarışın büyük bölümünde liderliği ele geçirmesiyle Alman sürücü 2017/18 Formula E sezonunun açılış hafta sonundaki ikinci yarışı ikinci sırada bitirmeye mahkum görünüyordu.

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Ancak iki tur kala İtalyan pilotun aracının spin atması ve Abt'ın birkaç dakika sonra damalı bayrağı görmesine izin vermesi felakete yol açtı.

Pazar günü 25. yaş gününü kutlayan Abt, önceki üç sezonda dört kez podyuma çıkmış, ancak hiçbir zaman en üst basamağa çıkamamıştı.

Abt "Çok mutluyum" dedi. "Herkes kazanabilecek bir araca sahip olabilmem için gerçekten çok çalıştı.

"Edoardo'ya büyük bir övgü - bugün ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bugün her şey benim istediğim gibi gitti. Bu, çok sıkı çalışmanın karşılığı."

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Yarışı üçüncü sırada bitiren Mortara daha sonra yarışın en hızlı turunu attığı için ekstra bir puan kazanmaya çalışırken sonlara doğru biraz açgözlü davrandığını itiraf etti.

"Çok üzgünüm. Sonlara doğru frenlerle mücadele ediyordum ama bu benim hatamdı," dedi Mortara son dönüşüyle ilgili olarak.

"En hızlı turu atmak istiyordum, bunun için zorladım ve arkayı kaybettim. Yarışı kazanma şansımız vardı... bir sonraki yarış için deneyeceğiz."

Pazar günkü yarış, grid ışıklarının arızalanmasının ardından Güvenlik Aracı altında başladı ve pol pozisyonundaki Felix Rosenqvist'e avantajını korumak için daha kolay bir görev bıraktı. Ancak İsveçli sürücü 1. Virajda spin atarak 11 sıra geriledi ve liderliği Mortara'ya kaptırdı.

Mahindra Racing sürücüsü hatasını telafi ederek piste geri dönmeyi başardı ve Mortara spin attığında onu geçtikten sonra Abt'ın arkasından ikinci sıraya yükseldi.

Rosenqvist yarışın başında yaşadığı sorunlarla ilgili olarak "Tüm hafta sonu boyunca frenlerimle mücadele ettim - arkayı kilitledim ve spin attım" dedi.

"Arabanın içinde kendimi çok iyi hissediyordum. Takımıma çok teşekkür ederim. Bu sezon için umut verici ve sonuçta iyi bir gündü."

Di Grassi ve Buemi yine mücadele ediyor

Podyumun altında ise Mitch Evans dördüncü olarak Formula E'deki en iyi derecesini elde etti ve Jean-Eric Vergne ile Cumartesi günkü yarışın galibi Sam Bird'ün hemen önünde altıncı oldu.

Bird'ün yeni Virgin Racing takım arkadaşı Alex Lynn umut verici bir ilk hafta sonunu tamamladı. Britanyalı pilot her iki yarışta da puan kazanarak Cumartesi günkü yarışı sekizinci sırada bitirdi ve Pazar günü de 10. oldu.

Sıralama turlarında zorlanan Sebastien Buemi ve son şampiyon di Grassi ise sırasıyla 11. ve 15. olarak yarışı tamamladılar.

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Di Grassi önümüzdeki ay Marakeş'te yapılacak yarış için mücadeleye geri dönecek, ancak şimdilik ilgi odağı takım arkadaşı Abt.

Cumartesi günü elde ettiği beşincilikle birlikte 25. doğum gününde 25 puan toplayan Alman pilot, iki turun ardından Formula E sürücüler şampiyonasında Bird'ün önünde yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com