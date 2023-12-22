'Dancing with the Stars'ın yeni sezonunda Selma Blair, Wayne Brady ve daha fazlası yer alacak
Ve hayranların en sevdiği profesyonel dansçılar Mark Ballas ve Louis van Amstel geri dönüyor.
ABC'nin popüler dans yarışmasının yeni kadrosu Perşembe günü açıklandı.
- Fitness modeli ve aktör Joseph Baena partneri Daniella Karagach ile
- Film yıldızı Selma Blair partneri Sasha Farber ile
- Komedyen, aktör ve şarkıcı Wayne Brady partneri Witney Carson ile birlikte
- "Good Morning America" katılımcısı ve WABC-TV New York'un hava durumu sunucusu Sam Champion, partneri Cheryl Burke ile birlikte
- TikTok yıldızı Charli D'Amelio partneri Mark Ballas ile
- Heidi D'Amelio ("The D'Amelio Show") partneri Artem Chigvintsev ile birlikte
- Country yıldızı Jessie James Decker partneri Alan Bersten ile birlikte
- TV yıldızı Trevor Donovan partneri Emma Slater ile birlikte
- Daniel Durant (Oscar® ödüllü "CODA") partneri Britt Stewart ile birlikte
- Teresa Giudice ("The Real Housewives of New Jersey") ortağı Pasha Pashkov ile birlikte
- Vinny Guadagnino ("Jersey Shore") partneri Koko Iwasaki ile birlikte
- "Charlie'nin Melekleri" yıldızı Cheryl Ladd, partneri Louis Van Amstel ile birlikte
- Jason Lewis ("Sex and the City") partneri Peta Murgatroyd ile birlikte
- Drag queen süperstarı Shangela partneri Gleb Savchenko ile birlikte
- Platin plak sahibi sanatçı Jordin Sparks, ortağı Brandon Armstrong ile birlikte
- Gabby Windey ("The Bachelorette") partneri Val Chmerkovskiy ile
Özellikle Blair'in duyurulması, multipl skleroz ile devam eden savaşını ve kök hücre naklini "Karşınızda Selma Blair" adlı belgeselde paylaştığı için sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Balo salonu uzmanları Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli ve Derek Hough jüri olarak görev yapacak ve Tyra Banks'e yeni bir yardımcı sunucu, aktör ve televizyon kişiliği Alfonso Ribeiro katılacak.
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Kaynak: edition.cnn.com