'Dancing with the Stars'da çifte eleme gecesi

Bölümün teması 90'lar gecesiydi.

Daniel Durant ve Britt Stewart Depeche Mode'un "Enjoy the Silence" şarkısı eşliğinde dans etti. Derek Hough performansa bayıldı ve ikiliye, "Bu inanılmaz derecede güçlüydü. Müziğe ne kadar bağımlı olduğumu fark etmemi sağladı. Bu deneyimi paylaşmak çok etkileyiciydi."

İkili 40 üzerinden 39 puan aldı.

Wayne Brady, Charli D'Amelio ve Gabby Windey de tam puan aldılar.

Gecede ayrıca, en iyi olduğunu düşündükleri çifte beş puan vermek üzere her turda bir jüri üyesinin görevlendirildiği bayrak dansları da yer aldı.

Shangela ve Durant "Ice Ice Baby" şarkısında cha cha dansı yaptı ve Len Goodman kazanan olarak Shangela'yı seçti.

Vinny Guadagnino ve Trevor Donovan, Carrie Ann Inaba'nın jüri üyeliğinde bir samba yaptı ve beş puanı Donovan'a verdi.

Bruno Tonioli, Heidi D'Amelio ve Brady'nin performanslarını değerlendirdi ve Tonioli Brady'yi seçti.

Charli D'Amelio ve Windey, Hough tarafından değerlendirilen bir salsa dansı yaptı ve beş puanı D'Amelio'ya verdi.

Heidi D'Amelio ve Artem Chigvintsev en düşük puanları alarak eve gönderildi.

Donovan ve partneri Emma Slater, Guadagnino ve partneri Koko Iwasaki ile birlikte son ikiye kaldı. Jüri Donovan'ı kurtarmaya karar verdi. Guadagnino elendi.

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Kaynak: edition.cnn.com