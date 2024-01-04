'Daha çok zamanım var': Novak Djokovic Avustralya Açık öncesinde sakatlık endişelerini önemsemiyor

Dünya 1 numarası 6-4 6-4 mağlup oldu - 2018'den bu yana Avustralya topraklarındaki ilk yenilgisi, 43 maçlık bir seri - ve üst üste ikinci maç için sağ bileğine antrenör tarafından tedavi uygulandı.

Avustralya beraberliği 3-0 kazanarak Birleşik Kupa yarı finallerine yükseldi.

"Reuters'ın haberine göre Djokovic gazetecilere verdiği demeçte, "Sezonun açılış haftasında fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak %100 olmayacağımı biliyordum. "Bunu ben de beklemiyordum.

"Kendi seviyemde değildim ama kortta kendimi en iyi hissetmediğim ve rakibimin çok iyi oynadığı günlerden biriydi.

"Dürüst olmak gerekirse iyi olacağımı düşünüyorum," diye ekledi Djokovic. "[Bileğimdeki sakatlık] özellikle forehand ve servisler üzerinde oldukça etkili oldu. Avustralya Açık için kendimi doğru forma sokmak için yeterince zamanım olduğunu düşünüyorum."

24 kez grand slam kazanan tenisçi, Down Under'da tacını korumak ve rekor kırarak 11. Avustralya Açık şampiyonluğunu kazanmak için ezici bir favori konumunda.

Turnuva 14 Ocak Pazar günü, organizatörlerin geçen yıl bazı oyuncuların eleştirilerine neden olan geç bitişleri önlemeye çalışması nedeniyle her zamankinden bir gün önce başlıyor.

Djokovic tam sağlığına kavuşma sürecinin artık kendisine "garip gelmediği" konusunda ısrar etti.

"Bu alışılmadık bir durum değil," dedi. "Bu tür durumları pek çok kez yaşadım ve kendimi hazır hale getirmek için ekibimle birlikte ne yapmam gerektiğini biliyorum. Umarım bu sefer sakatlanmam.

"Üzerinde çalışacağımız şey bu, vücudumu doğru şekle, en uygun duruma getirmek, böylece umarım tüm Avustralya Açık boyunca yüksek seviyede performans gösterebilirim."

Diğer yandan, Polonya 18 takımlı karışık turnuvada Çin'i 3-0 yenerek yarı finale yükselirken, Fransa ve Norveç 1-1 berabere kaldı.

Nadal sakatlıktan güçlü dönüşünü sürdürüyor

Bu arada, 22 kez grand slam şampiyonu olan Rafael Nadal, Perşembe günü Avustralyalı joker Jason Kubler'i 6-1 6-2 yenerek Brisbane International'da çeyrek finalde yer almak için etkileyici geri dönüşünü sürdürdü.

Nadal, 2023 Avustralya Açık'ta geçirdiği sakatlık nedeniyle bir yıl aradan sonra çıktığı ikinci tekler maçına hızlı bir başlangıç yaparak ilk sette 5-0 öne geçti.

Kubler sonunda oyuna ortak olmayı başardı ancak 37 yaşındaki İspanyol tenisçi ikinci sette de momentumunu sürdürerek zafere ulaştı.

Nadal son sekizde bir başka Avustralyalı Jordan Thompson ile oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com