Cruise Critic'in 2018 için en popüler yolcu gemisi destinasyonları

Cruise Critic'in bu yılki en popüler kruvaziyer destinasyonlarından bazıları - 1 numara da dahil olmak üzere - sizi şaşırtabilir.

Kruvaziyer değerlendirme şirketi Temmuz ayında 2018 Critic's Cruisers' Choice Destinasyon Ödülleri 'ni yayınladı ve 2018 için ilk 10 seçim hem nehir gezisi hem de okyanus gemisi limanlarını kapsıyor.

Dünya çapında 18 kruvaziyer bölgesi arasından finale kalanları tüketici puanları belirledi.

Cruise Critic Kıdemli Genel Yayın Yönetmeni Colleen McDaniel, "Verilerimiz düzenli olarak gösteriyor ki, ister ilk kez gemi seyahati yapacak olun, ister onlarca kez gemi seyahati yapmış olun, gemi seyahati için alışveriş yaparken destinasyon en çok dikkate alınan unsurdur" dedi.

İşte en iyi 10 seçenek:

10. Villefranche, Fransa

Villefranche-sur-Mer olarak da bilinen Villefranche'ı daha önce duymadıysanız sorun değil, zira bu sahil köyü daha ünlü komşuları Nice ve Monako arasında sıkışıp kalmıştır.

Gözden kaçmış olması, eski balıkçı köyünün, özellikle de 13. yüzyıldan kalma binalarıyla Eski Şehir bölümünün cazibesini korumasına yardımcı olmuştur.

Kaldırım kafeleri ve kumlu bir plajla kaplı limana bağlı kalmak cazip olsa da, dik, merdivenlerle kaplı tepelere tırmanmaya istekli olanlar, Eski Kent'in mağazaları ve yemek seçeneklerinin yanı sıra daha otantik ve daha uygun fiyatlı yiyecek seçenekleriyle ödüllendirilecektir.

Keşfetmek aynı zamanda Fransız Rivierası'ndaki yerel yaşama da bir bakış sağlayacaktır - kasabanın sınırdan arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta olduğu düşünüldüğünde İtalya'dan büyük ölçüde etkilenen bir yaşam.

Görülmeye değer diğer yerler arasında 16. yüzyıldan kalma Saint Elme Kalesi ve yerel pazarlar bulunmaktadır.

9. Dubrovnik, Hırvatistan

Dubrovnik'in pişmiş topraktan yapılmış binaları, Adriyatik Denizi'nin masmavi sularına karşı gurur verici bir kontrast oluşturuyor.

Kentin yedinci yüzyıldan kalma köklerine rağmen, günümüz ziyaretçilerinin "Game of Thrones" ve "Star Wars" filmlerinin çekim yerlerini (spoiler uyarısı: Eski Kent'in ana caddesi Stradum bunlardan biridir) ve kentin antik surlarını görme olasılığı yüksektir.

Her iki durumda da, 17. yüzyılda meydana gelen bir deprem ve 90'lardaki Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı'nın ardından Ortaçağ mimarisi korunmuş ve restore edilmiş olan araçsız Eski Kent, aksiyonun merkezidir.

Bu UNESCO alanı, restoranlar ve mağazalarla kaplı arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşarak ya da Eski Kent'e rakipsiz bir genel bakış için Srd Dağı'nın tepesine teleferikle çıkarak takdir edilebilir.

Deniz seviyesine geri döndüğünüzde, 1400'lü yıllardan beri kullanılan tarihi Rektör Sarayı, şehrin geçmişi hakkında bilgi vermektedir.

Şehirden (ama muhtemelen kalabalıktan değil) bir kaçış yolu, plaj barı, plaj yatakları ve duşları olan küçük bir kumlu bölüm olan yakındaki Banje Plajı'na yürüyerek bulunabilir.

8. Petersburg, Rusya

Kış, Çaykovski ve Hermitage, Baltık Denizi kıyısında yer alan eski başkent St. Petersburg'u tanımlarken akla gelen ortak kelimelerden bazılarıdır.

Belki de daha az bilinen, Büyük Petro'nun kanalları, bulvarları ve mimarisinde de görüldüğü gibi şehre Avrupai bir hava kattığı gerçeğidir.

Ya da şehrin Mayıs ve Temmuz ayları arasında günde neredeyse 24 saat güneş ışığı aldığı gerçeği, Beyaz Geceler olarak adlandırılan ve ek konserler, festivaller ve genel açık hava şenlikleri getiren bir dönem.

Ancak Mikhailovsky Tiyatrosu veya Mariinsky Tiyatrosu'nda bir bale veya opera izlemeden ya da süslü yeşil ve altın barok Kış Sarayı'nın içindeki devasa Devlet Hermitage Müzesi koleksiyonunu görmeden hiçbir ziyaret tamamlanmış sayılmaz.

Ve görüntüsü şehirle özdeşleşmiş olan Dökülen Kan Üzerindeki Kurtarıcı Kilisesi, şüphesiz her amatör ve profesyonel fotoğrafçının listesinde yer alır.

Koyu renkli ismi, binanın mavi, yeşil ve altın renklerle donatılmış Noel süslerini andıran küre şeklindeki beş tuhaf kubbesiyle tam bir tezat oluşturmaktadır.

Tüm bu ağır toplar tekrar ziyaretleri garanti ederken, Fabergé Müzesi de Paskalya yumurtalarından mücevherlere kadar en büyük, özel mülkiyete ait Fabergé parçaları koleksiyonunu sergileyerek eşit derecede değerlidir.

7. Avignon, Fransa

Vatikan'ı unutun: Provence'daki Avignon, 1309'dan 1377'ye kadar Roma Katolik evrenine hükmetmiştir.

Papalık sarayı Palais des Papes bugüne kadar sağlam bir şekilde ayakta kalmıştır ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde koruma altındadır.

Mimari meraklıları, dünyanın en büyük Gotik sarayı olarak kabul edilmesini takdir edeceklerdir ve eski papalık evi artık çoğunlukla süslemelerinden yoksun olsa da, turlar orijinal iç mekanları tasvir eden tabletler sunmaktadır.

Papalık mirası Avignon'un ortaçağ sokaklarında yürürken de hissedilebilir.

Palais des Papes yakınlarındaki Musée du Petit Palais, Rönesans koleksiyonuyla kalabalıkları kendine çekmektedir ve UNESCO binası bir zamanlar Orta Çağ'da bir kale olarak hizmet vermiştir.

Pont d'Avignon köprüsünden de bahsetmek gerekir, zira 14. yüzyıldan kalma bu yapının ayakta kalan yarısı etkileyici bir izlenim bırakmaktadır.

Ancak Avignon sadece geçmişe bir övgü değildir.

Ayrıca her Temmuz ayında, dünyanın dört bir yanından binlerce insanı çeken ve haftalarca süren devasa bir sahne sanatları festivali olan Festival d'Avignon'u da düzenlemektedir.

6. Durnstein, Avusturya

Tuna nehrinin kıyısında kümelenmiş ve canlı yeşil tepelerle çevrili Dürnstein'ın kırmızımsı eğimli çatılarına bakıp da Mavi Tuna Valsi'nin coşkulu notalarını duymamak imkansızdır.

Masalların mekanı olan Wachau bölgesi, UNESCO tarafından 2000 yılında, yüzyıllar boyunca temelde değişmeden kalan bir yaşam biçimini koruduğu için Miras Alanı olarak kabul edilmiştir.

Yine de iyi korunmuşluğu sıkıcılıkla eş tutmayın.

Burası aynı zamanda 80'lerden beri beyaz şaraplar üreten tanınmış bir şarap bölgesidir.

Domäne Wachau'da ya da kasabanın şarap barlarından birinde deneyin, ancak Durnstein'ın tarihi sokaklarında dolaşmak için zaman ayırın.

Kasaba 12. yüzyılın başlarında (Viyana Kralı V. Leopold'un İngiliz Aslan Yürekli Richard'ı Durnstein Kalesi'ne hapsettiği dönemde) var olmuş olsa da 1551 yılında çıkan bir yangın Durnstein'ı yerle bir etmiştir.

Ancak, özellikle kasabanın ana caddesi olan Hauptstrasse boyunca 16. yüzyıldan kalma yapılar hala bulunmaktadır.

Ayrıca kasabadan sadece 20 dakika uzaklıktaki Durnstein Kalesi'nin kalıntılarına yürüyüş yapmak da mümkündür.

5. Würzburg, Almanya

Würzburg Bavyera'da yer almasına rağmen, Avusturya'nın Durnstein'ı ile birçok benzerliği paylaşmaktadır: muhteşem bir bölgede birinci sınıf bir nehir konumu; dikkate değer şarap sahnesi; UNESCO siteleri; ve çok sayıda antik tarih.

Burası, Almanya'nın "Romantik Yolu" olarak adlandırılan ve peri masallarında tasvir edilen türden kalelerle dolu yaklaşık 300 mil uzunluğundaki yolun önemli bir merkez üssüdür.

Ülkenin büyük bir kısmının aksine, Franconia şarap bölgesinin sunduğu en iyi şaraplardan bazılarını sunan şarap imalathaneleri ve şarap barları ile burada şarap sahneye hakimdir.

UNESCO alanlarına gelince, 18. yüzyıldan kalma Würzburg Rezidansı veya Rezidans Sarayı, Avrupa'nın Barok tarzı kalelerinin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

(Aslında, şehir etkileyici sayıda barok ve rokoko binaya ev sahipliği yapmaktadır).

Ancak Würzburg'un tarihi bundan çok daha eskidir, çünkü Keltlerin şehri M.Ö. 1000 yılında kurduğuna inanılmaktadır ve Marienberg Kalesi'nin yüzyıllar boyunca geliştirilmiş yönleri o döneme kadar uzanmaktadır.

Bugün şehir aynı zamanda Wurzberg Üniversitesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır ve 30.000 öğrencisi canlı sahneye katkıda bulunmaktadır.

4. Budapeşte, Macaristan

Nehir yolcularının ve nehir yolcusu olmayanların gözdesi olan Budapeşte, güzel mimarisi, tarihi cazibe merkezleri, ünlü kahvehaneleri, termal banyoları ve kültürel olanaklarıyla sevilmektedir.

Tuna Nehri şehri tepelik, daha meskûn Buda ve daha düz, daha kentsel Peşte olarak ikiye ayırır.

Peşte, zengin Macar Devlet Opera Binası'nı ve dünya standartlarında performanslarını bulacağınız yerdir; aynı zamanda 19. yüzyıl neo-Rönesans tarzının mükemmel bir örneğidir.

Büyük Pazar Salonu da Peşte takımındadır, üç kata yayılan muazzam bir pazardır ve yerel ürünler ve hediyelik eşyalar için uğramaya değer.

Sadece bir kahvehaneye ayıracak vaktiniz varsa, 1800'lerin sonlarından beri faaliyette olan avize ağırlıklı efsanevi Café Gerbeaud'yu tercih edin.

Ayrıca Peşte, son derece fotojenik bir neo-Gotik yapı olan Macar Parlamento Binası, canlı bir Yahudi Mahallesi, gelişmekte olan yemek sahnesi ve hareketli gece hayatı sunmaktadır.

Buda Kalesi veya Kraliyet Sarayı'nın başkanlık ettiği UNESCO tarafından belirlenmiş Kale Bölgesi için Buda tarafına atlayın.

Manzaralı füniküler teleferik, Ulusal Galeri ve Budapeşte Tarih Müzesi'ne ev sahipliği yapan bölgeye ulaşmak için eğlenceli bir yoldur.

Hotel Gellért'teki Gellért Spa termal banyolarında ferahlamadan Buda'dan ayrılmak utanç verici olacaktır; burada ana banyo iki katlı yüksek sütunlarla çevrilidir ve olimpik yüzme havuzu kadar büyük görünmektedir.

3. Quebec City, Kanada

Quebec City bazen Kuzey Amerika'nın Paris'i olarak kabul edilir, ancak bundan çok daha fazlasıdır.

Dil Fransızca öncelikli bir zihniyete sahip olsa da, kültür çok Kanadalıdır, belki de en iyi yerel yemek sahnesinde kanıtlanmıştır (ve sadece poutine değil).

Her iki unsur da UNESCO Mirası olarak belirlenmiş, Yukarı Şehir ve Aşağı Şehir'den oluşan 17. yüzyıldan kalma Arnavut kaldırımı taşlı bir bölüm olan Eski Quebec'i etkilemektedir.

Tarihi Fairmont Le Château Frontenac oteli Yukarı Şehir'e demir atar ve neredeyse her zaman Quebec imgeleriyle ilişkilendirilir.

Restore edilmiş iç mekanına hayran kalmak ve 1608 Wine and Cheese Bar'da bir içki ve atıştırmalık almak için uğramaya değer.

Yukarı Şehir aynı zamanda bağımsız ve zincir perakendecilerin ve yemek seçeneklerinin bulunduğu uzun bir cadde olan Rue Saint-Jean'e de ev sahipliği yapmaktadır.

Yakınlardaki Notre-Dame de Québec Bazilika-Katedrali, belki de en çok Amerika'daki tek Kutsal Kapı'yı (nadir bir Katolik geleneği) içermesiyle bilinmektedir.

Eski Quebec'in en eski bölümü olan ve en iyi fünikülerle ya da alternatif olarak dik bir merdivenle ulaşılan Aşağı Şehir'i gözden kaçırmayın.

Burada Quebec'in en ikonik caddesi olan Rue du Petit-Champlain'i bulacaksınız, genellikle kışın karla kaplı, tatil süslü ihtişamıyla tasvir edilir.

Ayrıca 17. yüzyıldan kalma taş bir kilisenin hakim olduğu Arnavut kaldırımlı bir meydan olan Place Royale'i, Medeniyet Müzesi'ni ve mağazaları ve kafeleriyle Eski Liman'ı bulacaksınız.

2. Arles, Fransa

Rhone Nehri boyunca uzanan ve nehir gezginleri tarafından sevilen bir UNESCO Mirası şehri olan Arles'in kolay çekiciliğini görmek zor değil.

Bu kompakt şehrin tarihi antik çağlara kadar uzanmaktadır ve Roma kalıntıları da dahil olmak üzere geçmişin kalıntıları manzarasının bir parçasıdır.

Arles Amfitiyatrosu sadece dikkat çekici bir şekilde korunmakla kalmamış, aynı zamanda hala kullanılmaktadır.

Ancak günümüzde gladyatör dövüşleri ve savaş arabası yarışları yerine boğa güreşlerine, konserlere ve oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

Bir Roma tiyatrosu ve Thermes de Constantin (Roma hamamları) de korunmuştur, ancak tiyatroda hala performanslar izlenebilirken, hamamlar uzun süredir terk edilmiştir.

Koruma demişken, kasabanın kendisi 19. yüzyıldan kalma bir Fransız tablosunda yürüyormuş hissi veriyor.

Bunun nedeni Vincent Van Gogh'un 1888'de taşındığı Arles'ta, psikiyatrik tedavi için Paris'e taşınmasına neden olan meşhur kulak kesme olayına kadar 18 ay geçirmiş olmasıdır.

Ünlü sarı stüdyosu İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanmıştır, ancak Fondation Vincent van Gogh Arles müzesi onun mirasını korumaktadır.

Her türlü yiyecek ve el sanatının satıldığı 450 tezgâhıyla Provence'ın en büyüğü olan haftalık Cumartesi pazarından da bahsetmek gerekir.

1. Glacier Körfezi, Alaska

İronik bir şekilde, bu yılın en üst noktası, kruvaziyer yolcularının ziyaret etmek için tekneden ayrılamadıkları tek nokta.

Bunun yerine, yolcu gemileri karla kaplı Fairweather Dağları, deniz aslanları, kahverengi ayılar, dağ keçileri ve tabii ki buzulların yanından geçerek 10 saatten fazla zaman geçiriyor.

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Yolcu gemileri genellikle 21 mil uzunluğunda bir gelgit buzulu olan ve Inside Passage'ın en önemli noktası olan Margerie Buzulu'nun önünde park halinde yaklaşık bir saat geçirir.

Bu süre, etrafta uzanan liman foklarını gözetlemek ve buzdağı patlamasını (buz parçaları buzuldan kopup suya düştüğünde) duymak için önemli bir fırsat sağlar.

Yolcuların bunları ve daha fazlasını anlamalarına yardımcı olmak için, Ulusal Park Hizmeti korucuları sabahları gemilere biner ve günü sunumlar yaparak geçirirler.

Glacier Bay Ulusal Parkı'nda ayrıca doğayla ilgili tüm soruları yanıtlamak üzere bir danışma masası da bulunmaktadır.

Meredith Rosenberg, Travel Channel, Conde Nast Traveler ve daha fazlası için New Jersey merkezli bir seyahat yazarıdır.

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Kaynak: edition.cnn.com