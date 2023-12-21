Dallas Cowboys taraftarları yürek burkan NFL playoff mağlubiyetinin ardından hakemlere ateş püskürdü; Dak Prescott 'onlara teşekkür ederim' dedi

Cowboys'un Pazar günü NFC Wild Card maçında San Francisco 49ers'a 23-17 yenilmesinden kısa bir süre sonra, taraftarlar AT&T Stadyumu sahasından kaçarken oyunculara ve hakemlere çöp atarken videoya kaydedildi.

Cowboys defans oyuncusu DeMarcus Lawrence kendisine çarpmak üzere olan bir cismi savuştururken görülüyor, ancak daha sonra gazetecilere bunun hakemlere yönelik olduğunu söyledi.

Yıldız oyun kurucu Dak Prescott'a taraftarların davranışları sorulduğunda, başlangıçta öfkelerini oyunculara yönelttiklerini düşünerek hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Ancak kendisine atılan çöplerin hakemlere yönelik olduğu söylendiğinde Prescott'un mesajı değişti: "Onlara teşekkür ediyorum."

Tuhaf son

Maçın sonunu çevreleyen koşullardan sonra Cowboys taraftarlarının neden hayal kırıklığına uğradığı belki de anlaşılabilir.

Takımın sahip olduğu tüm hücum yeteneklerine rağmen Dallas, 49ers karşısında topu hareket ettirmekte zorlandı - Cowboys 11 pozisyona girdi ve bunların yedisi sayı ile sonuçlanmadı.

Ancak altı sayı gerideyken ve maçın bitimine 30 saniyeden az bir süre kalmışken Prescott'un telafi etmek için bir fırsatı vardı.

Hücumu 14 saniye kala San Francisco 41 yarda çizgisine taşımayı başardı ve bu noktada 49ers süreyi durdurmak için mola istedi.

Ancak Prescott son bölgeye atış yapmak yerine - ve mola da kalmamışken - tasarlanmış bir oyun kurucu koşusuyla 17 yarda koştu.

Cowboys ve 49ers Prescott'un topu çime atarak süreyi durdurması için pozisyon almaya çalışırken, hakem Ramon George da topu tespit etmek için koşuyordu.

George, oyun kurucu süreyi durduramadan Prescott ile çarpıştı ve oyun kurucu topu atamadan süre doldu.

Prescott maçtan sonra yaptığı basın toplantısında, amaçlanan oyunun kendisinin ve takım arkadaşlarının alıştırma yaptığı bir şey olduğunu söyledi.

Prescott, "Bunu çalışmıştık," dedi. "Topu orta hakeme veriyorsunuz. Hakemin tek yapması gereken genellikle gelip topa dokunmaktır. Tam olarak bilmiyorum... (hakeme) vuruşun neden olduğunu sanırım. Evet, gelip topa dokunacağını biliyorum. 'Evet, topa daha yakın olması gerekiyor' ya da başka bir şey diyebiliriz ama geriye dönüp baktığımızda, bu çok zor. Kabullenmesi zor."

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Hakem Alex Kemp, George'un topu doğru tespit ettiğini söyledi ve maç sonrası havuz raporunda topu "doğru yere" taşıdığı için Cowboys oyuncularına çarptığını açıkladı.

Cowboys baş antrenörü Mike McCarthy, olaylar dizisinin yetkililer tarafından gözden geçirileceğine ve takımının maçı kazanmak için son bir atış yapmasına izin vermek için zamanın geri ekleneceğine inandığını söyledi.

Ancak bu dileği yerine getirilmedi ve Cowboys ilk seferde playofflardan elendi.

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Kaynak: edition.cnn.com