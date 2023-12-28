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SporHaberler

Dallas Cowboys'un eski koşucusu Marion Barber 38 yaşında hayatını kaybetti

NFL kariyerinin büyük bölümünü Dallas Cowboys'ta geçiren koşucu Marion Barber III'ün 38 yaşında hayatını kaybettiği takım tarafından Çarşamba günü açıklandı.

 and  John Stellmacher
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Dallas Cowboys'un eski koşucusu Marion Barber Çarşamba günü Frisco, Teksas'ta ölü bulundu..aussiedlerbote.de
Dallas Cowboys'un eski koşucusu Marion Barber Çarşamba günü Frisco, Teksas'ta ölü bulundu..aussiedlerbote.de

Dallas Cowboys'un eski koşucusu Marion Barber 38 yaşında hayatını kaybetti

"Marion her pozisyonda kazanma arzusuyla koşan, eski usul, sert bir futbol oyuncusuydu. Oyuna karşı tutkusu, koçlarına ve takım arkadaşlarına karşı sevgisi vardı. Bu zor zamanda kalplerimiz Marion'un ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" dedi.

Takım sosyal medyada Barber'ın "Barbar Marion" olarak tanındığını belirtti.

Barber NFL'de ilk altısı Cowboys'ta olmak üzere yedi yıl oynadı. Chicago Bears ile geçirdiği son yılın ardından Mart 2012'de emekli oldu.

Ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi. Ancak Dallas-Fort Worth metropolitan bölgesinde yer alan Teksas'ın Frisco kenti polisi Çarşamba günü Barber'ın kiraladığına inanılan bir apartman dairesinde bir güvenlik endişesine yanıt verdiklerini söyledi.

Departmandan yapılan açıklamada, "Frisco Polisi, Collin County Adli Tıp Ofisi ile birlikte bölgede gözetimsiz bir ölümü araştırıyor" denildi.

Barber, 2005 yılında Minnesota Üniversitesi'nden dördüncü turda Cowboys tarafından seçildi.

CNN'den Jill Martin ve Amanda Musa bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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