'Dancing with the Stars'ın yeni sezonunda Selma Blair, Wayne Brady ve daha fazlası yer alacak

Ve hayranların en sevdiği profesyonel dansçılar Mark Ballas ve Louis van Amstel geri dönüyor.

ABC'nin popüler dans yarışmasının yeni kadrosu Perşembe günü açıklandı.

Fitness modeli ve aktör Joseph Baena partneri Daniella Karagach ile

Film yıldızı Selma Blair partneri Sasha Farber ile

Komedyen, aktör ve şarkıcı Wayne Brady partneri Witney Carson ile birlikte

"Good Morning America" katılımcısı ve WABC-TV New York'un hava durumu sunucusu Sam Champion, partneri Cheryl Burke ile birlikte

TikTok yıldızı Charli D'Amelio partneri Mark Ballas ile

partneri Mark Ballas ile Heidi D'Amelio ("The D'Amelio Show") partneri Artem Chigvintsev ile birlikte

Country yıldızı Jessie James Decker partneri Alan Bersten ile birlikte

TV yıldızı Trevor Donovan partneri Emma Slater ile birlikte

Daniel Durant (Oscar® ödüllü "CODA") partneri Britt Stewart ile birlikte

Teresa Giudice ("The Real Housewives of New Jersey") ortağı Pasha Pashkov ile birlikte

Vinny Guadagnino ("Jersey Shore") partneri Koko Iwasaki ile birlikte

"Charlie'nin Melekleri" yıldızı Cheryl Ladd, partneri Louis Van Amstel ile birlikte

Jason Lewis ("Sex and the City") partneri Peta Murgatroyd ile birlikte

Drag queen süperstarı Shangela partneri Gleb Savchenko ile birlikte

Platin plak sahibi sanatçı Jordin Sparks, ortağı Brandon Armstrong ile birlikte

Gabby Windey ("The Bachelorette") partneri Val Chmerkovskiy ile

Özellikle Blair'in duyurulması, multipl skleroz ile devam eden savaşını ve kök hücre naklini "Karşınızda Selma Blair" adlı belgeselde paylaştığı için sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Balo salonu uzmanları Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli ve Derek Hough jüri olarak görev yapacak ve Tyra Banks'e yeni bir yardımcı sunucu, aktör ve televizyon kişiliği Alfonso Ribeiro katılacak.

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Kaynak: edition.cnn.com