Cuma günkü istihdam raporundan ne beklemeli, 2023'ün son çetelesi

Bu rakam 2022'de elde edilen 4,79 milyon istihdamın -1939'dan bu yana en yüksek ikinci yıllık toplam- çok altında olsa da, 2023 işgücü piyasası için dönemeçler, dönüşler ve tarihi kazanımlarla dolu bir yıl olarak geçecek.

Geçen yıl Ocak ayında işsizlik oranı %3,4'e düşerek Neil Armstrong'un aya ayak bastığı 1969 yılından bu yana görülmemiş bir seviyeye geriledi.

Nisan 2023'te Siyah işçiler için işsizlik oranı %4,7 ile rekor düşük seviyeye ulaştı.

Haziran ayında ise çalışma çağındaki (25-54 yaş arası) kadınların işgücüne katılım oranı %77,8 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kasım ayında genel işgücüne katılım oranı %62,8 ile pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İstihdam eğitimi veren kar amacı gütmeyen WorkingNation'ın başkanı olan eski Çalışma Bakanlığı yetkilisi Jane Oates CNN'e verdiği röportajda "Siyah erkekler için iyi bir yıl oldu; Siyah kadınlar için iyi bir yıl oldu; genel olarak kadınlar için iyi bir yıl oldu" dedi.

Grev yılı

2023 aynı zamanda tartışmasız bir şekilde işçi gücünün yılı oldu: Pandemi birçok kişiyi kariyer yollarını ve iş-yaşam dengelerini yeniden değerlendirmeye sevk ederken, ardından gelen sıkı işgücü piyasası onlara başka fırsatlar arama cesareti verdi. Tarihsel olarak düşük işsizlik ve tarihsel olarak yüksek iş açıkları, işçilerin daha iyi ücret, iyileştirilmiş sağlık hizmetleri veya yaşam kalitesinin iyileştirilmesini talep edebilecekleri anlamına geliyordu.

2023'te yazarlardan oyunculara, hemşirelerden otomotiv işçilerine kadar yüz binlerce işçi greve gitti. Başkan Joe Biden bile grev hattında yer alarak Birleşik Otomobil İşçilerinin General Motors, Ford ve Stellantis'e karşı gerçekleştirdiği tarihi greve dikkat çekti.

11,000'den fazla üyesi olan Amerika Yazarlar Birliği ve 160,000 sinema ve televizyon oyuncusunu temsil eden SAG-AFTRA da 2023 yılında greve giderek film çekimlerini durdurdu. Her iki sendika da 1960 yılından bu yana ilk kez aynı anda greve gitmiş oldu.

Cornell Üniversitesi Endüstri ve Çalışma İlişkileri Okulu 'nun ABD'deki iş bırakma eylemlerine ilişkin veri tabanı, 100 ya da daha fazla işçinin katıldığı ve bir haftadan uzun süren 70 grev olduğunu gösteriyor. Bu, bir önceki yıla göre %59'luk bir artış anlamına geliyor.

CNN tarafından yapılan bir analize göre, sadece geçen yıl yaklaşık 900.000 sendikalı işçi %10 veya daha fazla ücret artışı elde etti.

Bu hafta 2023 verilerinde karışık bir tablo

Perşembe sabahı açıklanan en son ilk haftalık işsizlik başvuruları, 30 Aralık'ta sona eren hafta için 202.000 kişinin ilk kez işsizlik sigortası yardımı için başvurduğunu ve 216.000 olan tahminlerin altında olduğunu gösteriyor. Devam eden işsizlik başvuruları ise 1,855 milyon ile bir önceki haftanın 1,875 milyonluk seviyesinden ve 1,881 milyonluk tahminin altında kaldı.

FactSet'e göre ADP Perşembe günü, özel sektör istihdamının Aralık ayında 164,000 arttığını, Kasım ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş 101,000'den büyük bir sıçrama olduğunu ve 125,000'lik konsensüs tahminlerinden daha iyi olduğunu bildirdi. İşe alım toplamı genellikle Cuma günkü Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun manşet rakamı için bir vekil olarak görülüyor.

ADP'nin baş ekonomisti Nela Richardson, "Pandemi öncesi işe alımlarla büyük ölçüde uyumlu bir işgücü piyasasına geri dönüyoruz" dedi.

JOLTS raporu olarak da bilinen İş Açıkları ve İşgücü Devir Anketi, Çarşamba günü Kasım ayında iş ilanlarının Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış 8,79 milyon açık iş ilanı vardı. FactSet'e göre bu rakam, Ekim ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş 8,85 milyondan daha düşük ve ekonomistlerin 8,77 milyon açık iş beklentisiyle kabaca aynı doğrultuda.

Ancak işe yerleştirme firması Challenger, Gray & Christmas tarafından Perşembe sabahı açıklanan aylık verilere göre, ABD merkezli işverenler Aralık ayında sadece 34.817 kişiyi işten çıkardığını duyurdu. Bu rakam Kasım ayına kıyasla %24'lük bir düşüş ve yılın en düşük ikinci aylık toplamı. İşten çıkarmalar da bir önceki yıla göre %20 azaldı.

FwdBonds ekonomisti Christopher Rupkey Perşembe günkü notunda "Şirketler daha az iş ilanı veriyor, ancak işçi çıkarmıyorlar ve bu da yeni yılda ekonomik büyümeyi artı sütunda tutuyor" diye yazdı. "İşgücü piyasası şu anda ne çok sıcak ne de çok soğuk. İşgücü piyasasının enflasyonu daha da aşağı çekecek kadar 'yeniden dengelenip dengelenmediğini' söylemeyi Fed yetkililerine bırakacağız."

Aralık ayı istihdam raporundan ne beklemeliyiz?

FactSet konsensüs tahminlerine göre, 2023'ün son ayı için 160.000 istihdam tahmini, Kasım ayındaki 199.000 net kazançtan daha düşük olacaktır; bu sayı, grev hatlarından çıkan otomobil işçileri ve aktörler tarafından çarpıtılmıştır.

Ekonomistler işsizlik oranının bir önceki ayki %3,7 seviyesinden %3,8'e yükselebileceğini öngörüyor.

Aralık 2023'te herhangi bir net istihdam artışı, işgücü piyasasındaki mevcut genişleme dönemini 36 aya çıkararak kayıtlara geçen en yüksek beşinci dönem olacaktır.

Rupkey geçen hafta CNN'e verdiği bir mülakatta, "Ekonominin önümüzdeki yıl resesyona girip girmeyeceği konusundaki tartışmayı çözmeye çalışmak söz konusu olduğunda, gezegende bordro istihdam raporundan daha önemli bir ekonomik haber olamaz," dedi. "İstihdam kayıplarının olmadığı bir resesyon yaşamadık, bu nedenle işgücü piyasasının ivme kaybedip kaybetmediğini görmek için takipte olacağız."

2024'ten ne beklemeliyiz

İşgücü piyasasının yavaş ama istikrarlı bir şekilde yumuşaması, Federal Rezerv'in yumuşak iniş yapma şansının altını çizecektir - ekonomik faaliyette enflasyonu düşüren ancak işsizliği artırmaktan kaçınan bir düşüş. Daha düşük enflasyon, merkez bankasına son iki yıldaki 11 cezalandırıcı faiz artışının ardından faiz indirimlerine başlayabileceği sinyalini verecektir.

Fed yetkililerinin Aralık ayında açıklanan son ekonomik projeksiyonları, Mart 2022'de tarihi enflasyonla mücadele kampanyasını başlatmalarından bu yana ilk kez bu yıl faiz indirimine gitmeyi beklediklerini gösterdi.

Wall Street faiz indirimi için sabırsızlanırken, bazı yatırımcılar ilk faiz indiriminin Mart ayında yapılacağını tahmin ediyor. Ancak bazı Fed yetkilileri, jeopolitik gerilimler ve ABD başkanlık seçimleri de dahil olmak üzere enflasyonun yenilgisini sabote edebilecek risklerin hala var olduğunu vurgulayarak bu iyimserliği yumuşattı.

Fed Başkanı Jerome Powell uzun zamandır işgücü piyasasının baş döndürücü hızından uzaklaşması ve mevcut iş sayısı ile bu işlere girmek isteyenlerin sayısının daha iyi bir uyum göstermesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Ancak geçtiğimiz ay Powell, ABD iş piyasasının "daha iyi bir dengeye" geldiğini kabul etti.

Fed'in para politikasını belirleyen komitesi bir sonraki faiz kararını 31 Ocak'ta, 2024 yılının ilk istihdam raporunun açıklanmasından sadece iki gün önce açıklayacak.

CNN'den Chris Isidore bu makaleye katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com