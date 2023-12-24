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Daha kısa setler ve atış saatleri - ATP kural değişikliği deneyine devam ediyor

Amerika Açık'ta 25 saniyelik şut saati kullanılacak

Next Gen Finalleri yeni kurallarla daha fazla deneme yapacak

Değişiklikler 2019'dan itibaren erkekler turunda kullanılabilir

Havlu rafları, daha kısa setler ve daha az ısınma gibi kural değişiklikleri ve 25 saniyelik şut saati gibi diğer yenilikler Kasım ayındaki Yeni Nesil ATP Finallerinde daha fazla denenecek ve 2019 gibi erken bir tarihte erkekler turunda tanıtılabilir.

Tenisin erkek erteleyicilerini potansiyel olarak endişelendirebilecek olan servis atma saatidir.

25 saniyelik servis saati ilk kez geçen yılki sezon sonu turnuvasında en iyi 21 yaş ve altı oyuncular için kullanıldı ve bu yılki Amerika Açık'ta ilk kez bir grand slam'de uygulanacak.

Zaman ihlali kuralları sporda zaten mevcut, ancak şut saati oyuncuların ve seyircilerin zamanın nasıl geçtiğini görmesini sağlıyor.

ABD Açık'ta 25 saniye içinde servis atılmamasının sonuçları henüz kesinleşmedi, ancak saat bu yılki Avustralya Açık elemelerinde kullanıldı ve bu ayın sonunda gerçekleşecek Fransa Açık elemelerinde de kullanılacak.

Bu yılki Amerika Açık'ta ayrıca her maçtan önce yedi dakikalık bir ısınma süresi uygulanacak - oyuncuların sahaya çıktıkları andan yazı tura için filede buluştukları ana kadar bir dakikaları olacak. Bu kuralı ihlal eden oyuncular 20,000$ para cezasına çarptırılabilir.

Sayılar arasında zaman geçirmesiyle ünlü Rafael Nadal, şut saatine karşı olduğunu dile getirdi.

Dünya 2 numarası daha önce "Eğer iyi oynamak istiyorsanız, oyuncuların biraz nefes almasına izin vermelisiniz" demişti.

"Bizler makine değiliz. Novak (Djokovic) ile oynadığım gibi maçlar yapmak istiyorsanız, 50 vuruşluk ralliler oynamayı ve 25 saniye içinde bir sonraki puanı oynamaya hazır olmayı bekleyemezsiniz," diye ekledi Nadal, 2012'de altı saat süren Avustralya Açık finalinde filenin diğer tarafında olmasıyla ünlü Sırp'a atıfta bulunarak.

"Ama eğer harika bir gösteri istemiyorsanız, elbette bu harika bir gelişme."

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Erkekler profesyonel tenis turnuvalarının yönetim organı olan ATP Salı günü yaptığı açıklamada 6-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Yeni Nesil Finallerinin ilk dört oyun setini test etmeye devam edeceğini, avantaj skorlamasının olmayacağını ve kafa setleri aracılığıyla maç içi oyuncu koçluğu yapılacağını duyurdu.

Isınmalar da beş dakikadan dört dakikaya indirilecek ve oyuncuların kortun arka tarafındaki havlu askısını kullanmaları gerekecek, böylece top toplayıcı erkek ve kızların havlu taşıma ihtiyacı ortadan kalkacak.

Siz tenise hangi kural değişikliklerini getirirdiniz? Facebook sayfamızda görüşlerinizi belirtin.

ATP icra kurulu başkanı ve başkanı Chris Kermode yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tenis tarih ve geleneklerle yoğrulmuş bir spordur ve bunun korunması gerektiğine hiç şüphe yoktur.

"Ancak bu yeni etkinlik bazı potansiyel değişiklikleri gözden geçirmemizi sağladı ve geçen yılki etkinliğin formatıyla ilgili olarak paydaşlarımızdan çok olumlu geri bildirimler aldık.

"Bununla birlikte, etkili sonuçlar çıkarmamıza yardımcı olacak daha büyük bir örneklem büyüklüğüne ihtiyacımız olduğunun farkındayız, bu nedenle bu yılki etkinlik, 2019 için normal Tur'a dahil etmek istediğimiz değişikliklerden hangilerini değerlendirmemize yardımcı olmak için bize bu sürekliliği sağlayacak."

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ATP'ye göre bu yılki Next Gen turnuvasında maçların ortalama süresi bir saat 36 dakika oldu. ATP Dünya Turu'nda geçen yılki ortalama ise bir saat 39 dakikaydı.

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Kaynak: edition.cnn.com