Dak Prescott: Dallas Cowboys yıldızı playoff mağlubiyetinin ardından görevlilere çöp atan taraftarları övdüğü için özür diledi

Maçın son anlarında Prescott topu çime atarak süreyi durdurmaya çalışırken hakem Ramon George oyun kurucuyla çarpıştı ve başka bir oyun oynanamadan süre doldu.

Maçtan sonra sosyal medyada paylaşılan videolarda taraftarların Arlington, Teksas'taki AT&T Stadyumu sahasından çıkarken hakemleri hedef alan çöpler attığı ve bazılarının neredeyse savunma oyuncusu DeMarcus Lawrence'a isabet ettiği görüldü.

Prescott'a taraftarların eylemleri sorulduğunda, başlangıçta öfkelerini oyunculara yönelttiklerini düşünerek hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Ancak kendisine yapılan taşkınlıkların hakemlere yönelik olduğu söylendiğinde Prescott'un mesajı değişti: "Onlara teşekkür ediyorum."

Ancak Salı günü Prescott Twitter üzerinden bir açıklama yaparak özür diledi.

Prescott, "Pazar günü maçtan sonra hakemlerle ilgili yaptığım yorumlardan dolayı derin pişmanlık duyuyorum" dedi. "Hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyetin duygularına kapılmıştım ve sözlerim yersiz ve haksızdı.

"NFL Hakemlerine büyük saygı duyuyorum ve onların profesyonelliklerine ve işlerinin zorluğuna her zaman saygı duydum. Bir maça katılan ya da bir spor etkinliğinde sahada yer alan herkesin güvenliği çok ciddi bir konudur.

"Bu benim adıma bir hataydı ve özür dilerim."

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CNN yorum için NFL ile temasa geçti. Ancak bir ABD spor hakemliği kuruluşu NFL'i Prescott'a yaptırım uygulamaya çağırdı bile.

NBA Hakemler Birliği Twitter'dan yaptığı açıklamada "NBRA, Dak Prescott'un maç görevlilerine yönelik şiddete göz yuman yorumlarını kınamaktadır" dedi.

"Bir NFL lideri olarak daha iyisini bilmelidir. NFL'i gelecekte bu içler acısı davranıştan vazgeçirmek için harekete geçmeye teşvik ediyoruz."

Pazartesi günü Cowboys başkan yardımcısı Stephen Jones sahaya enkaz atan taraftarları eleştirdi.

Jones Pazartesi günü 105.3 The Fan'a verdiği demeçte "Bu çok talihsiz bir durum" dedi. "Ben taraftarlarımızı böyle görmüyorum. Bence biz birinci sınıf bir takımız. Buna yer yok."

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Kaynak: edition.cnn.com