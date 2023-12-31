Dallas Cowboys son tartışmaları atlatarak Detroit Lions karşısında az farkla galip geldi

Lions'ın ikinci denemesi Micah Parsons'ın ofsaytıyla bozuldu, üçüncü deneme başarısız oldu ve Dallas Cowboys son tartışmaları atlatarak 20-19'luk bir galibiyet aldı.

Detroit maçın bitimine iki dakikadan az bir süre kala 20-13 gerideydi ancak Jared Goff ve Lions hücumu sahada ilerleyerek 11 yardalık Amon Ra-St.

NFL.com'un haberine göre Goff gazetecilere, "Oraya indik, golü bulduk ve iki sayılık dönüşü aldık ve evet, bu berbat bir şey," dedi. "Talihsiz bir durum dostum. Kazandığınızı hissettiğiniz ama kazanamadığınız bu duyguyu daha önce yaşadım mı bilmiyorum."

Maçtan sonra, hakem Brad Allen'ın Dallas Morning News'den Calvin Watkins ile yaptığı havuz raporunda Decker'ın uygun bir alıcı olarak rapor vermediğini, yedek bir hücum oyuncusu olan Dan Skipper'ın ise rapor verdiğini söylemesiyle tartışmalar devam etti. NFL.com'a göre Decker daha sonra "koçun bana söylediği şeyi yaptım ve hakeme gidip 'Rapor ver' dedim" dedi.

Cowboys'un galibiyeti bu sezon evinde yenilmemesini sağladı ve AT&T Stadyumundaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Cowboys'un geniş alıcısı Ceedee Lamb, 227 yarda ve bir touchdown karşılığında 13 top çalma ile kariyer gününü yaşadı ve hem top çalma hem de top çalma yarda sayılarında yeni bir sezon rekoru kırdı.

Rekor kırdığı maç, oyun kurucu Dak Prescott'un kendi son sahasındaki bir hücumdan kurtulup, savunmayı geçip 50 yardadan fazla bir mesafeden koşarak içeri giren Lamb'e attığı 92 yardalık heyecan verici bir touchdown ile tamamlandı.

ESPN'e göre Lamb maçtan sonra "Nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum" dedi. "Bizi kurtardıkları için savunmaya sesleniyorum. Hepinize kazanırsak daha çok eğleneceğimi söylemiştim ve kazandık."

Her iki takım da playoff'taki yerlerini şimdiden garantiledi ve Lions 30 yıl sonra ilk kez lig şampiyonluğunu garantilerken, Cowboys, Philadelphia Eagles'ın son iki maçında en az bir kez kaybetmesi halinde hala NFC Doğu ligini kazanabilir.

Lions normal sezonu 18. haftada Minnesota Vikings karşısında tamamlarken Cowboys Washington Commanders ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com