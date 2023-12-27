Dağlık Karabağ'dan Ermeni göçü neden Azerbaycan'ın hırslarını sona erdirmeyebilir?

Azerbaycan, dünyanın en uzun süreli çatışmalarından birine ev sahipliği yapan küçük bir Kafkasya bölgesi olan Dağlık Karabağ'ı kaybetmenin acısını onlarca yıldır yaşıyordu. Ermeniler Dağlık Karabağ'ı medeniyetlerinin beşiği olarak müjdeliyor, ancak Dağlık Karabağ Azerbaycan sınırları içinde, düşman denizlerdeki bir ada gibi duruyor.

Azerbaycan ve Ermenistan ayrı Sovyet cumhuriyetleri olarak Moskova'nın gözetimi altında iyi geçiniyorlardı. Ancak bu imparatorluk çökerken, o zamanlar yükselen güç olan Ermenistan, 1990'larda kanlı bir savaşta Dağlık Karabağ'ı zayıf komşusundan ele geçirdi.

Bu yenilgi Aliyev'in iyileştirmeye söz verdiği "iltihaplı bir yara" haline geldi. Ancak sadece "çatışmayı dondurmayı" amaçladığına inandığı diplomatik görüşmelerden hayal kırıklığına uğradı. Minsk'ten Key West'e onlarca yıl süren "anlamsız ve sonuçsuz" zirvelerden sonra tutumunu değiştirdi.

Diplomasinin başarısız olduğu yerde kaba kuvvet devreye girdi. Çatışma dondurulmuş halde kalırken Azerbaycan dönüştü. Artık petrol zengini olan, Türkiye tarafından desteklenen ve tepeden tırnağa silahlanmış olan Azerbaycan, 2020'de 44 gün süren bir savaşla Dağlık Karabağ'ın üçte birini geri aldı ve bu savaş ancak Rusya'nın arabuluculuğuyla sağlanan bir ateşkesle durdurulabildi.

Ancak anlaşmanın kırılgan olduğu kanıtlandı ve Eylül ayında Azerbaycan yeniden saldırdı. Askeri gücüne karşı koyamayan Karabağ hükümeti sadece 24 saat içinde teslim oldu. Bölgenin etnik Ermeni nüfusu bir hafta içinde kaçtı; Avrupa Parlamentosu'nun etnik temizlik anlamına geldiğini söylediği bu göç, Azerbaycan'ın reddettiği bir iddiaydı. Aliyev bu ay katıldığı bir forumda "Biz savaşla barış getirdik" dedi.

Bu barışın kalıcı olup olmayacağı ise belirsiz. Azerbaycan'da pek çok kişi, Aliyev'in meşruiyetini üzerine inşa ettiği etnik milliyetçiliğin ve toprakların yeniden birleştirilmesi vaadinin dağılmaktan ziyade yeni hedefler bulacağından korkuyor.

Zayıf ordusu ve müttefiklerinin yokluğu nedeniyle açıkta kalan Ermenistan'da ise devlet, birçoğu yeni hayatlarına uyum sağlayamadıklarını söyleyen 100.000'den fazla Karabağlı mülteciyi kabul etmekte zorlanıyor.

Belirsizlik içinde yaşam

Nonna Poghosyan, kocası, ikiz çocukları ve yaşlı ebeveynleriyle birlikte Karabağ'ın başkenti Stepanakert'teki evinden kaçtı. Şimdi Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da küçük bir daire kiralıyorlar. Ancak Ermenistan Amerikan Üniversitesi'nin Stepanakert'teki program koordinatörü olarak çalışan Poghosyan, aklının hala Karabağ'da olduğunu söylüyor.

"Stepanakert'te neler olduğunu öğrenmek için can atıyorum. Benim evime ne oluyor? Oradaki havayı soluyan herkesi kıskanıyorum," dedi CNN'e.

Aliyev terk edilmiş evlere "dokunulmadığını" söyledi, ancak sosyal medyadaki videolar Azerbaycan askerlerinin evleri tahrip ettiğini gösteriyor.

"Başka biri tarafından alındığını düşünmek istemiyorum. Bu bizim çocuklarımız için inşa ettiğimiz ev," diyor Poghosyan.

Azerbaycan roketleri 19 Eylül'de Stepanakert'i vurduğunda çocukları okuldan eve dönüyordu. Kocası onları yol kenarında bulmuş ve bir sığınağa götürmüş. Ertesi gün uyandıklarında hükümet -kendini Artsakh Cumhuriyeti olarak tanımlayan- teslim olmuştu. Hayatları bir gecede çözülmüş.

Bir sonraki hafta neredeyse tüm nüfusla birlikte evlerinden kaçtılar. O zamana kadar açlıktan ölmüş ve bitkin düşmüşlerdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın Laçin koridorunu (enklavı Ermenistan'a bağlayan tek yol) keserek gıda, ilaç ve diğer malzemelerin ithalatını engellemesinin ardından 10 ay boyunca abluka altında kalmıştı.

Şimdi, ihtiyaç maddelerinin girişinin engellendiği yol, halkın akın akın dışarı çıkmasına izin verecek şekilde açıldı. Poghosyan, on binlerce kişinin aynı anda kaçması nedeniyle, normalde dört saat süren Stepanakert'ten Yerevan'a arabayla gitmenin dört gün sürdüğünü söyledi.

Ermenistan vatandaşları olarak Yerevan hükümeti mültecileri memnuniyetle karşıladı. Ancak sağlayabildiği destek yetersiz. Poghosyan bir defaya mahsus 100.000 Ermeni dramı (yaklaşık 250 dolar) ödeme almış ama 300.000 dram (yaklaşık 750 dolar) kira ödüyor. Ailesi, çocuklarının eğitimi için bir kenara koydukları ve sadece birkaç ay yetecek olan birikimleriyle geçiniyor.

Karabağ hükümetinin dağılması Poghosyan'ı çocuk yardımından, anne ve babasını emekli maaşlarından, eski bir asker olan kocasını da maaşından yoksun bırakmış. Ama bir dairesi olduğu için kendini şanslı sayıyor. "Arabalarda yaşayan insanlar var. Okul bodrumlarında, oyun alanlarında yaşayan insanlar var" diyor.

'Ruhlarımızı orada bıraktık'

Gayane Lalabekyan, her sabah uyandığında Yerevan'daki yeni dairesini gördüğünü ve kendisine doğru şeyi yapıp yapmadığını sorduğunu söyledi. Yeni hayatlarını kabullenmeye çalışan pek çok Karabağlı Ermeni, neyi farklı yapabileceklerini merak ediyor.

"Kendime 'Doğru hareket miydi' diye soruyorum." İngilizce öğretmeni olan Lalabekyan CNN'e konuştu. Vatanını terk ettiği için sık sık suçluluk duygusuna kapılıyor ama sonra kaçarken hissettiği "ilkel korkuyu" hatırlıyor.

"Kızımı ve küçük oğlunu gördüğümde; annemi gördüğümde, 72 yaşında; oğlumu ve karısını gördüğümde, Temmuz ayında evlendiler; orada kalsaydık, belki de onlara sahip olamayacağımı görüyorum" dedi.

Aliyev, Karabağ'da kalmak isteyen Ermenilerin Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmek zorunda kalacaklarını söyledi. "Onların iki şansı vardı: Ya Azerbaycan'ın geri kalanıyla bütünleşecekler ya da tarihe karışacaklar" dedi.

Ancak nesiller boyu süren şiddet olaylarının ardından çok az Ermeni Azerbaycan'da güven içinde yaşayabileceğine inanıyor ve Azerbaycan'ın bölgede "terörle mücadele önlemleri" adı altında hiçbir sivilin zarar görmediği yönündeki ısrarına rağmen neredeyse hiçbiri Bakü'deki hükümetin yönetimine boyun eğmiyor.

"Aliyev gerçek bir adam değil, o bir şeytan. Verdikleri sözlere güvenemeyiz," dedi Lalabekyan. "Birlikte yaşayamayız."

Karabağ Ermenilerinin, 2020'de Moskova'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin şartları uyarınca bölgeye konuşlandırılan Rus barış gücü askerleri tarafından korunması gerekiyordu.

Ancak saldırı, Ermenistan'ın Rusya ile ilişkilerinde bir kırılmanın hemen ardından geldi; Erivan, uzun süredir müttefikinin Azerbaycan'ın saldırganlığına karşı kendisini savunmakta başarısız olduğu için hayal kırıklığına uğradı. Güvenlik aygıtını çeşitlendirmekten başka çaresi olmadığını düşünen Ermenistan, Batılı ülkelerle yeni yeni ortaklıklar kurmaya başladı.

Rusya için bu hamle bir ihanetti. Bu fırsatı, muhtaç komşusundan elini eteğini çekmek için kullandı. Ukrayna'daki askeri harekatından kaynak aktaramayan ve Azerbaycan ile Türkiye'yi kızdırmak istemeyen Rusya, müzakere ettiği ateşkesin bozulmasına seyirci kaldı - ancak Kremlin daha sonra barış gücü birliğine yönelik eleştirileri reddetti.

Rusya'nın koruması yokken ve Batı'nın desteği sadece retorikken, Karabağ Ermenileri kaçmaktan başka çareleri olmadığını hissettiler. Ancak bunu kabullenmek, kendi ülkesinde bir yabancı gibi hissettiğini söyleyen Lalabekyan'a pek teselli vermiyor.

"Bundan sonra ne yapacağız? Kim olduğumuzu bilmiyoruz. Artsakh vatandaşı mıyız yoksa Ermenistan vatandaşı mı? Bu soruya cevap veremiyoruz. Her şeyimizi orada bıraktık. Ruhlarımızı orada bıraktık."

Barış ihtimali

Bazı soğukkanlı gözlemciler Karabağlı mültecilerin durumunun bölgesel barışın trajik bir bedeli olabileceğini savunuyor. Dağlık Karabağ uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanındığı için Ermenistan'ın bu bölgeyi terk etmesi uzlaşma için bir ön koşuldu.

Ancak Aliyev zafer konusunda çok az yüce gönüllülük gösterdi. Enklavı ilk ziyaretinde Karabağ bayrağını çiğnedi ve kaçmaya çalışırken hapsettiği Karabağlı siyasetçilerle alay etti.

Gözaltına alınanlar arasında Artsakh'ın eski Devlet Bakanı Ruben Vardanyan da var. Vardanyan'ın oğlu David, CNN'e yaptığı açıklamada babasının şu anda içinde bulunduğu "şeffaf olmayan adalet sistemini" anlattı ve diğer şeylerin yanı sıra "terörizmi finanse etmek" ve "yasadışı sınır geçişleri" ile suçlandığını söyledi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmadığından Vardanyan'ın konsolosluk erişimine izin verilmiyor. David, 27 Eylül'de tutuklanmasından bu yana babasıyla sadece bir kez, hapishane telefonu aracılığıyla konuşabildi. David, "Sadece bir süre daha orada kalabileceğini söyledi," dedi.

"Eğer bölgede Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekten barış istiyorsak, bir barış anlaşması imzalanırken siyasi mahkumların hala hapiste olmasına izin veremezsiniz" dedi.

Karabağ'ın yeniden fethinden sonraki haftalarda Bakü, Batı'nın Azerbaycan'a karşı önyargılı olduğunu öne sürerek Brüksel ve Washington'daki barış görüşmelerini iptal etti. Bu arada, toprak hırsları etrafındaki retoriği keskinleşti. Hükümet belgelerinde Ermenistan'dan "Batı Azerbaycan" olarak bahsediliyor ve Ermenistan'ın Azerbaycan toprakları üzerinde kurulduğu iddia edilen milliyetçi bir kavram.

Ancak 7 Aralık'ta Azerbaycan ve Ermenistan'ın Brüksel ya da Washington'un arabuluculuğunda olmayan ancak her ikisi tarafından da memnuniyetle karşılanan bir anlaşma ile esir takası konusunda anlaşmaya varmaları bir umut ışığı oldu. ABD, takasın "daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek için zemin hazırlayacağını" umduğunu söyledi. Ermenistan ayrıca Azerbaycan'ın gelecek yıl COP29 iklim konferansına ev sahipliği yapma adaylığı üzerindeki engelini de kaldırdı.

Ancak en büyük anlaşmazlık noktası muhtemelen, Azerbaycan'ın anakaradan güney Ermenistan'ın bir parçasıyla ayrılmış bir eksklavı olan Nahçıvan olacak. Aliyev, Ermenistan'ı keserek Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlayacak bir "kara koridoru" inşa etmeyi umuyor.

Aliyev sözde "Zengezur" koridorunu "Ermenistan istese de istemese de gerçekleşecek" "tarihi bir gereklilik" olarak tanımladı.

Ermenistan bu fikre tamamen karşı değil, ancak topraklarının bir kısmı üzerindeki kontrolünden vazgeçmeyi reddediyor. Geçtiğimiz ay, Ermenistan'ı Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, İran ve diğer ülkelere daha iyi bağlamak için terk edilmiş tren hatlarını restore ederek bölgenin altyapısını canlandırmaya yönelik bir plan sundu. Uzun süren çatışmalar sırasında gerçekleşemeyen ticaretten faydalanmayı umuyor ve projeyi "Barış Kavşağı" olarak adlandırıyor.

Ancak Ermenistan'ın tercihlerinin pek bir önemi olmayabilir. Aliyev Aralık ayında "anakaradan (Azerbaycan) Nahçıvan'a giderken gümrük vergisi, kontrol, sınır güvenliği olmamalı" dedi ve Ermenilerin "masrafları kendilerine ait olmak üzere" inşaata hemen başlamaları gerektiğini ekledi.

Aliyev, Ermenistan topraklarını işgal etmek gibi bir planları olmadığını söyledi ve "isteseydik bunu yapardık" dedi. Ancak aynı etkinlikte, bölgenin 1920'de Sovyet yönetimi altında Azerbaycan'dan "alındığını" söyledi ve Ermenistan'ı "toprak bütünlüğünüze itiraz etmek için daha fazla tarihi, siyasi ve yasal hakkımız var" diye uyardı.

Carnegie Endowment for International Peace'in Rusya ve Avrasya programında kıdemli bir akademisyen olan Anna Ohanyan, Aliyev'in söyleminin esir takasının açıklanmasından bu yana yumuşadığını, ancak bunun "büyük ölçüde ABD'den gelen güçlü bir geri itme nedeniyle" olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Ohanyan, "Aliyev'in amaçları değişmedi: Dağlık Karabağ'ın kontrolünü tamamen ele geçirdikten sonra bile Ermenistan ile bir rekabet ya da çatışmaya ihtiyacı var" dedi. "COP29'a ev sahipliği yapmak Aliyev'in belki bir yıl boyunca uslu durmasını sağlayabilir ama bu uluslararası kurallara göre oynayacağının garantisi değil. Rusya 2014'te Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı ve hemen ardından Kırım'ı ilhak etti."

Diplomasi yine sonuçsuz kalabilir. Analistler Azerbaycan'ın güney Ermenistan çevresinde artan askeri varlığı konusunda uyarıyor. Kriz Grubu'nun Güney Kafkasya kıdemli analisti Olesya Vartanyan CNN'e verdiği demeçte "Azerbaycan güçlerinin sınır boyunca konuşlandığı bölgelerden birinde Ermenistan'ı parçalara ayırmaları çok az zamanlarını alır" dedi.

Karabağ Ermenileri her zaman büyük güçlerin çatışmasının hedefinde olduklarını biliyorlardı. Ancak 30 yıllık göreceli barışın ardından işlerin bu kadar çabuk bozulmasını beklemiyorlardı. Yeni bir yıla girerken, evlerinden, mallarından ve geçim kaynaklarından mahrum bir şekilde belirsiz bir geleceğe bakıyorlar.

"Bunun büyük ülkelerin dahil olduğu büyük bir oyun olduğunu anlıyorum: Rusya'nın çıkarları, Türkiye'nin çıkarları, Azerbaycan'ın tüm bunların arasında bir oyuncu olması, Ermenistan'ın dayanamayacak kadar zayıf olması. Bunu küresel olarak anlıyorum," dedi Poghosyan. "Ancak 100,000 kişi düzeyinde bu bir trajedi."

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Kaynak: edition.cnn.com