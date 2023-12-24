Dalga yaratıyorlar: Bu kadınlar 'sıska ve tüysüz' sörf klişelerine meydan okuyor

"Ben Hawaiiliyim ve sörf en başından beri ailemin bir parçasıydı. Amcam Hawaii'de tanınmış bir sörfçü ve ben de o dünyanın içine girdim," diyor CNN Sport'a.

Orlando, Florida'da büyüyen Greene, sörf kültürüyle çevrili plajda çok zaman geçirdi. Ancak sörf yapmayı arzulamasına rağmen, sörfün ait olduğu bir yer olmadığını düşünerek büyümüş.

"Orada bana benzeyen birini hiç görmedim" diyor. "Sörf benim için gerçekten uzak bir ihtimaldi. Bilirsiniz, belirli bir vücut tipinin bunu yaptığını görmeye o kadar şartlanmışız ki."

Yıllarca dalgalara binmeyi hayal ettikten sonra nihayet sörf yapmayı denemeye karar vermiş, ancak Greene'in suya atlaması iki yılını daha almış çünkü kendisine uygun sörf kıyafeti bulamamış.

"Ve bu gerçekten cesaretimi kırdı çünkü ... endüstri bana buraya ait olmadığımı söylüyor."

Beş yıl önce sörfe başlayan Elizabeth Sneed de benzer bir deneyim yaşamış.

CNN'e konuşan 31 yaşındaki Sneed, "Bu durum beni biraz etkiledi çünkü gidip performans mayosu almaya çalıştığımda bile ya benim bedenime uygun mayo yoktu ya da olsa bile benim vücut tipime uyacak şekilde tasarlanmamıştı" dedi.

"Düşünecek olursanız, eğer çift D göğüs ve daha büyük kalça yapısına sahipseniz, alt kısmı ipli üçgen bir bikini ideal değil. Zihnimde öyle bir noktaya geldim ki bunun fazla kilolu olduğum için bir ceza olduğunu düşündüm" dedi.

Greene, sörf yapmaya karar verdikten iki yıl sonra cesaretini toplayıp nihayet denemeye karar vermiş.

"2018'e kadar 'Biliyor musunuz, doğru kıyafeti giysem de giymesem de görmek istediğim kişi olacağım' diye karar verdim.

"Sevimli görünmek istiyorum ama bu böyle olmayacak. Eğer oraya şort ve tişörtle çıkmam gerekiyorsa, bunu sadece kendim için yapacağım ve bunu kendime kanıtlayacağım" diyen Greene, şimdi fitness eğitmeni olarak çalışıyor ve maceralarını sosyal medyada belgeliyor.

Modern kültür tarihi yeniden yazıyor

"Sörfçü ve "She Surf" kitabının yazarı Lauren Hill CNN Sport'a yaptığı açıklamada, "İnsanlar sörf kültürü deyince genellikle Güney Kaliforniya ve Avustralya merkezli bir kültürü anlıyorlar.

"Ve bu kültür hakkında düşündüğümüzde, bunun büyük ölçüde genç, beyaz, hetero erkekler tarafından ve onlar için şekillendirildiğini görüyoruz; bu erkekler belirli bir dünya görüşüne, 'iyi sörf' sözünün ne anlama geldiğine dair belirli bir tanıma sahipler" dedi.

"Tarihsel olarak, kadınların dalgalara binme eğiliminde olduğu benzersiz yolları içermesi gerekmiyordu."

Sörfün kökleri, sporun tüm sosyal statülerden kadın ve erkekler tarafından yapıldığı modern öncesi Hawaii ve Polinezya'ya dayanıyor.

Bu arada, Peru gibi birçok ülke zengin sörf kültürlerine sahiptir ve Afrika kıtasında sörfle ilgili kayıtların 1640'lara kadar gittiği söylenmektedir.

Hill, "Sörf tarihinin uzun serüvenine baktığımızda, dalgalara binen ilk erkeklerin hemen yanında... o erkeklerin hemen yanında sörf yapan küçük kızların olduğunu biliyoruz" dedi.

Medya ve popüler kültür bunu göstermiyordu.

Hill, "Sörf kültürü ... çok dar bir temsile sahipti ve pek çok farklı türden insanı, beyaz olmayan insanları, farklı engelli insanları, [farklı] ırkları, farklı etnik kökenleri oldukça dışlayıcı ve dışlayıcı oldu" dedi.

Florida'da genç bir sörfçü olarak Hill, sörf medyasında temsil edilen çok sayıda kadın gördüğünü, ancak gerçekte dalgalara binen çok fazla kadın görmediğini söylüyor. "Pasif bir şekilde bikinili, en azından kısmen çıplak poz veren pek çok kadın gördüm, neredeyse her zaman beyazlardı. Neredeyse her zaman sıska ve tüysüzdüler," diye ekliyor Hill.

"Genellikle sarı saçlı ve mavi gözlüydüler ve bir kadının ne olduğuna dair heteronormatif bir tasavvurları vardı - ve bu çoğu kadını dışlıyordu."

Bu tür tutumlar başlangıçta Risa Mara Machuca gibi şampiyon bir sörfçüyü bile caydırdı.

"Erkekler benimle hep dalga geçerdi. [Çocukken çok tuhaf, komik, küçük, kabarcıklı bir vücudum vardı," diyor Machuca CNN Sport'a.

"Bu yüzden aslında vücut sörfü yapardım - [vücudumu] suyun içinde tutardım, bilirsiniz, su buraya kadar, boynuma kadar gelirdi. Ama çocuklar çocukken benimle dalga geçtikleri için, dürüst olmak gerekirse hiçbir zaman sörf yapmayı denemek istemedim."

Başlarken - ve başkalarına ilham verirken

Los Angeles'ta yaşayan Machuca, 20'li yaşlarının ortasında bir ilişkisinin bitmesinin ardından "F**k it" diye düşünmüş ve Orta Amerika'da seyahat etmeye -ve sörf yapmaya- başlamış.

Machuca, "Oraya gittim ve böyle çok fazla kadın görmedim, bu yüzden gerçekten zordu," diye ekledi.

Şimdi, 45 yaşında olan Machuca'nın kendi mayo serisi var ve Meksika'nın Sayulita kentindeki sörf okulunda eğitmenlik yapıyor; burada her kökenden ve bedenden müşteriye ders veriyor.

"Belki eğitim formatını biraz değiştirirsiniz ya da ayağa kalkmanın farklı bir yolunu öğretirsiniz ya da aslında 'Vay canına, bu kadınlar harika' dersiniz. Onlar büyük, geniş, güçlü, kendine güvenen varlıklar ve sadece doğru tahtaya ya da oraya çıkıp bunu yapmak için bir fırsata ihtiyaçları var."

Sneed de aynı fikirde. "İster kadın ister erkek olun, sörfte başlangıç ve orta seviyedeki insanları nadiren görüyoruz" diyor.

Sneed, Greene'in sosyal medyadaki paylaşımlarını, acemi olmasına rağmen kendisini bu sporu denemeye motive ettiği için takdir ediyor.

"Bir gün Instagram akışımda Kanoa Greene'i gördüm ve elinde bir sörf tahtası vardı. İşte o an benim için her şeyin tıklandığı andı.

"Kıvrımlı sörfçü kızlar her zaman vardı. Sadece görsel ve ana akım olan bir şey değildi" dedi.

Sneed, Instagram'da 75.000'den fazla, TikTok'ta ise 100.000'den fazla takipçisi olan Curvy Surfer Girl (Kıvrımlı Sörfçü Kız) adlı Instagram sayfasını açmak için ilham kaynağı oldu.

"Çoğu zaman, insanlar sayfayı ilk kez bulduklarında, 'Vay canına, bizim gibi kadınların sörf yaptığını veya yapabileceğini bilmiyordum' gibi bir unsur olduğunu düşünüyorum.

Greene, sörf markalarının ve toplumun, her beden ölçüsünden insanın sporda hoş karşılandığını hissetmesi için daha fazlasını yapması gerektiğini söylüyor.

"İlham alırlarsa, ancak yerel bir sörf okuluna giderlerse ve uygun ekipmana sahip değillerse ve sonra wetsuitleri yoksa ve sonra cesaretleri kırılmış bir şekilde uzaklaşırlarsa, belki benim gibi, iki yıl daha beklerler, belki beş yıl, belki de hiç çıkmazlarsa ne olur?

"Büyük beden bir kişi olarak benim için, yeni bir şey denemek istediğimde aklıma gelen ilk soru her zaman 'Bu ekipman vücudumu destekleyecek mi? Daha küçük bedenli birinin aklına ise bu soru hiç gelmeyebilir," diyor.

Machuca, son yıllarda sörf markalarının daha temsili hale gelmesiyle çok fazla ilerleme kaydedildiğini söylüyor.

"Hamlelerimizi yapıyoruz ve bir şeyler yapıyoruz - dürüst olmak gerekirse ... daha büyük sörf şirketlerinin açılmasını sağladığımızı hissediyorum."

Sneed sözlerine şunları ekledi: "Genel olarak kadın atletizminde ve özellikle de sörfte beden pozitif hareketiyle yeni bir kapsayıcılık çağına giriyoruz. Klişe gibi gelmesin ama gerçekten dalga yaratıyor.

"Pek çok kadının, eğer yaşlıysanız sörf de yapamayacağınızı düşündüğünü biliyorum. Biz de bu bariyerleri yıkmaya ve dünyanın dört bir yanındaki kadınlara okyanus söz konusu olduğunda bu tür şeylerin önemsiz olduğunu ve hoş karşılandıklarını göstermeye çalışıyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com