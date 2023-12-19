Daha sonra yaşayacağınız kalp kırıklıklarını azaltmak için ailenizle bu konuşmayı şimdi yapın

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Üst kattaki bir yoga sınıfında birkaç kişi esniyor ve dengeleri üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda yapılan bir ziyarette hazır bulunan bir düzine kadar yaşlı yetişkinden hiçbiri bir vasiyetname yazmamış ya da nasıl yaşlanmak istediklerine dair bir plan yapmamış.

"Plan yapmaktan kaçınıyorum," diyor 80 yaşındaki Adler, dekoratif bir maskeyi şekillendirirken.

Covid-19 pandemisinin şimdiki zamana değer vermesini sağladığını ve gelecek için bir ajanda yapmak yerine hayatı "her seferinde bir gün" yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

Çiçekler ve yapraklarla süslenmiş pişmiş toprak bir süslemeyi bitirmekte olan Paula Lawrie, diriltilmeme emri vermeyi düşündüğünü ancak henüz belgeyi imzalamadığını söyledi.

Yakında 80 yaşına basacak olan yoga öğrencisi Jean Doak, bir uçak yolculuğu sırasında arkadaşlarıyla yaptığı sıradan bir sohbetin ardından bir vakıf ve vasiyetname oluşturduğunu söyledi. Ancak günde birkaç saatini bir arkadaşına bakarak geçirmesine rağmen bir vasiyetname hazırlamayı düşünmemiş.

Doak, "(Aktif olamayacağım) noktaya geldiğimde, bu kötü olacak," dedi.

Adler, Lawrie ve Doak son yıllarını nasıl geçirmek istediklerine dair, bakım, yaşam düzenlemeleri ve kendileri için kimin karar verme yetkisine sahip olacağı da dahil olmak üzere bir plan yapmadıklarını söylediler. Üç kadın, herhangi bir düşüşün hızlı ve acı çekmeden gerçekleşmesini umuyor.

Onlar da çoğu nasıl yaşlanmak istedikleri konusunda yeterince planlama yapmayan pek çok Amerikalı gibi.

Pennsylvania Üniversitesi'nin 2017 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, 150 araştırmaya katılan yaklaşık 800.000 Amerikalının sadece %29'u bakım isteklerini ayrıntılı olarak açıklayan bir vasiyetname doldurmuş ve sadece %33'ü bir sağlık bakım vekili tayin etmiş.

Pandemi bu davranışı değiştirmek için pek bir şey yapmadı. Mayıs 2020'de, yaşlı insanlar Covid-19 nedeniyle endişe verici oranlarda ölürken, bir Gallup Anket i, ankete katılan Amerikalıların yarısından fazlasının bir yaşam vasiyetine sahip olmadığını söyledi.

Uzmanlar, birçok insan için bunun, kendi ölümleri hakkında konuşmaya karşı doğal bir isteksizlikten kaynaklandığını söylüyor.

San Francisco'da toplum temelli bir yaşlı hizmetleri kuruluşu olan On Lok'ta sekiz yıl çalışmış bir sosyal hizmet uzmanı olan Barbra Braganza, "Ölümle ilgili herhangi bir şey hakkında konuşmak istemediklerinde, 'Çocuklarım bununla ilgilenir' diyecekler" dedi. "O zaman ben de 'Çocukların bunu biliyor mu?' diye soruyorum. Bunlar mükemmel açık diyaloglar."

Braganza, insanların yaşlanan ebeveynleriyle sorunları yavaş yavaş gündeme getirmeye başlamalarını, çeşitli senaryolar ve seçenekler sunmalarını öneriyor. Nihayetinde, kişinin acil bir durumda kiminle iletişime geçeceği, sağlığı hakkında kimin karar verebileceği ve hangi koşullar altında yeniden canlandırılmak isteyip istemeyeceği konusundaki isteklerini yansıtan yasal belgeleri imzalaması gerekecektir.

Sosyal hizmet uzmanları, özellikle ameliyatlar gibi önemli olaylardan önce veya belirlenen karar merciinin artık bu rolü yerine getirememesi durumunda, kişilerin seçimlerini periyodik olarak güncellemelerine yardımcı olabilir.

Yetişkin çocuklar bu konuşmalara katılmakta tereddüt edebilirler, ancak "hemen bir karar vermeniz gereken bir şey olabilir. Bundan kaçınmak istiyoruz" diyor Braganza.

Yaşlanma hakkında sürekli bir konuşma

Gerontologlar ve sosyal hizmet uzmanları, sağlığın bozulması ya da kazaların genellikle yaşlı yetişkinleri ve ailelerini yaşlanmayı fark etmeye ve planlamaya sevk ettiğini, ancak bu tartışmaların insanlar yaşlanana kadar beklememesi gerektiğini söylüyor.

Berkeley'deki California Üniversitesi Sosyal Refah Okulu'nda Kleiner Yaşlanma Profesörü olan Andrew Scharlach, konuşmanın erken başlaması ve kişinin hayatı boyunca devam etmesi gerektiğini söyledi. Ve yaşlanmayla sınırlı kalmayıp kariyer, finansal planlama ve yaşamın diğer yönlerini de kapsamalıdır.

Scharlach, sürekli konuşmanın aile üyelerinin yaşlı kişi için neyin önemli olduğunu anlamalarını sağladığını, böylece "istediklerine sahip olmalarına yardımcı olabileceklerini" söyledi. Erken başlamak, yaşlı kişinin çocuklarının kendisini artık yetkin değil olarak algılayacağı ve rızası olmadan karar verme yetkisini devralacağı konusunda daha az endişeli olabileceği anlamına gelir.

Berkeley'de yaşlı yetişkinlerle çalışan bir ruh sağlığı klinik süpervizörü olan Cuidonce Corona, bir sağlık krizi sırasında bir adama ve ailesine rehberlik etmeye çalıştığında fark ettiği gibi, konuşma ne kadar uzun süre ertelenirse o kadar zor olabilir.

Corona, "Bir yaşlıya Alzheimer teşhisi konulduğunda onunla birlikte oturdum ve çok korkmuştu çünkü annesi Alzheimer'dan vefat etmişti ve kardeşindeki gerilemeyi görmüştü" dedi.

Corona başlangıçta adamın korkusunun yaşadığı belirti ve semptomlardan kaynaklandığını düşündü ve aileye bakım seçeneklerini ya da adamın destekli yaşama geçip geçmemesi gerektiğini tartışmalarını önerdi.

Corona, "Tartışma şiddetlendiğinde, adam ellerini yüzüne götürerek kanepeye uzandı," dedi. "Birden stresinin aslında teşhisin kendisi ve ailesi için ne anlama geldiğiyle ilgili olduğunu fark ettim."

Corona her bir aile üyesiyle ayrı ayrı konuştu ve bir plan geliştirdiler. Bazı üyeler evde destek hizmetleri organize ederken, bir diğeri faturalarla ilgilenmeyi kabul etti ve diğerleri de ödemeye yardımcı olmayı teklif etti.

Düşme risklerinin azaltılması

Plan yapmanın bir yolu, sevilen birinin evini düşme risklerine karşı değerlendirmek ve yürüteç ve tekerlekli sandalye gibi şeylere göre uyarlamaktır.

New York'taki Buffalo Üniversitesi'nde rehabilitasyon bilimi alanında klinik profesör olan Gerontolog Dr. Machiko Tomita, bir ev güvenliği değerlendirme aracı geliştiren bir ekibe liderlik etmiştir.

Kontrol listesi, bir evdeki potansiyel tehlikeleri özetliyor, düşme riskini artırabilecek öğeleri belirliyor ve bunları önlemek için önlemler öneriyor. Tomita, her yıl 3 yaşlı yetişkinden 1'inin düştüğünü ve bunların yaklaşık yarısının bir sonraki yıl tekrar düştüğünü söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, düşmeleri 65 yaş ve üstü kişiler için önde gelen yaralanma nedeni olarak listelemektedir.

Tomita, "74'e kadar dengenizi geliştirebilir ve vücudunuzu eğitebilirsiniz, ancak 75'ten sonra bu çok zor olacaktır" dedi.

Tomita, 65 yaşına gelmeden önce yaşlanma belirtilerine dikkat edilmesini öneriyor. Buna kilo takibi, su alımı, beslenme, egzersiz ve yaşanılan çevrenin değerlendirilmesi dahildir.

Bir başka yararlı araç da, bir evde bakım şirketinin bu konuşmaları başlatma planı olan "40-70 Kuralı"dır. Bu kural, insanlar 40 yaşına yaklaştığında ebeveynlerinin de 70 yaşına yaklaştığı ve bunun da yaşam düzenlemeleri, finans, sağlık, araba kullanma, flört ve yaşam sonu konularını kapsayacak yaşlanma konuşması yapmak için iyi bir zaman olduğu tahminine dayanmaktadır.

Home Instead'ın 40-70 Kuralı'na katkıda bulunan Arizona Üniversitesi iletişim profesörü Jake Harwood, "40-70'in arkasındaki motivasyonlardan biri, tetikleyicinin bir olayın gerçekleşmesini beklemek yerine belki de belirli bir yaş olması gerektiğiydi" dedi. "Eğer bir şey olursa, bir planı uygulamaya koyabilirler."

Harwood, yaşlıların konuşmayı başlatması gerektiğine inanıyor, çünkü genç nesiller ebeveynlerini kırmaktan veya utandırmaktan korkabilirler.

Harwood, "Şu anda yardıma ihtiyacım yok, araba kullanmakta, ev işlerinde ve yemek pişirmekte gayet iyiyim ama bundan beş ya da on yıl sonra olabilecekler için plan yapmak istiyorum" diyebilirler. "Oysa bir araba kazası geçirene kadar beklerseniz, çocuğunuz o arabanın anahtarlarını gerçekten elinden alacaktır."

Scharlach, yetişkin çocukların ebeveynleriyle konuşmaya yaşlanmayla mücadele eden diğer insanlar hakkında konuşarak başlamalarını öneriyor. "Erkek kardeşini, kız kardeşini ya da Joe Amca'yı görüyorum, bilirsin, onlarla ilgili bir şeyler oluyor. Bunun senin başına gelmesini istemiyorum."

Uzmanlar, aynı yol gösterici ilkelerle başlamanızı tavsiye ediyor: kişinin önceliklerini ve nasıl yaşlanmak istediğine dair isteklerini anlamak, bunlara saygı duymak ve bu konuda ona yardımcı olmak.

Leqi Zhong, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Gazetecilik Yüksek Okulu'nda Araştırmacı Habercilik Programı'nda yazar olarak görev yapmaktadır. Bu haberi SCAN Vakfı'ndan aldığı hibe ile gerçekleştirmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com